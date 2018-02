La supplica delle mamme calabresi al giudice minorile: ‘Toglieteci i figli o diventeranno mafiosi’:

Le mamme calabresi si rivolgono al tribunale dei minorenni, e hanno una richiesta particolare, vogliono il decadimento della decadenza o limitazione sulla responsabilità genitoriale per fare in modo da tutelare i propri ragazzi che nascono nelle famose ‘ndrine. Lo ha divulgato l’associazione antimafia libera.

“Diedi loro sono diventati maggiorenni – riferisce a Repubblica il magistrato Roberto Di Bella, il presidente del tribunale di questi cinque sono rimasti fuori dalla Calabria a lavorare,-gli atti normativi ma solo uno è incappato nella giustizia e non per un reato di mafia”.

Campania, fatta eccezione dei clan Casalesi, ha fatto sì che le ‘ndrine calabresi operassero in posizione di sostanziale monopolio nell’approvvigionamento della cocaina. E questo proprio negli anni in cui la cocaina conquistava spazi crescenti nel mercato dei consumatori italiani ed europei. L’intuizione dei gruppi attestati nella provincia di Reggio Calabria è stata quella di trarre ulteriore profitto da questa posizione di acquirenti privilegiati per contrattare con i narcos l’acquisto della droga direttamente nei luoghi di produzione, e quindi ad un prezzo relativamente modesto (tra i 1.200 e i 1.500 dollari al chilo), assumendosi il rischio del trasporto della merce direttamente dal Sud America.

Ciò da un lato ha offerto la possibilità di moltiplicare i profitti e dall’altro ha spinto le cosche calabresi a sperimentare una nuova logistica, capace di dischiudere ai gruppi di ’ndrangheta prospettive assolutamente innovative e inesplorate verso la modernizzazione dei traffici illegali. Il secondo fattore strategico che ha di certo agevolato il disegno egemonico dei clan, è sicuramente rappresentato dalla loro capillare diffusione praticamente in tutti i continenti: dal Sud America all’Australia, dalla Germania alla Spagna, dalla Francia alla Svizzera al Canada. Da anni le ‘ndrine calabresi possono contare su gruppi di affiliati, spesso su veri e propri “locali”, capaci di fornire il supporto organizzativo che questa evoluzione su scala internazionale imponeva. Analizzando la biografia criminale di alcuni dei principali artefici di questa nuova architettura mafiosa è possibile cogliere alcune costanti: comuni frequentazioni, co-detenzioni, parentele rivelatesi decisive per strutturare la logistica della droga in paesi altrimenti estranei.

I processi di globalizzazione, la caduta del muro di Berlino, l’allargamento dell’Unione europea, la nuova area di Schengen, sono stati colti dalle famiglie calabresi, per dare impulso a questa costruzione di rotte non solo del narcotraffico ma anche dei capitali illeciti. Agevolando – a dispetto di ogni intenzione – proprio i gruppi di ’ndrangheta che più di altri potevano vantare alleanze e presenze nel nuovo scenario politico-economico. Ancora oggi destano sorpresa alcune intercettazioni telefoniche di circa 10 anni or sono nel corso delle quali uomini delle cosche di San Luca compongono numeri di telefono boliviani e peruviani e colloquiano in dialetto calabrese con i propri complici che risiedono da anni in quel continente. Così come inquietano le immagini riprese dalla Polizia di Stato italiana e dalla Polizia canadese nelle quali si intravede un boss latitante della caratura di Antonio Commisso passeggiare tranquillamente tra una decina di compaesani e altri mafiosi tra le strade di Toronto.

D’altronde, da Antonio Giampaolo catturato in Venezuela nel 2001 a Luigi Facchineri, catturato a Cannes nel 2002, a Santo Maesano catturato a Madrid nel 2003, per giungere sino all’operazione che ha determinato la cattura di sei latitanti tra il Belgio e l’Olanda nel 2006 è ormai evidente come le strutture della ’ndrangheta coinvolte anche nel narcotraffico si siano costantemente avvalse di una capillare rete transnazionale e internazionale per rafforzare la propria posizione di egemonia sulle altre organizzazioni criminali. Un terzo fattore forse determinante che ha stabilmente contribuito ad accrescere l’operatività criminale delle ‘ndrine è sicuramente rappresentato dalla spendibilità nello scenario delle transazioni illegali nazionali e internazionali di una sorta di “logo”, un marchio di “qualità” e affidabilità indiscusso presso i partner e le altre organizzazioni allocate nella filiera del narcotraffico. Le famiglie calabresi infatti sono tra i pochissimi soggetti criminali in grado di approvvigionarsi costantemente di cocaina presso i fornitori sudamericani, assicurando comunque il pagamento delle partite di stupefacente. I risultati del procedimento penale denominato “Igres” della D.D.A. di Reggio Calabria 160 sono al riguardo particolarmente significativi nella parte in cui evidenziano il modo in cui gli uomini della ’ndrangheta calabrese, a differenza di elementi pur di primo piano di Cosa nostra palermitana, fossero abilitati al prelievo della cocaina a condizione di assoluto favore in Colombia e nella piena fiducia dei fornitori. Gli stretti collegamenti con soggetti operanti nei Paesi produttori hanno agevolato la crescita della ‘ndrangheta sino a renderla punto di riferimento anche per le altre organizzazioni endogene.

Indubbiamente l’attività di contrasto svolta dallo Stato in questi anni ha determinato assestamenti e svolte operative particolarmente significative da parte della ‘ndrangheta calabrese, che attualmente gestisce il narcotraffico della cocaina con modalità solo parzialmente coincidenti con quelle in uso nel decennio scorso. I procedimenti penali celebrati in Calabria, in Piemonte e in Lombardia per tutti gli anni ’90 a carico di boss e gregari delle famiglie ‘ndranghetiste hanno determinato l’irrogazione di pesanti condanne, spesso molto più consistenti di quelle derivanti dalla celebrazione di processi per il delitto di associazione mafiosa (che soffre il duplice svantaggio di un onere probatorio per l’accusa estremamente gravoso e di una pena edittale inferiore a quella prevista per il delitto di cui all’art.74 TU 309/90). Ciò ha comportato un progressivo affievolimento del diretto impegno degli uomini di primo piano delle “locali” calabresi nel traffico internazionale di droga. La cura del territorio, l’assistenza ai latitanti e ai detenuti, le estorsioni, gli appalti, il riciclaggio, i rapporti di infiltrazione nella politica e nelle istituzioni sono tutti settori illegali che – come si è dimostrato in altra parte della relazione – la ‘ndrangheta calabrese e reggina in particolare non poteva e non intendeva dismettere.

Le ragioni di un primato

Il sistema criminale di questa peculiare associazione regge a condizione che non se ne alteri la natura più profonda, che non divenga cioè, una multinazionale degli affari illeciti in cui l’originario spirito criminale arretri a vantaggio dello spirito imprenditoriale. La sua forza sta nell’osmosi tra i due fattori. La metamorfosi della ‘ndrangheta in mera criminalità organizzata ne segnerebbe la rovina, ne esaurirebbe inesorabilmente la forza vitale e la leadership. Il frequente ritrovamento nei covi dei boss, come nelle spoglie abitazioni degli affiliati, di pagine che recano vergate a mano le formule di iniziazione, il perpetuarsi nelle carceri dei riti di attribuzione dei “gradi” tra affiliati sono il segno evidente di una “cultura” criminale che non vuole recedere e che, anzi, pretende di rappresentare il collante identitario dell’associazione. Non è casuale, allora, che i sequestri di simili documenti siano stati più numerosi successivamente al profilarsi della minaccia costituita dalle seppur sparute collaborazioni di giustizia. Quasi a dimostrare una precisa opzione verso un nuovo, più convinto, rispetto dei vincoli di omertà e di solidarietà criminale. Una sorta di rinserrare le fila, costituita sul vincolo culturale e di omertà.

In questo stretto corridoio operativo e strategico la ‘ndrangheta calabrese, coinvolta nel narcotraffico, doveva dipanare un’opzione di non secondario rilievo: da un lato si trattava di allentare l’impegno diretto nelle transazioni dello stupefacente che avevano determinato la condanna di uomini di primo piano delle cosche a decine e decine di anni di reclusione (è il caso delle famiglie Barbaro, Sergi, Nirta, Morabito, Strangio, Pelle, Mancuso, Marando, Trimboli ed altre ancora); e dall’altro doveva salvaguardare l’esigenza di non essere soppiantati nelle rotte dal Sud America da altri, parimenti agguerriti, raggruppamenti criminali, in primo luogo gli uomini della camorra e i mafiosi catanesi da sempre attivi in questo campo. La scelta, come dimostrano i diversi procedimenti, è stata quella di creare una selezione per la composizione delle “cellule” impiegate nei paesi di produzione della droga e di partenza del narcotraffico, rigorosamente basata sulla devozione e affidabilità alle famiglie oltre che sulla capacità. Spesso ad esempio si tratta di uomini in grado di parlare in più lingue, incensurati e pressoché sconosciuti alle forze di polizia, in modo da potersi liberamente muovere nei valichi di frontiera e al controllo dei passaporti nei vari scali internazionali. Questo implica una forte gerarchizzazione e compartimentalizzazione delle attività criminali, ma sempre riconducibili al nucleo ‘ndranghetistico originario per la parte concernente la direzione e la promozione della cooperazione a delinquere. Di contro i contatti operativi, i viaggi in Sud America e nei luoghi di arrivo e stoccaggio della droga (principalmente l’Olanda e la Spagna), la ricerca delle collusioni doganali e di copertura restano affidati ad una seconda linea di soggetti che, pur calabresi o ad essi vicini, non vantano una diretta appartenenza alla “locale” calabrese.

E’ una sorta di struttura a compartimenti stagni, capace di resistere all’azione repressiva in ragione dell’estrema fungibilità dei personaggi coinvolti, dell’incompleta conoscenza dei meccanismi in cui si snoda il narcotraffico, della catena di omertà che comunque avvolge gli associati. Naturalmente tutto ciò per fermarsi al perimetro più immediato delle conseguenze che la tecnica organizzativa realizzata dalla ‘ndrangheta determina per il contrasto da parte dello Stato.

E tuttavia non si può trascurare che l’azione antidroga sembra difettare dei connotati di una vera e propria azione antimafia. Per quanti sforzi sia dato profondere nel tentativo, spesso riuscito con risultati straordinari, di contenere l’operatività dei cartelli calabresi diventati delle vere e proprie strutture centralizzate di intermediazione internazionale, la pressione mafiosa sul territorio calabrese non risulta minimente intaccata. Anzi. Per altro, difficilmente le indagini sul narcotraffico pervengono all’identificazione e alla disarticolazione della rete che cura il pagamento delle partite di droga e il riciclaggio degli enormi proventi. Ciò dimostra che i pagamenti e le transazioni avvengono su canali paralleli e del tutto ignoti ai soggetti che sono impegnati nel trasporto dal Sud America delle partite di cocaina. Di fronte a questa capacità organizzativa, alla sua “invisibilità” nelle dinamiche della globalizzazione criminale e in quelle della globalizzazione finanziaria legale, è necessario anche riorganizzare le forme e le strutture del contrasto con una ripartizione del lavoro investigativo tra indagini che hanno ad oggetto il narcotraffico su scala internazionale e indagini che concernono i settori tradizionali dell’egemonia mafiosa sul territorio calabrese e nazionale. Oggi per contrastare la doppia dimensione della ‘ndrangheta occorre un punto d’equilibrio tra la repressione dei nuovi cybercrime che le ‘ndrine al pari di altre organizzazioni perpetrano per reimpiegare i proventi della droga, con un contrasto permanente alle reti della cocaina, e l’attenzione alle infiltrazioni nei luoghi delle province calabresi più pesantemente assoggettati al controllo mafioso.

Linee di tendenza L’esame delle investigazioni più significative condotte negli ultimi anni dalle D.D.A. di Catanzaro e Reggio Calabria evidenzia un trend sostanzialmente uniforme nello svolgimento delle attività legate al narcotraffico, con una novità, la presenza di vere e proprie jointventure. Significativa è l’indagine denominata “Palione” della D.D.A. di Reggio Calabria che ha evidenziato accordi tra famiglie calabresi di volta in volta alleate con cosche siciliane o campane, per l’acquisto di ingenti partite di cocaina successivamente suddivise tra i diversi gruppi in relazione ai loro mercati di destinazione. In questa tipologia di narcotraffico sono sempre i gruppi della ‘ndrangheta calabrese, che curano la logistica e il conseguente approvvigionamento, trasporto e stoccaggio della cocaina sulle diverse piazze. Per ramificare questa rete le ‘ndrine hanno collocato stabilmente propri uomini, spesso latitanti in Italia, sugli snodi principali delle rotte, a presidio dei luoghi di arrivo dei carichi di droga sotto copertura. La Spagna e l’Olanda, ma anche il retroterra belga e tedesco, sono divenute le nazioni predilette dai narcos calabresi per attendere l’arrivo dei container e curare le conseguenti transazioni.

Anche i porti italiani, primi tra tutti Livorno, Salerno e Gioia Tauro, continuano ad occupare un ruolo importante nelle rotte della cocaina, particolarmente quando occorre provvedere all’immediata consegna agli acquirenti italiani e la non grande entità del carico (massimo una tonnellata) agevola le operazioni di sdoganamento e smistamento veloce della partita. Infine, va sottolineato l’impegno profuso dai clan della ’ndrangheta nel conservare collegamenti stabili con i narcos colombiani e sudamericani con i quali hanno rapporti privilegiati, quando non esclusivi. Da diverse inchieste emergono anche contatti di altri gruppi criminali, ad esempio camorristi, con elementi di organizzazioni colombiane del narcotraffico, si tratta di “meri” rivenditori che nulla hanno a che fare con i capi delle organizzazioni che rivestono posizioni apicali nella produzione mondiale della cocaina.

Rapporti con terroristi e paramilitari

Questo livello di rapporti e di relazioni con le grandi reti del narcotraffico internazionale, è stato dimostrato nell’operazione “Decollo” della D.D.A. di Catanzaro portata a compimento nel gennaio 2004 che, tra l’altro, ha evidenziato alcuni aspetti inquietanti relativi ai collegamenti esistenti tra la ‘ndrangheta e organizzazioni terroristiche come i paramilitari colombiani delle famigerate AUC di Salvatore Mancuso e l’organizzazione basca ETA. Con le AUC la ‘ndrangheta ha saputo creare un solido legame d’affari che le ha consentito la scalata verso il controllo di “maggioranza” di tutto il sistema legato al traffico della cocaina colombiana. Il capo delle AUC, Gomez Manuel Salvatore Mancuso, è nato il 17 agosto del 1964 a Montera, nel nord della Colombia, da padre italiano originario di Sapri, e ancora oggi continua ad avere il passaporto italiano. Come ha ricordato il Procuratore Nazionale Antimafia: “Mancuso attualmente si trova agli arresti domiciliari, a quanto pare dorati”. La Procura di Catanzaro, in relazione all’operazione “Decollo” ha chiesto la sua estradizione. Anche gli Stati Uniti l’hanno richiesto, ma essendo stata varata in Colombia una normativa sulla cosiddetta pacificazione generale con la possibile restituzione da parte di queste unità paramilitari delle armi in cambio dell’ammissione dei reati, sembra possa esistere la possibilità che Mancuso non venga estradato in nessuno dei due paesi che lo richiedono.164 Anche gli interessi comuni e i legami tra i narcos colombiani e l’ETA sono stati ampiamente documentati. Emblematico è l’episodio secondo cui i narcos colombiani uomini del famoso cartello di Cali hanno fatto ricorso all’organizzazione terroristica basca per portare a buon fine il pagamento di una fornitura di droga da parte di un acquirente calabrese al quale come forma di intimidazione è stata trasmessa, a mezzo fax, una fotografia ritraente la propria azienda. La fotografia era stata scattata da alcuni uomini dell’ETA dietro incarico dell’organizzazione criminale colombiana, che aveva minacciato ed avvertito il trafficante calabrese che, in caso di mancato pagamento, gli avrebbe fatto distruggere l’attività commerciale. Gli esecutori materiali dell’azione criminale sarebbero stati proprio gli uomini dell’ETA.

La paventata azione criminosa, come si rileva dall’ordinanza di custodia cautelare, non venne portata a termine grazie all’intervento di un noto narcotrafficante ed esponente della ‘ndrangheta calabrese, che garantì il pagamento della merce. La stessa indagine è particolarmente rilevante perché riguarda una grossa quantità di droga e soprattutto perché fa emergere un vero e proprio network criminale formato dalle componenti vibonesi, ionico-reggina, australiana, spagnola, venezuelana e dai cartelli colombiani. Un altro aspetto da sottolineare è relativo alle modalità delle spedizioni, con centinaia di chili di cocaina sequestrati nel porto di Gioia Tauro all’interno di alcuni blocchi di marmo in cui erano state praticate delle cavità successivamente ricoperte con materiale di risulta. Nel complesso l’intera articolazione criminale, così come si è configurata, ha dato luogo, di fatto, ad un’unica struttura “federata” formata, da un lato, dal consorzio criminale “vibonese e ionico – reggino” con compiti di import-export, che garantiva anche le spedizioni di droga verso l’Australia, dove era operativa una base vibonese; dall’altro, da più “cartelli colombiani” fornitori che assicuravano le spedizioni di cocaina all’Italia; ed infine da più strutture operanti in diversi Paesi esteri. Tra questi Stati il Venezuela, ove gli stupefacenti venivano stoccati e da dove, il più delle volte, erano spediti; la Spagna, dove emissari dei “cartelli colombiani” avevano l’incarico di riscuotere i pagamenti delle partite di cocaina spedite, prendere accordi e contattare personalmente, anche in Italia, i vari acquirenti. In questo contesto è utile citare anche l’operazione “Zappa”, della D.D.A. di Reggio Calabria, che ha consentito di ricostruire la rete di rapporti e collegamenti tra la ‘ndrangheta ed i produttori colombiani e venezuelani. Gli affari non erano limitati alla sola droga, ma anche alle armi, che sarebbero state utilizzate dal connubio reggino-colombiano per favorire l’evasione di alcuni leader del narcotraffico. L’indagine ha, inoltre, messo in evidenza i contatti intercorrenti tra esponenti dell’eversione, quali un ex aderente a Prima Linea, Elfio Mortati, ed esponenti della ‘ndrangheta riconducibili al boss della Locride Santo Maesano.