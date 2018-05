L’adolescente si lamenta perché non riesce a vivere con una paghetta di 800 euro al mese Durante il Dr. Phil Show , questa teenager si è lamentata per le sue “terribili” condizioni di vita.

Nicolette, 15, vive a Beverly Hills e ha un autista, una tata, un personal trainer e diverse carte di credito. Ha deciso di partecipare al programma televisivo insieme alla madre Nina perché la donna ha deciso di ridurle considerevolmente la paghetta. Da 4000 euro al mese, ora riceve solo 800 euro. secondo The independent.

Nel futuro si immagina così: ricca, sempre vestita alla moda e alla guida di una Mercedes-Benz G-Class (un’auto il cui costo si aggira intorno ai € 200.000. Ma Nicolette non vuole trovarsi un lavoro. Con le lacrime agli occhi, ha detto che non vuole un’occupazione perché ci sarebbe “troppo da lavorare!”

È stata l’adolescente stessa a contattare il programma televisivo. Quando il Dr. Phil ha chiesto alla madre perché l’avesse viziata così tanto, la donna ha risposto lo ha fatto per il senso di colpa. Si sente in colpa perché è una madre single che lavora sei giorni alla settimana.

Nicolette vorrebbe almeno 2000 euro al mese, altrimenti non saprebbe davvero come cavarsela.

“Siamo qui per parlare di me, è il mio programma” ha detto l’adolescente. È chiaro che crede di poter pretendere davvero tanto, per lei non c’è niente di sbagliato in questo.