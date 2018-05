Lady Zarate, confessioni hot “Vorrei fare sesso con Beckham, Mauro lo sa. Guardiamo porno per motivarci”

Stanno facendo parecchio discutere le rivelazioni della moglie di Mauro Zarate ovvero l’ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina e attualmente giocatore del Velez dove pare sia tornato dopo un brutto infortunio recapitato lo scorso anno, quando giocava nel Watford di Walter Mazzarri. In tanti ricorderanno anche Natalie Weber, Ovvero la moglie di Mauro Zarate una modella molto bella e dalle forme strepitose con cui il calciatore Pare fosse in crisi negli ultimi tempi.

In realtà queste voci sembrano essere false perché a smentire tutto ciò è stata proprio Natalie che si è fatto intervistare proprio per chiarire questa situazione ma pare sia finita nel peggiorare Tutto. Questo perché la donna non soltanto ha riferito di non essere in crisi con il marito, ma si è lasciata andare ad alcune rivelazioni piuttosto hot, che hanno messo un po’ sotto i riflettori e il marito. “Io e Mauro siamo affiatatissimi. Non è vero che mi ha messo i bastoni fra le ruote, lui mi vuole vedere felice e mi lascia serenamente sfilare in passerella. Mauro geloso? Ora che è al Vélez, ho voluto riprendere il mio lavoro. Mauro geloso? Si controlla bene. E’ abituato al fatto che mi mandino messaggi. Anche io sono gelosa perché gli scrivono messaggi con gli stessi toni. Ma ognuno di noi sa cosa deve fare. Mauro mi scrive messaggi piccanti ma va bene per mantenere vivo il fuoco della coppia”, ha dichiarato la donna.

«Non siamo in crisi. Lui è geloso perché sono tornata a fare la modella e spesso mi arrivano messaggi di un certo tipo. Anch’io lo sono perché le donne scrivono anche a lui», è questo quanto riferito nel corso dell’intervista da Natalie, la quale si è anche lasciato andare ad alcune confezioni riguardanti le loro abitudini a letto e soprattutto sulle loro fantasie anche piuttosto particolari.

“Vorrei fare sesso con David Beckham e Mauro lo sa. Mi dice che è un figo e mi darebbe il permesso. Anche io gli darei il permesso se volesse farlo con Celeste Cid (foto sopra) è la ragazza più bella di tutta l’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia…”. Sono queste le incredibili rivelazioni di Natalie, molto personali e che pare non siano proprio piaciute al marito. Ma la donna non si è limitata a quello ed ha infatti aggiunto: “ Poi il luogo preferito per fare sesso, la doccia, e un’altra abitudine hard: “Con Mauro guardiamo film porno, ci motivo”. Come prenderà il marito queste rivelazioni? E soprattutto queste indiscrezioni hot potranno in qualche modo mettere nei guai Zarate con la società?