La vedono in strada tra le lacrime: la sconvolgente scoperta sulla testa della donna

Dall’India arriva la storia di una donna che ha rischiato di morire dopo aver subito un’aggressione ma che ha avuto un lieto fine grazie a un gruppo di volontari che non hanno esitato a toglierla dalla strada e a curarla per cinque mesi fino a quando non è guarita. Protagonista di questa storia è una senzatetto di trenta anni originaria dell’India nord-occidentale – il suo nome è Preeti Devi – che ha voluto ringraziare quelli che lei ha chiamato degli “angeli”.

Ovvero dei volontari di un’organizzazione di beneficenza indiana che, dopo averla vista in lacrime in strada, l’hanno appunto portata nella sede del gruppo e l’hanno accudita e curata per cinque mesi. La senzatetto era in condizioni pessime: la sua testa era piena di vermi ed effettivamente senza delle cure immediate sarebbe morta.

La donna è completamente guarita – Quelle ferite alla testa, secondo quanto la stessa trentenne ha dichiarato, sarebbero state una conseguenza di una aggressione subita in strada diversi mesi fa. Preeti Devi era scappata di casa e non aveva alcun posto per dormire così era stata costretta a vivere in strada e, senza cure adeguate, le sue ferite sono diventate sempre peggiore infettandosi. I volontari hanno dovuto lavorare a lungo per ripulirla da tutti i vermi e far guarire le sue brutte ferite alla testa.

Ora che la vita le ha dato una seconda possibilità la giovane non vede l’ora di ricominciare: ha ringraziato le persone che si sono prese cura di lei, le hanno dato da mangiare e le hanno anche donato vestiti puliti ristabilendo così “la sua fede nell’umanità” e ora è pronta a tornare nella sua città natale.