La storia di Eliana, una bambina di sette mesi e di quello che le è stato fatto all’asilo” Era una giornata come le altre, per la neo mamma Tracy Blinov. E’ accaduto circa un anno fa… una mattina, si è svegliata, ha preparato la sua bambina, Eliana, di sette mesi e l’ha portata all’asilo Busy Hands, nel Montana. Poi lei è andata a lavoro. Però, un’ora dopo ha ricevuto una chiamata che non dimenticherà mai.

Un membro dello staff dell’asilo, ha chiamato Tracy e le ha detto di andare a riprendere sua figlia perché era stata morsa da un compagno. Ovviamente, la mamma, sapeva che queste sono cose normali che accadano tra bambini. Però, quando è arrivata li, ha visto una scena che non dimenticherà mai. Eliana, sul viso aveva molti lividi, infatti la donna ha capito subito che non era stata morsa solamente una volta, ma diverse volte, da un bambino più grande di lei. La cosa che preoccupava più Tracy, però, non è stata esattamente questa, ma il motivo per cui la sua bambina ha dovuto subire così tanto, prima che un insegnate intervenisse. Giorni dopo il terribile incidente, la donna è riuscita a vedere i video delle telecamere di sorveglianza ed ha capito quello che era accaduto realmente. In pratica Eliana, era stata attaccata per quasi un minuto e mezzo prima che qualcuno intervenisse. Nessuno si era reso conto di quello che stava succedendo. Aveva più di dieci segni di morsi sul viso e sul corpo. Tracy ha denunciato tutto ed è stata avviata un’indagine per capire il motivo di tutto questo. Il personale è intervenuto solamente quando hanno sentito la bambina di urlare, non prima. Il bambino che ha attaccato Eliana, era nuovo, era arrivato da una settimana e secondo alcune testimonianze era stato cacciato dall’asilo precedente per aver morso ad un altro suo compagno. Tuttavia, la madre del piccolo, non aveva informato la Busy Hands di questo. Eliana, per le sue condizioni è stata trattata con degli antibiotici, ma nonostante tutto era di buon umore anche dopo pochi giorni dopo il terribile incidente. L’asilo ha deciso di assumere più personale per evitare che accadano altri eventi del genere. Tracy ha pubblicato la sua storia per evitare che possa capitare ad altre mamme.