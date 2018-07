La storia di Mirko, affetto da tumore “La cannabis mi ha aiutato tanto”

Si parla sempre di più della cannabis terapeutica. Oggi vogliamo parlarvi della storia di Mirko, un paziente che negli anni ha combattuto il suo male con la chemio Radioterapia e avrebbe affiancato anche la cannabis per trattare Infatti il suo tumore cerebrale. “Mi ha aiutato a combattere gli effetti collaterali della chemio e quindi nausea, dolore e stanchezza: a chi ha un tumore o una patologia per la quale è prescrivibile, io consiglio sempre la cannabis”. Mirko Figoli, affetto da un tumore cerebrale, racconta così gli effetti della cannabis come integrazione alle terapie che sta seguendo. “Io la consiglio ogni giorno perché vivendo in mezzo ai malati, a chi ha un tumore o magari altre patologie per le quali può essere prescritta, è una delle prime cose che dico, di prendere la cannabis terapeutica come supporto alle cure tradizionali”.

Sono ormai diversi anni che la cannabis viene utilizzata come medicina per combattere i sintomi del cancro e anche per alleviare gli effetti collaterali della chemio e della radioterapia. Sono molti gli studi scientifici tra cui un lavoro molto recente a cura di diversi ricercatori israeliani, che è stato pubblicato sullo European Journal of International medicine. Sono stati analizzati i dati di 2970 pazienti oncologici trattati con cannabis medica tra il 2015 e il 2017 riscontrando diversi effetti benefici su molti sintomi. Dopo sei mesi di follow-up 902 pazienti sono deceduti 682 hanno interrotto il trattamento dai restanti 1211 cioè il 60,6% il 95,9% ha riportato un miglioramento nelle loro condizioni rispetto all’uso di cannabis 45 pazienti c’è il 3,7% non ha riportato un peggioramento delle condizioni cliniche.

In Italia i centri più all’avanguardia in oncologia sarebbero 2, ovvero uno è l’ Istituto Europeo di Oncologi e l’altro e l’altro la fondazione Veronesi. Gli i autori hanno concluso che la cannabis “come trattamento palliativo per i malati di cancro sembra essere un’opzione ben tollerata, efficace e sicura per aiutare i pazienti a far fronte ai sintomi correlati alla malignità”.Purtroppo in Italia ancora non è un percorso Semplice infatti Mirko e la sua fidanzata Valentina zuppardo se ne sono accorti in prima persona l’altro mondo“ quando abbiamo iniziato questo trattamento”, spiega infatti Valentina, “ci si è aperto un mondo sulle terapie integrate e sulla cannabis terapeutica, perché comunque ci siamo resi conto della difficoltà che un paziente deve affrontare per riuscire ad iniziare una terapia a base di cannabis”.

“Da quest’anno abbiamo iniziato dei corsi interni per gli oncologi”, spiega il dottor Vittorio Guardamagna, direttore dell’Unità di Cure Palliative e Terapia del Dolore dello IEO, nonché componente del comitato etico della fondazione Veronesi, “su come si prescrive, come si utilizza, quali sono le tipologie dei diversi cannabionoidi, le indicazioni terapeutiche per un corso molto pratico con l’obiettivo di arrivare a fine anno avendo formato tutti gli oncologi. I primi risultati li stiamo già ottenendo perché affiancare la cannabis alle terapie tradizionali secondo noi può essere lo standard migliore da utilizzare”. Il dottore continua: “Noi, come terapisti del dolore la prescriviamo quasi a tutti i pazienti che intercettiamo, non solo ai malati in stadio avanzato, come supporto perché avere a disposizione una sostanza che da un controllo di tanti sintomi del malato, dalla debolezza alla mancanza di appetito o il vomito durante le chemioterapie, piuttosto che per il controllo dell’insonnia e dell’ansia, permettendo inoltre di ridurre le dosi degli oppiacei, è un valore aggiunto”.