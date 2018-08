La tragedia davanti agli occhi del marito Michele. L’uomo va a cercare aiuto, ma quando torna Piera è morta

Piera Gullino, un’escursionista cuneese di 51 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre stava scendendo a valle ieri pomeriggio dal rifugio Pagarì. La donna, grande appassionata di montagna, era in compagnia del marito Michele, che è riuscito a raggiungerla, sotto il salto di roccia “del Muraion”, prestandole i primi soccorsi quando era ancora ferita. L’uomo le ha lasciato accanto uno zaino rosso, ed è sceso verso valle a cercare soccorritori dal momento che in quel punto non c’è copertura con i cellulari.

Non si sa quali fossero a quel punto le condizioni della donna. Le ricerche via terra sono andate avanti fino alle 3 della scorsa notte, per poi riprendere questa mattina all’alba. Solo stamane attorno alle 9,30 il corpo della donna è stato trovato. Si è levato in volo l’elicottero del 118, e anche quello dei vigili del fuoco. Ma all’équipe sanitaria e di soccorso non è rimasto che constatare il decesso della donna e recuperare il suo corpo.

Ai gruppi del soccorso alpino, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco intervenuti da terra stamani si era unito anche il marito Michele, che è stato tra i primi ad apprendere la tragica notizia. L’incidente mortale segue di poche ore quello che ha visto un alpinista della provincia di Ravenna perdere la vita sul Monviso, mentre si trovava in discesa sulla via normale.