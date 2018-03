L’outing di Stefano Saldarelli: La tragedia dell’uomo con un Tumore al seno

Un’immagine in bianco e nero a petto nudo dove si vede evidentemente la mammella sinistra con grandi cicatrici. Più in basso, una frase: il cancro al seno non è solo roba da femmine. Fai prevenzione. Così è diventato il testimonia della sua malattia Stefano Saldarelli, un eccellente grafico di Prato quarantottenne. Anche lui non poteva credere quanto scoperto grazie alla moglie, dall’in poi la sua vicenda di un calvario. La sua storia di disagio, quando si trova ad essere l’unico uomo infila per fare una mammografia con le altre donne di sventura, è questo il motivo che ha portato Stefano a raccontare la sua storia in un blog lanciando la campagna #cancro al seno maschile, fatta per invogliare anche il sesso maschile a fare prevenzione.

E’ l’agosto del 2017 quando Stefano, prima di partire per le vacanze, scopre un rigonfiamento all’altezza del capezzolo. E’ sua moglie Antonella che se ne accorge accarezzandolo sul petto, e lo obbliga a fare un’ecografia. Dopo diversi accertamenti, l’esito degli esami non lascia spazio a dubbi: “carcinoma duttale infiltrante alla mammella”. Dopo l’intervento segue la chemioterapia. “Francamente ignoravo, fino ad oggi, che potesse capitare anche agli uomini” sottolinea Stefano.

Non è facile, ma Stefano sa che non può rinviare per sempre la decisione di iniziare la chemioterapia. Così, inizia il trattamento. “Non volevo accettare questa cosa. Non ne volevo assolutamente sapere. Dopotutto mi sentivo bene, stavo bene e volevo continuare a star bene – osserva -. Nella mia mente avevo un’immagine: quella dei malati oncologici sotto trattamento chemioterapico. Persone provate, bianche, senza capelli. Fisici mortificati dalla chimica che ciecamente pervade tutto l’organismo in ‘cerca’ delle cellule tumorali, con l’obiettivo di fermarle, regredirle o annientarle. In tutto questo processo mentale mi vedevo completamente debilitato, abbrutito, già minato nella mia virilità in quanto affetto da tumore al seno”.

Dopo aver intrapreso questo percorso, ora l’obiettivo di Stefano è portare avanti la sua campagna di sensibilizzazione. “Desidero raccontarvi questa esperienza affinché tutte queste parole possano servire a qualcuno per prendere una decisione – scrive – per entrare nella sfera della consapevolezza e soprattutto della prevenzione. E’ chiaro che l’uomo può avere il cancro al seno non capita solo a Stefano Saldarelli”. “Le carezze sono una cosa meravigliosa, possono salvarti la vita – chiosa -. Anche il gesto dell’autopalpazione è di per sé una carezza che esprime amore per se stessi e quindi anche per le persone care che ci circondano. Se ci vogliamo bene, vogliamo bene anche agli altri”.

Ma quanto è diffuso il cancro al seno maschile? Sul suo blog, Stefano snocciola alcuni dati. Quelli più recenti, diffusi da AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica e da AIRTUM – Associazione Italiana Registro Tumori si riferiscono ai casi di decesso per cancro al seno nella popolazione maschile nel 2014. Ebbene, solo per cancro al seno, nel 2014 sono morti 129 uomini e 12.201 donne.

“Non si tratta di fare una gara sui numeri, non ci sono premi, si parla di vite – sottolinea Stefano -. Non guardiamo solo il numero riportato in tabella ma riflettiamo sul fatto che dietro a ogni singola unità corrisponde la morte di una persona. La mia riflessione non vuole distogliere l’attenzione sul problema del cancro al seno femminile o delle malattie neoplastiche più in generale, ma ritengo si debba parlare di più del cancro al seno e del fatto che è una malattia che può manifestarsi anche nell’uomo, tutto qui”.

In Italia il rischio è aumentato progressivamente nelle donne nate tra l’inizio del secolo ed il 1930, producendo un costante incremento nell’incidenza e nella mortalità. In quelle nate dopo il 1930, il rischio si è stabilizzato, per poi mostrare una tendenza alla diminuzione nelle generazioni nate alla fine degli anni cinquanta, per la verità ancora troppo giovani per permettere stime affidabili del rischio cumulativo. In conseguenza di questi fenomeni, si può prevedere che l’incidenza di carcinoma mammario continuerà a crescere ancora per 10-15 anni. Non si osserva quindi dai dati d’incidenza quell’aumento del rischio nelle donne giovani che viene spesso riportato a livello aneddotico. Fattori di rischio L’insieme dei fattori di rischio noti non è in grado di spiegare le ampie fluttuazioni geografiche e temporali nell’incidenza di questa malattia, che sono probabilmente da attribuire ad altri fattori. Tra questi ultimi è verosimile che abbiano un ruolo importante le abitudini dietetiche, ma le evidenze al riguardo sono del tutto insufficienti. In sostanza, i dati disponibili non permettono d’individuare, nella popolazione femminile generale, un sottogruppo a rischio all’interno del quale si verificherà la maggioranza dei casi di carcinoma mammario; di conseguenza, la maggior parte delle donne può essere considerata a rischio medio ed il rischio individuale è legato soprattutto all’età. Tra i fattori tradizionali, alcuni riguardano la storia mestruale e riproduttiva.

È noto che il rischio è tanto minore quanto più tardivo è il menarca e quanto più precoce è la menopausa: quest’ultimo effetto è abbastanza marcato, per cui un anticipo di 10 anni della menopausa dimezza il rischio di cancro mammario per tutta la vita. Una riduzione del rischio a lungo termine si osserva anche nelle donne che hanno avuto figli rispetto alle nullipare, e la protezione è tanto maggiore quanto più numerosi sono i figli e quanto più precoce è l’età al momento della prima gravidanza. Questa protezione sembra però preceduta da un breve periodo (alcuni anni), subito dopo una gravidanza, in cui si osserva un aumento nel rischio di cancro mammario. Esiste anche una correlazione tra rischio di cancro e obesità, presente solo dopo la menopausa. Per quanto riguarda i fattori di rischio esterni, va sottolineato l’effetto cancerogeno delle radiazioni ionizzanti, che è direttamente legato non solo alla dose cumulativa, ma anche all’età in cui ci si espone: l’effetto è massimo prima dei 20 anni, diminuisce progressivamente tra i 20 ed i 40, per poi diventare quasi trascurabile. Il fenomeno è legato, come dimostrato chiaramente dagli studi su animali da laboratorio, alla diversa suscettibilità del tessuto mammario agli stimoli cancerogeni: questa è massima prima della pubertà, per poi diminuire con la maturazione indotta dalle gravidanze o, in maniera più lenta ed incompleta, spontaneamente.

Considerando la lunghissima durata dell’effetto cancerogeno delle radiazioni sulla mammella (>40 anni), è chiara la necessità di mantenere un’estrema prudenza nella prescrizione di esami radiologici in sede toracica in donne al di sotto dei 20-30 anni. Un altro fattore di rischio esogeno, su cui inizia a esservi consenso, è il consumo di alcol; restano tuttavia ancora molte incertezze, specie in termini di relazione dose-effetto. Ancora incerta è invece la relazione con fattori di rischio dietetici, poiché gli studi finora condotti non sono riusciti a confermare in maniera chiara le indicazioni fornite dai confronti geografici e soprattutto dagli studi sugli animali: questi ultimi, infatti, avevano dimostrato che l’incidenza di cancro mammario è in diretto rapporto sia con la quantità di calorie sia con la quota lipidica (a parità di calorie) assunte con la dieta. Una possibile spiegazione per l’inconsistenza dei risultati degli studi epidemiologici potrebbe essere che la dieta, come le radiazioni ionizzanti (sia pure con meccanismi del tutto diversi), agisce nella prima parte della vita di una donna: il rischio di cancro mammario sarebbe influenzato precocemente da questi fattori dietetici (dieta iperlipidica? ipercalorica?) che potrebbero agire inducendo alterazioni sia sistemiche (ormonali, modificazioni quantitative o qualitative nel tessuto adiposo) sia nel tessuto mammario stesso. Non a caso, la distribuzione geografica delle lesioni patologiche mammarie associate ad un rischio aumentato è simile a quella del cancro mammario.

Per quanto riguarda i contraccettivi orali, il loro uso su larga scala è troppo recente per permettere conclusioni definitive, specie sugli effetti a lungo termine: per ora è stato possibile stabilire che, nel breve termine, si può avere un incremento di rischio che, se presente, è comunque di dimensioni molto limitate. Gli scarsi dati disponibili sugli effetti a lungo termine non sembrano indicare alcun aumento del rischio, e anzi qualcuno ipotizza un possibile effetto protettivo: è evidente che una stima del rapporto complessivo tra rischi e benefici sarà possibile solo con una valutazione accurata degli eventuali effetti in età postmenopausale, in cui il rischio di base è maggiore. Al momento, comunque, non esistono seri motivi di preoccupazione. Non dissimili sono le valutazioni degli effetti di preparati ormonali utilizzati nelle donne in menopausa: la maggior parte degli studi su donne che avevano preso preparati contenenti solo estrogeni (di solito estrogeni coniugati, per via orale) non ha mostrato un incremento di rischio, o lo ha mostrato solo dopo un uso molto prolungato.

L’aumento (di circa il 20-30%) sembra presente solo dopo 15 anni di assunzione, in studi in cui i dosaggi giornalieri erano generalmente superiori a quello standard di 0,625 mg. Non sono disponibili dati sull’effetto delle preparazioni parenterali (transdermiche), anche se studi sugli effetti ormonali delle due vie di somministrazione danno sostegno all’ipotesi che l’effetto sul rischio di carcinoma mammario possa essere più marcato. Gli studi sugli effetti dei preparati contenenti progestinici in aggiunto agli estrogeni hanno fornito risultati discordanti. La ragione di questo disaccordo potrebbe essere ascritta al diverso tipo di progestinico contenuto nei preparati utilizzati nelle aree dove si sono condotti questi studi. Se ciò venisse confermato, alcuni dei preparati estroprogestinici sarebbero associati a un aumento del rischio di carcinoma mammario. 1.2 La familiarità Tra i fattori utili a definire il rischio individuale di carcinoma mammario la storia familiare ha molta importanza, come è stato confermato da recenti studi di biologia e genetica molecolare.

A questo proposito bisogna però evitare la confusione: circa il 10-15% delle donne che sviluppano un carcinoma mammario ha una parente di primo grado che è già stata colpita dalla stessa malattia. D’altra parte, la malattia è cosí frequente (una donna su 10-15 ha tale diagnosi entro i 75 anni, se non muore prima per altre cause) che anche molte donne senza tumore mammario hanno parenti di primo grado con un carcinoma della mammella. In effetti, è stato ripetutamente dimostrato che quando una donna ha una parente di primo grado con cancro della mammella il l suo rischio è doppio o triplo. Nella maggior parte degli studi non viene però fatta alcuna distinzione tra le familiarità “sporadiche” e la vera aggregazione, all’interno di una stessa famiglia, di più casi di cancro mammario, spesso in età giovanile. Queste aggregazioni sono verosimilmente legate a fattori genetici ereditari, ed i progressi nel campo della biologia molecolare hanno già in parte permesso di caratterizzarle, e ancor più dovrebbero permetterlo in un prossimo futuro (vedi paragrafo successivo). Per ora appare importante riconoscerle, per poter identificare le situazioni in cui il rischio è molto elevato, anche se il comportamento successivo rimane problematico.

A tale scopo può essere necessaria la competenza di genetisti clinici specializzati. Queste situazioni sono però abbastanza rare: nella maggior parte dei casi, invece, la presenza di un parente di primo grado (o anche di secondo) comporta un incremento di rischio relativamente modesto, inferiore per esempio a quello che si ha passando dai 35 ai 55 anni di età. Non sembrano perciò giustificati eccessivi allarmismi. Anche quando due casi di cancro mammario si verificano nella stessa famiglia, non necessariamente si è in presenza di una sindrome neoplastica ereditaria: l’associazione può essere dovuta semplicemente al caso (circa un terzo-metà dei casi) o a fattori ambientali presenti all’interno della famiglia. È anche possibile che alcuni casi di aggregazione familiare siano dovuti a particolari varietà costituzionali (ereditarie) che determinano una diversa suscettibilità ai fattori ambientali, ma questa è per ora solo un’ipotesi di ricerca. In generale, le strategie che mirano all’identificazione dei soggetti con familiarità di primo grado per cancro mammario da avviare indiscriminatamente a protocolli di screening clinico e mammografico intensivo non sembrano giustificate, in assenza di un’accurata valutazione del rapporto tra rischi e benefici. Sembra invece necessaria la definizione, con la collaborazione di specialisti di varia estrazione, di protocolli per identificare le famiglie dove è presente un rischio molto alto.

Il tumore al seno rappresenta ad oggi una delle cause principali di morte nelle donne e molto spesso quello che viene indicato come segno di riconoscimento di questa condizione è appunto la presenza di un nodulo palpabile alla mammella. Ma è opportuno precisare che vi sono anche tanti altri sintomi legati al tumore al seno, sintomi che si presentano a 1 donna su 6 e che spesso non vengono ben interpretati portando le donne a rimandare la visita dal medico, o almeno questo è nello specifico quanto emerso da un particolare studio condotto dalla University College London e presentato alla National Cancer Research Institute (NCRI) Cancer conference a Liverpool.

Tra questi particolari sintomi, che purtroppo molto spesso vengono sottovalutati, vi troviamo ad esempio anomalie del capezzolo, infezioni del seno o infiammazioni, gonfiore al braccio o all’ascella o dolore all’ascella stessa ed in ultimo anche delle ulcerazioni della mammella. Sulla delicata vicenda ecco che si è nello specifico espressa Monica Koo, colei che si è impegnata nella presentazione della ricerca sopra citata, la quale per essere più precisi ha sottolineato l’importanza “che le donne siano consapevoli del fatto che un nodulo non è l’unico sintomo di tumore al seno”, proseguendo poi “se vi è preoccupazione per qualsiasi sintomo che riguarda il seno, la cosa migliore da fare è un controllo medico il più presto possibile. Fare una diagnosi precoce è davvero cruciale per aumentare le possibilità di sopravvivenza”.

Per effettuare tale particolare studio ecco che i ricercatori della University College London hanno nello specifico esaminato i dati di 2.300 donne del Regno Unito che nell’anno compreso tra il 2009 e il 2010 hanno ricevuto la terribile diagnosi di cancro al seno. Tra queste 2.300 donne, è emerso dall’analisi che la maggior parte avevano chiesto aiuto subito dopo aver notato i noduli mentre invece, le donne alle quali la malattia si è presentata con sintomi diversi, non hanno chiesto subito aiuto e hanno dunque rimandato la visita dal medico. Intanto nelle ultime ore sta facendo molto discutere, e sta accendendo la speranza in molte persone, il progetto partito in Francia e precisamente al Centro Curie di Ricerca sul cancro di Limoges, un progetto che ha come obiettivo quello di riuscire ad addestrare i cani al riconoscimento della malattia.

Per essere più precisi i cani, addestrati, dovrebbero essere in grado di individuare, grazie al loro eccezionale fiuto, la presenza di cellule tumorali. Un’idea davvero eccezionale partita dalla dottoressa Isabelle Fromantine, del Centro Curie di Parigi e secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni le persone non entreranno in contatto diretto con il cane ma, chi vorrà sottoporsi a tale test dovrà semplicemente richiedere un kit al cui interno vi si trovano salviette, particolari gel e accessori da bagno e dopo averli usati ecco che tali oggetti dovranno essere riportati al centro per poter essere analizzati e solo in caso di particolari sospetti verrà chiesto ai soggetti sottoposti a test di effettuare ulteriori specifici esami.

Dieta e Sport

Un grande passo in avanti nel campo medico e soprattutto della prevenzione del tumore, visto che da quanto sembra, seguire una giusta alimentazione e fare almeno 30 minuti di attività fisica al giorno per due o tre volte alla settimana possono accrescono l’efficacia dell cure del 22%. E’ questo quanto sostenuto da un recente studio effettuato sulla rivista internazionale Cancer Biology & Therapy condotto dalla Fondazione Pascale di Napoli, che ha coinvolto più o meno un centinaio di donne giovani, con età media o inferiore ai 45 anni, secondo il quale l’indice di massa corporea è un importante indicatore prognostico e predittivo a breve e lungo termine, dell’efficacia di una chemioterapia neuadiuvante, effettuata cioè prima della chirurgia. Intervenuto il professor Michelino De Laurentiis, direttore della Divisione di Oncologia Medica Senologica della Fondazione Pascale di Napoli, il quale ha dichiarato: “L’attività fisica è uno strumento tra i più ‘efficaci’ e con funzionalità terapeutiche nel trattamento del tumore del seno. Un nostro recente studio, portato avanti nell’ambito del progetto ‘Underforty’ coordinato dal dott. Massimiliano D’Aiuto, ha coinvolto un gruppo di donne giovani affette da tumore, tutte sotto i 45 anni e sottoposte a chemioterapia pre-operatoria, ha dimostrato che quelle ’in forma’ avevano una migliore risposta alla chemioterapia, con benefici maggiorati anche del 22% rispetto a condizioni di sovrappeso e obesità”.

L’invito per tutte le donne è quello di praticare attività fisica aggiungendo alla classica camminata quotidiana anche un impegno ulteriore in palestra, in piscina, della corsa, del ballo o qualsiasi attività sportiva di proprio gradimento. Lo stile di vita va cambiato non solo durante la chemioterapia. Gli effetti positivi della ginnastica riducono il rischio di ricadute del tumore al seno, abbassando l’indice di mortalità.La ricerca in questione evidenzia come vengano alleviati anche gli effetti collaterali delle terapie. Lo sport praticato prima mantiene in salute, rafforza il sistema immunitario, evita di andare incontro a obesità e sindrome metabolica, ovvero due noti fattori che favoriscono lo sviluppo di cancro oltre che di altre malattie quali il diabete o le malattie cardiovascolari.

“Esistono studi che dimostrano che donne in terapia per tumore del seno che continuano l’attività fisica o la implementano, ottengono sensibili benefici in termini di riduzione di effetti collaterali, migliore capacità di sopportare i trattamenti, riuscendo a mantenere una buona qualità di vita anche in caso di trattamenti importanti e aggressivi”, aggiungono il professor De Laurentiis. Secondo gli esperti è dunque fondamentale è il controllo del peso attraverso una dieta corretta e una regolare e costante attività fisica, quale fattore preventivo contro obesità e sovrappeso; migliorativo per l’efficacia chemioterapica; protettivo per ricadute di malattia e il danneggiamento delle facoltà cognitive e, non ultimo, migliorativo anche del tono dell’umore.

Tumore al Seno, dopo la mastectomia donne poche interessate sulla ricostruzione

Le famiglie sono invitate a partecipare, le mamme indossando il nastro rosa simbolo della lotta contro il cancro al seno. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per tutto il prossimo mese di ottobre sarà impegnata, come da 19 anni a questa parte, nella Campagna Nazionale Nastro Rosa, dedicata, in particolare, alla prevenzione del tumore al seno. La Lombardia (7.425 casi nel 2009), si colloca al primo posto, seguita dal Veneto (4.361), dal Lazio (4.273), ma se si considera la percentuale di donne colpite in proporzione al numero di abitanti il cancro alla mammella è più frequente in Friuli Venezia Giulia (215, 47 donne ogni centomila), poi in Emilia Romagna (200,62 su centomila), in Veneto (199,01), in Piemonte (195,59), in Puglia (85,58) e in Sicilia (103,80). Un diritto che si può far valere e crescere anche attraverso la scrittura: nel corso del BRAday sono stati infatti annunciati i dieci vincitori del concorso letterario nazionale “QuelleBRAveragazze”, racconti di uomini e donne che in qualche modo hanno esperito la questione dolorosa del cancro al seno. Il tumore al seno è la prima causa di mortalità delle donne nel mondo.

“Combattiamo il tumore con la prevenzione“. La Direzione Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno nel “mese rosa” sostiene l’azione di sensibilizzazione con l’iniziativa in Piazza Cavour -Salerno-, nelle giornate di sabato 22 ottobre (dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle 18,00) e domenica 23 ottobre (dalle ore 9,30 alle 13,00), offrendo gratuitamente a donne delle fasce di età 20/49 anni ed oltre i 69 anni, una visita senologica ed una eventuale ecografia.

Cancro al seno, una donna su tre sceglie la ricostruzione mammaria dopo la mastectomia

In Italia meno di una donna su tre decide di farsi ricostruire il seno dopo aver effettuato una mastectomia conseguente un tumore, la paura e la non conoscenza sono le principali forme di “blocco emotivo”.Ogni anno, in Italia, si ammalano di tumore al seno circa 45 mila donne.

E’ quanto è emerso al Policlinico Gemelli di Roma in occasione del Bra Day 2016, la Giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. “L’obiettivo principale deve essere quello di informare chi affronta la malattia, bisogna far comprendere che la ricostruzione rientra nei servizi del Sistema sanitario nazionale“, ha sottolineato Marzia Salgarello, presidente della Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus.

Mancanza di informazioni – Alcune ricerche hanno evidenziato come solo il 22% delle donne malate sia a conoscenza dell’efficacia raggiunta oggi attraverso un intervento di ricostruzione mammaria. Solo il 19% delle stesse inoltre comprende quanto sia importante una diagnosi precoce.Scoprire rapidamente di avere un cancro al seno può fare la differenza. Non solo, secondo lo studio, troppe donne prossime ad un intervento di ricostruzione non ottengono sufficienti informazioni riguardo le tecniche di chirurgia disponibili.

Ricostruzione anche durante l’asportazione – “Questa è chirurgia ricostruttiva, non estetica, è un diritto per le pazienti e un nostro dovere farlo sapere, perché possano così ricostruire anche la loro vita”, ha aggiunto la Salgarello. Gli esperti osservano inoltre come la ricostruzione mammaria possa essere effettuata anche in sede operatoria durante l’asportazione del tumore.

Ottobre rosa: visite gratuite al seno per le under 45 – Il cancro al seno è il tumore femminile più frequente e colpisce una donna su otto nel corso della vita. Quando la diagnosi è precoce e la neoplasia è localizzata, ricordano gli esperti, il tasso di sopravvivenza a 5 anni supera l’87%. In occasione dell’Ottobre rosa, il mese della prevenzione contro il cancro al seno, il Cdi (Centro diagnostico italiano) offrirà alle donne dai 26 ai 45 anni, da lunedì 24 ottobre a lunedì 31, la possibilità di sottoporsi a una visita senologia gratuita nelle sedi del Centro tra Milano e provincia. Per prenotare, chiamare da lunedì a venerdì al numero 02-48317300.

Tumore al seno, scienziati dell’Università del Michigan inventano una pillola che illumina le cellule maligne.

Localizzare la presenza di un tumore può talvolta risultare complicato ma una recente scoperta considerata davvero rivoluzionaria potrebbe fare in modo di cambiare per sempre quella che è la prevenzione relativa soprattutto al tumore al seno. Quella del cancro al seno rappresenta una delle forme di tumore più diffusa in tutto il mondo tra le donne anche se molto spesso quelli che sono i particolari sintomi legati a tale disturbo vengono assolutamente ignorati dalle donne non in grado di riconoscere tali sintomi come ‘allarmanti’.

Ogni giorno sempre più nuove ricerche cercano di individuare particolari tecniche non solo per curare tale malattia ma soprattutto vengono cercati nuovi metodi di prevenzione, nuovi strumenti diagnostici in grado di individuare soprattutto il tumore nei primi stadi in modo tale da poter subito intervenire e fare in modo di salvare diverse vite. Una sorprendente pillola in grado di illuminare il tumore è stata realizzata dall’Università del Michigan e resa nota in occasione del 251esimo National Meeting & Exposition della American Chemical Society a San Diego e nello specifico si tratta di una pillola che, presa per via orale, è in grado di illuminare il tumore andando ad attaccarsi alle cellule tumorali e ai vasi sanguigni tumorali. Una pillola dunque che contiene un particolare colorante che è in grado di andare ad attaccarsi solamente a quelle che sono le cellule malate illuminandole, in modo tale da facilitare l’individuazione del tumore e dunque la possibilità di intervenire in maniera precoce cercando di salvare la vita di chi, purtroppo, è stato colpito dalla malattia.

“I controlli possono potenzialmente evidenziare la malattia precocemente in alcune pazienti, ma i falsi positivi possono portarle ad essere sottoposte a trattamenti invasivi anche quando non ve ne è bisogno: talvolta non sappiamo come selezionare i giusti pazienti da trattare. Questo nostro lavoro può aiutare a cambiare tutto ciò”, sono state queste nello specifico le parole espresse dagli scienziati statunitensi che, guidati dal dott. Greg Thurber hanno inventato la pillola in questione che al momento però è stata sperimentata solamente sui topi e proprio tali test sono risultati positivi del 50%, 60% motivo per il quale, in futuro potrebbe dunque essere testata anche su esseri umani per individuare, attraverso un’ecografia, la presenza di una formazione maligna.

Va comunque precisato che è opportuno sempre sottoporsi a degli specifici esami periodici in quanto, tale pillola, è utile solamente a facilitare il lavoro dei medici nell’individuazione del tumore. L’agente di imaging contenuto all’interno della pillola è già presente ed utilizzato in Europa nell’utilizzo di altre applicazioni mediche ma, nonostante ciò, non sembra essere ancora chiaro quando la pillola in grado di individuare il tumore illuminandolo, possa essere utilizzata oltre che su animali anche su esseri umani in Europa.

Il carcinoma della mammella può essere prevenuto?

A cura del Dr.G.Antonini Non esiste un modo sicuro per prevenire il cancro al seno. Ma ci sono cose che tutte le donne possono fare che potrebbero ridurre il loro rischio e contribuire ad aumentare le probabilità che se il cancro si verifica, si è trovato in una fase iniziale, più curabile. ridurre il rischio È possibile ridurre il rischio di cancro al seno, modificando quei fattori di rischio che possono essere modificati. Il peso corporeo, l’attività fisica e la dieta sono stati collegati al cancro al seno: queste potrebbero essere le aree su cui è possibile agire. Sia l’aumento del peso corporeo che l’aumento del peso da adulto sono legate ad un maggior rischio di cancro al seno dopo la menopausa. L’assunzione di alcol aumenta anche il rischio di cancro al seno. Anche bassi livelli di assunzione di alcol sono stati associati con un aumento del rischio. Numerosi studi hanno dimostrato che un uso moderato associato ad una vigorosa attività fisica ne riduce il rischio. in alcuni studi, una dieta ricca di verdure, frutta, pollame, pesce e latticini a basso contenuto di grassi è stato anche associato ad un minor rischio di cancro al seno. Ma non è chiaro se le specifiche verdure, frutta o altri cibi possono ridurre il rischio. La maggior parte degli studi non hanno trovato che diminuendo l’assunzione di grassi ha molto effetto sul rischio di cancro al seno. Allo stato attuale delle conoscenze, si consiglia una dieta più sana e svolgere attività fisica per ridurre eventualmente il rischio di cancro al seno: • Fare regolarmente attività fisica, intenzionalmente. • Ridurre l’aumento di peso per tutta la vita, limitando le calorie e avere una regolare attività fisica. • Evitare o limitare il consumo di alcol. Le donne che scelgono di allattare al seno per almeno diversi mesi possono anche ottenere un ulteriore vantaggio al fine di ridurre il loro rischio di cancro al seno. Non prendere una terapia ormonale dopo la menopausa può aiutare a evitare ad aumentare il vostro rischio. Non è chiaro in questo momento se sostanze chimiche ambientali che hanno proprietà estrogeno-simili (come quelle che si trovano in alcune bottiglie di plastica o alcuni cosmetici e prodotti per la cura personale) sono responsabili dell’aumento del rischio di cancro al seno. Se vi è un aumento del rischio, è probabile che sia molto piccolo. Le donne che sono preoccupate possono scegliere di evitare i prodotti che contengono queste sostanze, quando possibile. Trovare il cancro al seno in fase iniziale Per le donne che sono o possono essere ad aumentato rischio Se sei una donna ad alto rischio di cancro al seno (per esempio, perché si ha una forte storia familiare di cancro al seno, una nota mutazione genetica di un gene BRCA, o avete avuto DCIS, LCIS, o biopsie che hanno dimostrato la presenza di lesioni preneoplastiche), ci possono essere alcune cose che potete fare per ridurre la probabilità di sviluppare il cancro al seno. Prima di decidere è necessario parlare con il proprio medico per capire l’entità del rischio e quanto uno di questi approcci potrebbero ridurre questo rischio. Il test genetico per le mutazioni del gene BRCA Molte donne possono avere parenti con cancro al seno, ma nella maggior parte dei casi la presenza di un carcinoma non è il risultato di mutazioni del gene BRCA. Il test genetico per queste mutazioni può essere costoso e i risultati non sono spesso dirimenti. La positività al test può avere una vasta gamma di conseguenze che devono essere considerate. Dovrebbe essere fatto solo quando vi è un ragionevole sospetto che una mutazione può essere presente. Preventive Services Task Force (USPSTF) raccomanda di valutare solo le donne con una storia familiare per il test genetico per mutazioni BRCA. Questo gruppo rappresenta solo il 2% delle donne adulte negli Stati Uniti. La USPSTF raccomanda che le donne che non Ashkenazi (ebrei dell’Europa orientale) possono essere considerate per la valutazione genetica se hanno uno dei seguenti punti: • 2 parenti di primo grado (madre, sorelle, figlie) con cancro al seno, uno dei quali è stato diagnosticato quando erano più giovani di 50 anni di età • 3 o più parenti di primo o secondo grado (include nonne, zie) con diagnosi di cancro al seno • Sia presente il cancro al seno e alle ovaie tra i parenti di primo e di secondo grado • Un parente di primo grado con diagnosi di cancro in entrambi i seni • 2 o più parenti di primo o di secondo grado con diagnosi di cancro ovarico • Un parente di sesso maschile con il cancro al seno Donne di Ashkenazi (ebrei dell’Europa orientale)possono essere considerate per la valutazione genetica se hanno uno dei seguenti punti: • Un parente di primo grado con tumore al seno o alle ovaie • 2 parenti di secondo grado sullo stesso ramo della famiglia con carcinoma al seno o ovarico Altri team di medici hanno diverse linee-guida per inviare alla valutazione del rischio genetico. Ad esempio, le linee guida nazionali Comprehensive Cancer Network consigliano le donne con più di 60 anni che hanno il cancro al seno triplo negativo. Se state pensando ai test genetici, si raccomanda vivamente di parlarne prima con un consulente genetico o con medico qualificato per spiegare e interpretare i risultati di questi test. E ‘molto importante capire che cosa il test genetico può e non può dare, e di valutare attentamente i benefici e i rischi della determinazione prima di fare il test.. La maggior parte dei centri oncologici hanno un consulente genetico che valuterà il rischio di ponderare un gene BRCA mutato, spiegare i rischi e i benefici del test. Chemioprevenzione del carcinoma della mammella Per chemioprevenzione si intende l’uso di farmaci per ridurre il rischio di cancro. Diversi farmaci sono stati studiati per ridurre il rischio di cancro al seno. Tamoxifene: il Tamoxifene blocca alcuni degli effetti degli estrogeni sul tessuto mammario. È stato utilizzato per molti anni per ridurre il rischio di recidiva nel cancro mammario localizzato e come trattamento per il cancro al seno avanzato quando il tumore è estrogeno-recettore positivo. Il Tamoxifene può anche ridurre il rischio di sviluppare il carcinoma al seno nelle donne che sono ad rischio aumentato di questa malattia. Il farmaco sembra influenzare il rischio dei tumori al seno che sono recettori estrogeni positivi (ER-postivo), ma non quelli che sono recettore-negativi (ER-negativo). La maggior parte dei tumori al seno che si verificano nelle donne dopo la menopausa sono ERpositivo. I risultati del Breast Cancer Prevention Trial (BCPT) hanno dimostrato che le donne ad aumentato rischio di cancro al seno hanno meno probabilità di sviluppare la malattia se prendono il Tamoxifene. Le donne nello studio hanno assunto o Tamoxifene o una pillola di placebo per 5 anni. Dopo 7 anni di follow-up, le donne che assumevano il Tamoxifene avevano 42% in meno di tumori al seno rispetto alle donne che hanno preso il placebo, anche se non vi era alcuna differenza nel rischio di morire di cancro al seno. Il Tamoxifene è stato approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA) per la riduzione del rischio di cancro al seno in donne ad alto rischio. Può essere utilizzato nelle donne, anche se non hanno superato la menopausa. Il Tamoxifene ha effetti collaterali che includono aumento di rischio di cancro endometriale (uterino) nelle donne che hanno superato la menopausa oltre ad aumentare la coagulabilità del sangue (con le relative conseguenze); le donne dovrebbero prendere in considerazione i possibili benefici e rischi del Tamoxifene prima di decidere se è la soluzione giusta per loro. Mentre Tamoxifene sembra ridurre il rischio di cancro al seno nelle donne con mutazioni del gene BRCA2, la stessa non può essere vero per quelli con mutazioni BRCA1. Raloxifene: come il Tamoxifene, Raloxifene blocca l’effetto degli estrogeni anche sul tessuto mammario. In uno studio di confronto dell’efficacia dei due farmaci -STAR (Tamoxifene e Raloxifene)- in donne in postmenopausa, il Raloxifene aveva gli stessi effetti del Tamoxifene nel ridurre il rischio del cancro mammario infiltrante e del carcinoma non in situ (DCIS). Il Raloxifene ha manifestato anche rischi minori effetti collaterali relativamente allo sviluppo del cancro uterino e sulla ipercoagulabilità ematica, trombosi venosa degli arti inferiori e embolia polmonare rispetto al Tamoxifene (anche se il rischio di ipecoagulabilità ematica era più alta del normale). Come il Tamoxifene, abbassa solo il rischio di cancro al seno nei ER-postivi e ma non nei tumori ERnegativi. Il Raloxifene è stato approvato dalla FDA per aiutare a ridurre il rischio di cancro al seno nelle donne dopo la menopausa che soffrono di osteoporosi (assottigliamento delle ossa) o che sono ad alto rischio per il cancro al seno. Inibitori dell’aromatasi: Farmaci come Anastrozolo, Letrozolo e l’Exemestane sono ancora in fase di studio, come agenti di chemioprevenzione per il cancro al seno nelle donne in post-menopausa. Questi farmaci, chiamati inibitori dell’aromatasi, sono già in uso per favorire a prevenire le recidive del cancro al seno. Essi agiscono bloccando la produzione di piccole quantità di estrogeni che le donne in post-menopausa di solito hanno. Uno studio recente ha dimostrato che l’Exemestane può ridurre il rischio di carcinoma mammario infiltrante del 65% nelle donne con aumentato rischio di cancro al seno in post-menopausa. Come il Tamoxifene e il Raloxifene, l’Exemestane ha ridotto il rischio di tumori al seno che sono ER-positivi, ma non in quelli che sono ERnegativi. L’Exemestane e gli altri inibitori dell’aromatasi possono anche avere effetti collaterali, come causando dolore e rigidità. Questi farmaci possono anche causare la perdita di massa ossea, che porta a un maggior rischio di osteoporosi. Nessuno di questi farmaci è attualmente approvato dalla FDA per ridurre il rischio di sviluppare il cancro al seno. Altri farmaci: Gli studi sono alla ricerca di altre sostanze farmacologiche utili. Per esempio, alcuni studi hanno trovato che le donne che assumono farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) come l’aspirina o l’ibuprofene sembrano avere un minor rischio di ammalarsi di cancro al seno. Gli studi hanno anche cercato di vedere se i farmaci detti bisfosfonati possono ridurre il rischio di cancro al seno. I bifosfonati sono utilizzati principalmente per il trattamento dell’osteoporosi, ma sono anche utilizzati per il trattamento del cancro al seno che si è diffuso alle ossa. Questi, così come molti altri farmaci e integratori alimentari, sono sottoposti a studi clinici per vedere se sono in grado di diminuire il rischio di cancro al seno, ma nessuno di questi è stato ancora approvato per la riduzione del rischio di cancro al seno in questo momento. Chirurgia preventiva per le donne ad alto rischio di carcinoma della mammella Per le poche donne che hanno un rischio molto elevato per il cancro al seno, la chirurgia finalizzata alla asportazione del tessuto mammario o alla rimozione ovarica può rappresentare un’opzione. Mastectomia profilattica: la rimozione di tutto il tessuto mammario prima che il carcinoma venga diagnosticato è in grado di ridurre notevolmente il rischio di cancro al seno (fino al 97%). Alcune donne con diagnosi di cancro in un seno scelgono di farsi asportare anche il controlaterale sano per evitare di ammalare di un secondo tumore mammario. Rimozione del seno non annulla del tutto il rischio di ammalare anche perché è quasi impossibile non lasciare anche minute parti di tessuto mammario in sede nonostante la chirurgia demolitiva (proprio perché il tessuto mammario origina da ghiandole sudoripare modificate). Alcune delle ragioni per considerare questo tipo di chirurgia possono includere: • geni BRCA mutati trovati dai test genetici • storia familiare (il cancro al seno in diversi parenti stretti) • carcinoma lobulare in situ (LCI) individuato alla biopsia • pregresso cancro in una mammella (soprattutto in una persona con una forte storia familiare) Mentre questo tipo di chirurgia ha dimostrato di essere utile in studi di grandi gruppi di donne con determinate condizioni, non c’è modo di sapere in anticipo se di questo intervento potranno beneficiarne anche altre donne con rischio basso. Alcune donne con mutazioni BRCA svilupperanno il cancro al seno in giovane età, e hanno un alto rischio di ammalarsi di un secondo cancro al seno. La mastectomia profilattica prima che si verifichi il cancro potrebbe aggiungere molti anni alla loro vita. Ma mentre la maggior parte delle donne con mutazioni BRCA sviluppano un cancro al seno, altre non lo avranno mai. Queste donne non trarrebbero dunque nessun beneficio da un intervento chirurgico, ma avrebbero potrebbero invece averne solo gli effetti negativi di questa chirurgia. In caso in cui la donna volesse sottoporsi a questo tipo di intervento chirurgico, si raccomanda sempre un secondo parere da parte di altri specialisti. Ooforectomia profilattica (asportazione delle ovaie): Le donne con una mutazione BRCA possono ridurre il rischio di cancro al seno del 50% o più con la rimozione chirurgica di entrambe le ovaie prima della menopausa. Questo vantaggio è probabilmente probabilmente dovuto al fatto che la chirurgia rimuove le principali fonti di produzione di estrogeni. È importante che le donne con una mutazione BRCA sappiano di avere anche un elevato rischio di sviluppare un cancro ovarico. Al fine di ridurre questo rischio, la maggior parte dei medici raccomanda l’ovariectomia in donne con la mutazione BRCA una volta che hanno deciso di non avere più figli.