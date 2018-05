“La tua fine è vicina…”. Gerry Scotti choc: perché se la prendono con lui

Gerry Scotti, re del preserale di Canale 5, è in tv con Caduta Libera, il quiz show che di recente, per festeggiare la 500esima puntata e per beneficenza (i fondi sono stati devoluti a La Fabbrica del sorriso, ndr), ha ospitato anche gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. La stagione televisiva è agli sgoccioli e per l’estate si prevede il ritorno in palinsesto di programmi come Paperissima Sprint, il Music Summer Festival e l’attesissimo Tempation Island, ma non quello di Scotti a quanto pare. È TvZoom a lanciare l’indiscrezione secondo cui sono previsti dei cambiamenti anche nella fascia preserale, quella che precede il Tg5 delle 20 e che, come detto, al momento ‘è’ dell’amatissimo Gerry.

A sorpresa, si legge, al termine della stagione di Caduta Libera di Scotti, potrebbe arrivare un nuovo quiz che coprirebbe tutto il periodo estivo per una durata di circa 100 puntate. E no, il conduttore non sarà Gerry maTeo Mammuccari, si mormora. Stando alle voci, il presentatore de Le Iene avrebbe infatti ideato in prima persona il format originale. E per lui sarebbe un gran ritorno al preserale di Canale 5. L’ultima volta è stata con Sarabanda, nel 2009.

Ma rumor televisivi a parte, torniamo a Gerry. Che il vero smacco l’ha ricevuto sui social. Sì, perché lo zio della tv italiana ha aperto la sua pagina Facebook ufficiale da pochissimo. Lo scorso 11 maggio. Benvenuti nella mia pagina ufficiale: così saluta gli utenti Scotti, appena sbarcato Facebook. Peccato che molti pur non avendo messo il like, si sono ritrovati fan. Perché? Com’è possibile, dal momento che è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo? È successo perché la pagina ufficiale ha inglobato molte altre pagine che riportavano il suo nome. E non parliamo solo di pagine dei fan, ma anche di quelle dei cosiddetti haters. Una a caso: “Gerry Scotti ti conosco di persona e non sei affabile come in tv”.

Così è successo che, appena nata la pagina di Scotti si è ritrovata più di 90mila like, ma le altre pagine a suo nome sono state automaticamente chiuse. Da qui la bufera. Moltissimi utenti hanno infatti massacrato il conduttore con recensioni negative (le pubblica il sito Trash italiano), alcune serie, altre offensive e altre ancora ironiche, portando la pagina a una valutazione media di 1,4/5. Ma sono piovuti anche insulti all’indirizzo del conduttore. Poi c’è anche chi si sente in diritto di scrivergli: “Ti stai auto-distruggendo, il tuo fallimento sta iniziando”. Che farà, adesso, Gerry? Chiarirà la questione con i suoi fan, veri o acquisiti che siano, oppure lascerà correre?