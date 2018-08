Lacrime di San Lorenzo, pochi giorni alla notte delle stelle cadenti. Come vedere lo spettacolo?

Tra pochi giorni sarà San Lorenzo, la notte delle Stelle Cadenti. Siete pronti, dunque, ad esprimere i vostri desideri? Torna come ogni anno l’appuntamento con le stelle cadenti, o meglio con le meteore di agosto, molto affascinanti e capaci sempre di suscitare tanta curiosità. Ma qual è la storia di queste stelle cadenti e nello specifico l’origine di San Lorenzo? La tradizione vuole legare il fenomeno al martirio di San Lorenzo, che pare arse sulla graticola nel 258 e la cui ricorrenza sembra si celebri proprio giorno 10. Questo è attivo per tanti giorni anche se effettivamente il picco della visibilità delle meteore cade generalmente tra il 12 ed il 13 agosto.

Secondo gli esperti, si potrebbe arrivare ad osservare fino a 100 meteore per ora, ma generalmente cadono nella seconda parte della notte ed in luogo particolarmente buio, quindi lontano dalla città. Sicuramente questa rappresenta la condizione ideale per poter guardare il fenomeno delle stelle cadenti ad occhio nudo. Da quanto spiegato dagli esperti, sembra che lo sciame delle Perseidi è originato dalla cometa Swift-Tuttle, che è stata scoperta nel 1862 ed il cui ultimo passaggio pare risalga a molti anni fa, ovvero al 1992. A stabilire una connessione tra le meteore e questa cometa fu l’Astronomo Giovanni Virginio Schiapparelli nel XIX secolo.

“Il fenomeno si verifica quando la Terra passa in prossimità dell’incrocio tra la sua orbita e quella della cometa in questione, ‘tuffandosi’ così nella nube di polveri seminata da quest’ultima lungo il proprio percorso attorno al Sole”, è questo quanto riferito dall’astrofisico nonché responsabile scientifico del Virtual Telescope Project Gianluca Masi. Lo stesso ha aggiunto: “Questi grani di polvere, penetrando a gran velocità nell’atmosfera terrestre, bruciano per attrito, lasciando così nel cielo la caratteristica scia”.