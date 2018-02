Costa Rica, vulcano Poas puoi morire solo respirando l’aria: ecco perché

Il vulcano Poas è situato a quasi 65 km dalla Costa Rica, San José. Stiamo parlando di una parte del territorio più visitato del paese, data la sua bellezza e la facilità di accesso attrae moltissimi turisti di ogni parte del mondo.

Il fascino che caratterizza il cratere principale che ha una larghezza di 1 km e mezzo, è la sua piscina solforica da dove si innalzano spruzzi di gas solforosi che arrivano alla bellezza di 250 m di altezza.

Quello che non non tutti sanno, è che questo vulcano può essere fatale. Infatti solo avvicinarsi troppo si può rischiare la vita. Ad aprire, si è verificata una nuova eruzione, immediatamente le autorità del posto hanno chiuso l’accesso al vulcano ed anche al bellissimo parco che lo ospita.

Arrivare al cratere è estremamente semplice. Al parco (entrata 10 $ a persona) si accede attraverso una bella e larga strada asfaltata che conduce al moderno Centro Visitatori dove si può posteggiare l’auto.

Da qui con un facile persorso di circa 500 metri si arriva al cratere principale.

Dal cratere un altro facile percorso di circa mezz’ora conduce, attraverso la foresta pluviale alla laguna Botoon, un pezzo di vetro verde che brilla sotto i raggi del sole (ma non fatevi fregare dalla vista idilliaca, le sue acque sono acide).

Vulcano Poas ad agosto: probabilmente piove e non si vede nulla

Appena arrivati la bigliettaia ci ha accolto con brutte notizie: il cratere era pieno di nuvole e non si vedeva nulla. Un po’ ci aspettavamo una notizia del genere, dato che agosto è nel bel mezzo della stagione delle piogge ed è quindi raro riuscire a vedere il cratere, ma siamo comunque rimasti un po’ delusi… specialmente perchè ci eravamo svegliati all’alba per vederlo!

Abbiamo deciso di entrare comunque nel parco e pagare il salato biglietto di 15$ a testa (nel 2015), nella speranza che il tempo migliorasse. C’era nebbia ovunque e pioveva leggermente. Abbiamo persino dovuto mettere la giacca, perchè a 2500 metri d’altezza persino in Costa Rica fa davvero freddo!

Fortunatamente il parco offre anche alcuni brevi sentieri di trekking e la possibilità di vedere una tipica foresta nebulosa, quindi qualcosa da fare c’è anche in caso di pioggia. Il sentiero principale che conduce al cratere è costeggiato da tanti “poor man’s umbrella” (letteralmente “ombrello dell’uomo povero”), delle piante con foglie gigantesche, che si possono appunto usare come ombrello!

Dalla strada principale si staccano alcuni sentieri più piccoli, uno dei quali porta al lago Botos, un vecchio cratere ormai spento che si è riempito d’acqua con il passare del tempo. Fortunatamente almeno questo cratere era visibile e siamo riusciti a fare qualche foto con il lago, popolato solo da microrganismi ed alghe.

Abbiamo aspettato lì un attimo, indecisi se continuare per il sentiero o se tornare indietro per cercare di vedere il vulcano. E poi è giunta la buona notizia da un turista che era appena arrivato dal cratere… era finalmente perfettamente visibile!

Siamo tornati indietro correndo per non perdere l’attimo buono. Persino mia mamma, che era venuta a trovarci per due settimane, si è fiondata giù per il sentiero ad una velocità che poco prima era sembrata inimmaginabile. Corri, corri e finalmente raggiungiamo il cratere, che ci ha accolto con il suo terribile alito allo zolfo.

Il vulcano Poas ha il cratere attivo più grande del mondo, con un diametro di circa 1,5 km e una profondità di 300 metri. Il lago che si trova al centro del cratere è di uno splendido colore turchese ed è uno dei laghi più acidi del mondo, con un pH vicino allo zero. Niete bagno, quindi!

Siamo rimasti lì per i 20 minuti consentiti (poi c’è da scappare per le emissioni di zolfo e gas vari), e dopo un breve giro siamo ritornati ad ammirarlo. Lo spettacolo offerto dal vulcano Poas è unico e mai ho visto un vulcano con un cratere così bello ed affascinante, reso ancora più impressionante dalla fumata bianca dall’odore di zolfo e dagli occasionali geyser nel lago e le emissioni di cenere, che noi purtroppo non abbiamo visto.

In ogni caso, siamo già stati fortunatissimi a vedere il cratere, considerando come era iniziata la giornata e soprattutto perchè ci siamo andati nella stagione delle piogge, non proprio la più adatta per scorrazzare in cima ai vulcani!

Informazioni utili sul vulcano Poas

– Il biglietto d’entrata costa 15$ a persona ed il parco è aperto dalle 8 di mattina alle 3 e mezza di pomeriggio.

– È consigliato arrivare al parco presto di mattina, subito dopo l’apertura, dato che spesso dopo le 10 il cratere è coperto dalle nuvole. Questo sia durante la stagione secca che in quella delle piogge (dove però potrebbe essere coperto anche prima).

– Il modo migliore per raggiungerlo è in macchina. Non è necessaria una 4×4, dato che la strada è completamente asfaltata (cosa rara in Costa Rica!). Il parcheggio per l’auto costa un paio di dollari.

– Al parco ci sono alcune aree picnic molto carine, conviene portarsi il pranzo al sacco. E occhio agli scoiattoli che si avvicinano in cerca di cibo, nutrirli fa male alla loro salute! All’entrata, comunque, c’è una caffetteria.

– Se il tempo non è dei migliori può fare davvero freddo; è importante portarsi una giacca in tutte le stagioni.

Ci sono autobus che partono dalla stazione di Alajuel a San José, che si trova sulla Avevue 2 tra le calles 12 e 14. Gli autobus partono alle 8:30 del mattino e tornano alle 2:30 ma cercate di essere alla stazione qualche minuto prima dell’orario di partenza.

Sono queste condizioni ad aver reso arida la vetta della montagna, ricoperta in alcuni punti solo da una foresta quasi rachitica in cui riescono a sopravvivere solo piante e animali rari, dalle forme quasi impressionanti, che si sono adattate a quest’insolito, ed estremo, habitat.

Se volete visitare un vulcano in Costa Rica, fate che sia il vulcano Poas. Molto più grande del famoso vulcano Arenal, che si dice sia spettacolare solo durante le eruzioni, Poas ha anche il cratere attivo più grande del mondo. Inoltre, è uno dei più facili da raggiungere dalla capitale San Jose.

La nostra escursione è iniziata molto presto al mattino, dato che ci vogliono circa 2 ore e mezza di macchina da Jaco, dove siamo stazionati da qualche settimana, al vulcano. Partenza alle 5 e mezza del mattino per arrivare al parco nazionale del vulcano Poas alle 8, proprio quando aprono i cancelli.

Il nostro pianeta, come abbiamo osservato più volte parlando delle rocce magmatiche e metamorfiche, è geologicamente attivo, sottoposto cioè all’azione di forze endogene di notevole intensità che trasformano e rendono instabile la litosfera. Dalle forze endogene dipendono fenomeni molto importanti che interessano ampie regioni della litosfera: ■ le eruzioni vulcaniche ■ i terremoti, o sismi . Lo studio dei vulcani e dei terremoti fornisce moltissimi dati riguardanti la dinamica endogena e la struttura interna del nostro pianeta. Terremoti e vulcani, infatti, non sono fenomeni locali collegati a singoli episodi di instabilità, ma espressione di processi generati all’interno della Terra, che interessano globalmente tutta la litosfera. Per questo lo studio dei vulcani è strettamente correlato a quello dei terremoti ed entrambi si sono rivelati molto utili per comprendere ciò che si verifica all’interno della Terra. Le stesse forze endogene, che generano l’attività sismica e vulcanica, sono responsabili di molti altri fenomeni, come la deformazione e l’innalzamento di grandi porzioni della litosfera, la formazione delle catene montuose, o la scomparsa di antichi mari e la formazione di nuovi oceani. Nel corso della storia delle scienze della Terra, gli studiosi hanno formulato molte ipotesi, ma solo in anni recenti è stato possibile elaborare, grazie alla teoria della tettonica delle zolle, un modello globale, che spiega in modo abbastanza soddisfacente i fenomeni connessi alla dinamica endogena. Lo sviluppo di questo modello è stato possibile anche grazie ai precedenti tentativi: ognuna delle ipotesi proposte in passato ha, infatti, introdotto un pensiero, un’idea utili per comprendere qualche aspetto della dinamica interna del nostro pianeta.

Con il termine vulcanesimo viene indicata l’emissione, attraverso condotti e fenditure, sia di fluidi a composizione silicatica (lave), sia di materiali solidi (materiali piroclastici), sia di vapori e gas, la cui origine è legata alla presenza di masse magmatiche fuse e calde all’interno della litosfera . Non sempre il magma alimenta un’eruzione vulcanica: talvolta solidifica in profondità generando corpi di enormi dimensioni chiamati plutoni, costituiti di rocce magmatiche intrusive . Vulcani e plutoni sono due diverse manifestazioni del processo magmatico. Infatti, la presenza di un vulcano o di un plutone indica che in un dato momento si è formata in profondità una massa di magma che si è messa in movimento verso la superficie. Come abbiamo visto a proposito delle rocce magmatiche, esistono solo due tipi di magma: ■ il magma primario, che si forma nel mantello superiore; è femico, molto caldo, denso e fluido; ■ il magma secondario o di anatessi, che si forma nella crosta, più sialico rispetto al magma primario, con temperatura iniziale minore, meno denso e molto viscoso. Dalle caratteristiche fisico-chimiche del magma dipendono le varie tipologie dei vulcani e dei plutoni. Perciò, per capire come si formano vulcani e plutoni dobbiamo innanzitutto rispondere a due interrogativi: ■ come si generano i magmi? ■ per quali ragioni talvolta il magma solidifica in profondità, mentre in altri casi raggiunge la superficie?

La genesi dei magmi La formazione del magma non è un evento che si realizza ovunque all’interno della Terra. Esso si forma in seguito a processi di fusione parziale di parti limitate della crosta o del mantello (entrambi solidi), per effetto di una variazione locale delle condizioni fisiche. I principali fattori fisici che possono portare alla fusione delle rocce sono: ■ un aumento di temperatura; ■ una riduzione della pressione (quando la pressione diminuisce, le temperature di fusione dei minerali si abbassano) causata, per esempio, dalla formazione di grandi fratture; ■ un aumento del contenuto di acqua dovuto, per esempio, allo sprofondamento di una parte di crosta ricca di acqua in una regione calda del mantello, che può facilitare la trasformazione di una massa solida in magma (l’acqua provoca un abbassamento del punto di fusione dei silicati). Queste condizioni si possono realizzare in profondità, nelle regioni instabili della Terra sottoposte all’azione di forze endogene di notevole portata che deformano la litosfera, provocando fenomeni di distensione, di compressione o sprofondamento di ampie porzioni. A tal proposito, è bene sottolineare che: ■ in tutti i casi, all’origine della formazione del magma c’è un processo di fusione parziale di rocce preesistenti; ■ i fenomeni dinamici che generano il magma non agiscono permanentemente in una data regione della Terra; per questo l’attività vulcanica dopo un certo periodo si estingue.

All’interno della massa solida sottoposta a variazioni di temperatura e pressione, fondono per primi i minerali che hanno temperatura di fusione più elevata e si formano gocce di fluido. Le gocce fuse (diapiri magmatici) sono meno dense delle rocce che le circondano: esse perciò si muovono e si aggregano formando una massa unica di magma che risale verso la superficie, insinuandosi nelle zone in cui la pressione litostatica è minore .

Altri fattori influenzano, seppure in modo meno significativo, la viscosità del magma: una temperatura elevata, per esempio, facilita lo scorrimento del magma, mentre la massiccia presenza di bolle di gas ne aumenta la viscosità, perché il fluido si trasforma in una sorta di schiuma. Tra i gas importanti da questo punto di vista va ricordato il vapor d’acqua, che solitamente è più abbondante nei magmi sialici. In generale, quindi, i magmi femici, caldi, poveri di silice e di vapor d’acqua hanno una viscosità decisamente inferiore rispetto ai magmi sialici, che sono più freddi, più ricchi di silice e di vapor d’acqua. I magmi andesitici ovviamente hanno caratteristiche intermedie 6 . Il contenuto di acqua del magma è importante non solo perché determina la formazione di vapore acqueo, ma anche perché riduce la temperatura di solidificazione dei silicati. Per questo motivo, il punto di solidificazione del magma sialico, ricco di acqua, è relativamente basso. Quando il magma risale verso la superficie, la pressione a cui è sottoposto diminuisce e parte dell’acqua contenuta si libera sotto forma di vapore. In questo modo il punto di sodificazione aumenta e il magma sialico, già relativamente freddo, può solidificare. Il magma femico, invece, più caldo e più povero d’acqua, non risente in modo significativo di questo effetto. Dalla viscosità e dalla temperatura di sodificazione dei silicati dipende la tendenza dei magmi a generare corpi intrusivi o fenomeni effusivi: ■ i magmi viscosi solidificano più facilmente (ma non sempre!) in profondità; ■ i magmi fluidi raggiungono più spesso la superficie, alimentando eruzioni vulcaniche. Per questo motivo la maggior parte delle lave ha composizione basaltica (o andesitica), mentre la maggior parte dei plutoni ha composizione granitica.