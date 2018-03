L’amore accende il cervello dei giovani: ecco come

Quali aree cerebrali vengono attivate dagli stimoli emotivi? Come funziona l’immaginazione emotiva nel cervello durante lo sviluppo? Esistono differenze tra gli adolescenti e gli adulti? Per rispondere a queste domande, un gruppo di ricerca dell’IRCCS Medea – La Nostra Famiglia di Udine, in collaborazione con il Polo di Bosisio Parini dello stesso Istituto, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con la Università degli Studi di Milano, ha condotto uno studio di risonanza magnetica funzionale su un gruppo di adolescenti (14-19 anni) con punteggi di normalità alle scale di valutazione di problemi emotivi e comportamentali o psichiatrici. Il lavoro è stato appena pubblicato su Brain & Cognition.

Ai ragazzi è stato chiesto di svolgere due compiti: leggere mentalmente un verbo che descrive un’emozione o leggere un verbo che descrive un’azione. In entrambi i casi dovevano immaginare se stessi nella situazione corrispondente. Come compito di controllo dovevano eseguire un compito attentivo in cui fossero impegnati in un’azione cognitiva.

Ebbene, immaginare verbi che descrivevano situazioni emotive, come amare oppure odiare, causava un incremento di attivazione in due aree precise del cervello: nel giro sovramarginale e nella parte anteriore dell’insula nell’emisfero cerebrale destro. Le coordinate della prima area cerebrale coinvolta (giro sovramarginale) erano le stesse che si attivano per l’elaborazione delle informazioni somatosensoriali provenienti dall’esterno e dall’interno del nostro corpo. La seconda area coinvolta, l’insula, è invece la stessa che codifica la consapevolezza emotiva legata alle parti del nostro corpo, come quando aumenta la sudorazione per uno stato d’ansia o accelera il battito cardiaco per la paura.

Tale incremento non si riscontrava invece con verbi che richiamavano azioni, come afferrare o scrivere, o quando i ragazzi erano concentrati a immaginare una situazione emotiva ma con un compito di tipo cognitivo, come rilevare la presenza di una lettera target all’interno del verbo. A parità di verbo, infatti, i ragazzi venivano impegnati in due operazioni differenti, a seconda del compito assegnato: una di tipo emotivo, quando immaginavano se stessi nell’atto di amare, ed una di tipo cognitivo, quando erano concentrati sulla struttura morfologica del verbo amare.

“I risultati indicano che queste attivazioni somatosensoriali / enterocettive durante l’elaborazione di emozioni non è automatica e non è guidata semplicemente dallo stimolo emotivo, come propone la letteratura; bensì è flessibile ed è modulata dal tipo di compito che i soggetti svolgono”, sottolinea la responsabile del progetto di ricerca Barbara Tomasino, ricercatore e Responsabile Scientifico del Polo friulano dell’IRCCS Medea.

Non basta quindi pensare al verbo amare perché si attivino le aree cerebrali coinvolte nella decodifica di questa esperienza emotiva, ma occorre immaginare anche le sensazioni corrispondenti all’amore.

Ma c’è di più. I ricercatori hanno confrontato questi dati con quelli di un gruppo di persone adulte che hanno svolto lo stesso compito. Gli adulti, quando immaginavano situazioni emotive, attivavano le stesse aree degli adolescenti: però l’attivazione del giro sopramarginale era significativamente inferiore rispetto ai ragazzi. Stesso discorso per quanto riguarda l’immaginazione di azioni: l’attivazione del giro frontale superiore destro era significativamente più elevata per gli adolescenti rispetto agli adulti. “I nostri studi – sottolinea la Tomasino – suggeriscono che le aree fronto-parietali vengono attivate in maniera significativamente diversa durante l’immaginazione emotiva nel cervello in sviluppo”.

“Infine questi studi possono permettere di aprire una strada verso l’approfondimento degli aspetti maladattativi delle emozioni che stanno alla base della disregolazione emotivo-comportamentale che spesso si evidenzia in psicopatologia in ragazzi ed adulti sofferenti di ansia, fobie o depressione – dice Paolo Brambilla, Professore Associato di Psichiatria presso l’Università degli Studi di Milano e presso la University of Texas at Houston, USA. I ricercatori stanno attualmente pianificando infatti di verificare i substrati morfo-funzionali dell’immaginazione emotiva in pazienti con patologie psichiatriche sia durante le fasi evolutive di vita che della maggiore età”.

Come funziona il cervello? E la memoria? John Locke in An Essay Concerning Human Understanding paragonò la mente ad una “tabula rasa” quotidianamente incisa da stimoli raccolti dai sensi. È il bagaglio di esperienze e memorie dell’individuo, che consente di esprimere concetti più o meno astratti e di formulare idee. Per Locke niente è innato, ma tutto deriva dall’esperienza: l’individuo è il risultato di ciò che apprende. Altri filosofi invece non negavano l’esistenza di idee e ricordi innati.

Oggi le stesse domande affascinano ed alimentano la curiosità dei neurobiologi, tra cui la mia: in che modo i suoni, le immagini, la lettura ripetitiva di una poesia sono immagazzinate nelle cellule nervose? Come queste cambiano in risposta a determinati stimoli? Sono i cambiamenti a livello cellulare che permettono di ricordare, a distanza di decenni, numeri, nomi, accadimenti? Siamo consapevoli dell’enorme complessità strutturale e funzionale dell’oggetto che vogliamo studiare e, ironia della sorte, capirne il funzionamento dipende proprio dalla “performance” delle nostre cellule nervose.

Nel neurone, unità funzionale specializzata del sistema nervoso, si distinguono almeno tre compartimenti: un corpo cellulare, contenente nucleo e la maggior parte degli organelli cellulari; un assone, lungo e sottile prolungamento che trasmette segnali elettrici al fine di comunicare con altri neuroni o tipi cellulari. Infine uno o più dendriti, dal greco dendron, albero.

I dendriti, elementi tra i più complessi dal punto di vista morfologico-funzionale, processano ed integrano i messaggi elettrici provenienti da altri neuroni. I punti sui dendriti dove il singolo messaggio viene raccolto furono identificati dal grande istologo Ramon Y Cajal, premio Nobel nel 1906 insieme a Camillo Golgi, ai quali diede il nome di “spine” dendritiche, apparendo tali al microscopio. È dimostrato che funzioni “superiori” del sistema nervoso, come apprendimento e memoria, sono il risultato sia della formazione di nuovi contatti o sinapsi tra neuroni sia di un più efficiente funzionamento di quelli già esistenti, fenomeno noto come plasticità sinaptica. Stimoli vari possono aumentare il numero di sinapsi e quindi la capacità del neurone di processare più informazioni, mentre patologie neurodegenerative ne compromettono il funzionamento. Non è quindi importante, entro certi limiti, quanti neuroni abbiamo ma quante sinapsi questi neuroni sono in grado di costruire.

Come il neurone crea nuovi contatti (nuove memorie) o rende selettivamente più efficienti quelli già esistenti? Alcuni meccanismi molecolari di questi fenomeni sono stati individuati grazie alla sinergia della neurobiologia con altre discipline, in particolare con la biologia molecolare. Quest’ultima, ossia la capacità di manipolare geni e la loro espressione, è figlia della rivoluzione iniziata più di 50 anni fa quando Watson e Crick rivelarono la struttura del DNA ed il meccanismo dell’ereditarietà. Il DNA ci rende uguali, tutti Homo sapiens sapiens, ma allo stesso tempo differenti gli uni dagli altri. Pur essendo definito “la” molecola della vita, il DNA da solo non fa nulla poiché necessita della presenza di diverse proteine, ad esempio per duplicarsi, ma anche di un ambiente con precise caratteristiche chimico-fisiche inclusi acqua, lipidi e metalli la cui sintesi non dipende dal DNA. Inoltre il codice del DNA, sottoforma di ACGT, non viene riconosciuto dalla macchina cellulare che produce le proteine, mattoni di cui sono fatte le cellule. Infine il DNA, essendo nel nucleo, è isolato dal citoplasma dove avviene la sintesi proteica.

Per questi ed altri motivi, il codice del DNA viene trascritto in un nuovo linguaggio sottoforma di un acido ribonucleico detto RNA messaggero, il quale lascia il nucleo, entra nel citoplasma e qui viene tradotto in proteine.

Nei neuroni, vari RNA sono trasportati nei dendriti dove, a seguito di stimolazioni, producono localmente proteine che costruiscono o modificano selettivamente una o più sinapsi. È indubbio che questo flusso di informazione genetica svolge il ruolo primario di artefice dello sviluppo e di regolatore del funzionamento delle cellule, neurone incluso. Ogni cellula ha in sé un programma innato, dettato dall’espressione del DNA: il neurone però può modificarsi con l’esperienza. Madre natura ha messo d’accordo i filosofi!

Il cervello umano contiene circa 1011 neuroni, per un totale di 1014-1015 sinapsi: Wider than the sky, come intitolò un suo libro Gerald Edelman, Nobel nel ’72, per sottolinearne la complessità. È possibile quindi studiare un organo così complesso e capire come funziona? Sì, studiando ad esempio strutture nervose più semplici. I neurobiologi dispongono di diversi modelli, semplici come gli invertebrati (insetti, molluschi, vermi) oppure vertebrati (pesci, uccelli, mammiferi). Perché tanta scelta? Fondamentalmente perché fisiologia del neurone è simile in tutti gli animali: il neurone dello zebrafish (pesce d’acquario e modello di studio dello sviluppo embrionale) funziona come il nostro. Molte delle differenze, legate inevitabilmente all’evoluzione, consistono nel numero di cellule o di riarrangiamenti neuronali. Inoltre i geni dello sviluppo del sistema nervoso hanno un certo grado di conservazione evolutiva. Tutto rende il neurone una delle cellule specializzate più antiche sottolineandone l’importanza.

Ogni neurone è il prodotto dell’espressione di circa 30.000 geni, la maggior parte identificati. Come questi geni interagiscono tra loro o con proteine, regolando sviluppo e funzionamento del sistema nervoso, è ancora oscuro. Nuovi approcci sperimentali multidisciplinari ed una nuova visione della biologia potranno aiutarci. Parafrasando Denis Noble, siamo organisti davanti ad un organo con 30.000 canne che eseguono una Toccata undFuge di Bach con un solo registro: pur sapendo le note, non percepiamo la bellezza dell’armonia che l’insieme di quelle 30.000 canne potrebbe creare.

L’adolescenza costituisce l’ultima fase di grande plasticità del cervello. Essenziale è l’equilibrio funzionale fra due aree cerebrali: la corteccia prefrontale e l’area limbica. Il naturale disallineamento fra la maturazione dei due sistemi determina una maggiore propensione al rischio. La presenza degli adulti, della scuola e della società è il maggiore aiuto a una crescita equilibrata. I lettori di Quaderni acp hanno confidenza con la nozione di plasticità del cervello del bambino nell’età prescolare, legata alla biochimica del tessuto e alla presenza di influenze esterne che modificano le connessioni di rete fra i neuroni. Nel cervello del bambino il lavoro di connessione avviene prevalentemente nelle aree a livello locale, in quello dell’adolescente il sistema si completa: “cavi” più grossi mettono in contatto regioni anche molto distanti, garantendo una buona interconnessione e una coordinazione che diventa pressoché completa nella seconda metà dell’adolescenza. In sostanza la plasticità del bambino e quella dell’adolescente riguardano aree diverse anche se uguale è il principio: il mondo esterno, entrando nel cervello, cambia le persone.

Nel passaggio fra infanzia e adolescenza la moltiplicazione delle connessioni fra regioni cerebrali lontane avviene con un aumento di volume della mielina, la “sostanza bianca” che circonda i “cavi” e accelera la trasmissione delle informazioni: gli asso ni mielinati diventano capaci di trasmettere segnali fino a 100 volte più veloci. Identico nelle due età è il fenomeno del consolidamento delle connessioni molto utilizzate e della potatura delle poco utilizzate; durante l’adolescenza prevale la potatura via via che il cervello si adatta al proprio ambiente. Una delle acquisizioni più recenti riguarda la “metaplasticità”: le esperienze che producono modificazioni dei circuiti in momenti specifici rendono chimicamente più facile la diffusione della plasticità alle aree vicine. In sostanza quando la plasticità cerebrale è accentuata, oltre a fare assimilare nuove informazioni “locali”, rende più facile, per diffusione, l’acquisizione di altre informazioni nelle aree circostanti. Conosciamo bene, da una immagine di C. Nelson, proiettata più volte nelle nostre presentazioni, i diversi tempi dello sviluppo di alcune funzioni cerebrali.

Quelle più precoci, dall’ultimo trimestre di gravidanza ai 5 anni, riguardano prevalentemente le funzioni sensitive: tatto, vista, udito cui si aggiunge il linguaggio. Solo più tardi avviene il completamento delle aree cognitive superiori e delle componenti emozionali. In questi ambiti le aree più importanti che condizionano il modo di essere degli adolescenti sono il sistema limbico e la corteccia prefrontale con un progressivo aumento delle connessioni e delle coordinazioni fra di loro. Corteccia prefrontale e sistema limbico y La corteccia prefrontale è situata (figura) davanti alla corteccia motoria primaria e alla corteccia premotoria. È implicata nella pianificazione dei comportamenti cognitivi complessi, nell’espressione della personalità, nella presa delle decisioni e nella gestione della condotta sociale; in sostanza guida i pensieri e le azioni verso gli obiettivi. Ragionando in termini evolutivi, se uno sviluppo adeguato nei primi anni di vita è fondamentale per stringere i legami affettivi e relazionali e costruire i prodromi di un buon avvio al percorso scolastico, nel periodo adolescenziale l’accento viene messo sulla formazione di persone capaci di muoversi nel mondo complesso delle esigenze, delle motivazioni delle intenzioni proprie e altrui, nella capacità di elaborare piani e rispettarli, di considerare le conseguenze a breve e lungo termine delle proprie azioni.

Il sistema limbico è situato nella parte più profonda e antica del telencefalo. Detto molto grossolanamente, il suo compito è quello di far nascere le emozioni, i desideri, la ricerca del piacere o comunque di sensazioni forti, con le conseguenti possibilità di esporsi a situazioni di rischio. Il sistema limbico comincia a “muoversi” all’inizio della pubertà, innescato dalle modificazioni ormonali che precedono di qualche tempo la rottura della voce nel maschio e l’apprezzamento palpatorio del bottone mammario nella femmina. La vita dell’adolescente è dunque caratterizzata da come la regione prefrontale e quella limbica imparano a conoscersi e a lavorare insieme. C’è però un problema temporale nei loro rapporti: la piena efficienza della corteccia prefrontale avviene di solito 10 anni più tardi di quella del sistema limbico. Nella figura questi due tempi sono segnalati con due lineette verticali. L’intervallo segnato dalla mancata corrispondenza fra i due tempi è indicato come “Risk Period”. Questo periodo si è molto allungato nell’ultimo ventennio da una parte per l’anticipo della pubertà e dall’altra per il posticipo del momento in cui i ragazzi assumono ruoli convenzionalmente adulti. Vi ha contribuito anche il prolungamento del tempo dell’istruzione che ha ritardato l’ingresso dei ragazzi nel mercato del lavoro (in Italia a 21 anni i ragazzi e a 24 le ragazze) e quindi l’età del matrimonio. In questo buco temporale domina dunque lo squilibrio fra sistema limbico e corteccia prefrontale.

Il disallineamento tra la maturazione dei due sistemi rivali determina il rischio adolescenziale. Banalizzando: il bambino deve decidere se prendere subito un gelato da 1 euro invece di aspettare una coppa da 3 euro dopo il pranzo; l’adolescente deve decidere se uscire con gli amici prima dell’esame invece di restare a studiare cercando un miglior voto o alzarsi per andare a scuola invece di poltrire. In ballo è la capacità di essere differitori. I bambini hanno capacità differitorie molto scarse. Cominciano ad aumentare nella preadolescenza in quanto lo sviluppo della corteccia prefrontale rende il ragazzo meno sensibile alle gratificazioni immediate e più sensibile all’attesa di un premio maggiore posticipato nel tempo. Ma la lotta regolatoria fra i due sistemi è molto dura; osservarne l’evoluzione può essere un modo interessante per seguirne lo sviluppo che è certamente scritto nei geni, ma allo stesso tempo è condizionato dall’ambiente e in modo particolare dai comportamenti degli adulti. Quelli stessi, ma con valenze diverse, che sono stati importanti nei primi 1000 giorni: i genitori, la famiglia allargata, le amicizie, la scuola, le opportunità sociali. Esiste un’ampia letteratura, non sempre concorde, sulle modalità con cui genitori ed educatori possono impegnarsi per il consolidamento di una abilità vitale come l’autoregolazione. A ben vedere l’allungamento della finestra fra pubertà e maturità sociale costituisce a un tempo un problema e una opportunità a seconda di come adulti e società si pongono di fronte ai problemi adolescenziali.

Ci sono certamente numerose interferenze esterne: i bambini poveri passano dall’infanzia all’adolescenza con maggiori svantaggi. Sono meno preparati a rispondere alle sfide neurobiologiche della pubertà mentre gli adolescenti che godono di sostegni economici, e che già hanno avuto vantaggi nei 1000 giorni e nella età prescolare, colgono i frutti di un periodo di plasticità prolungato in cui i sistemi cerebrali continuano a maturare. Negli ultimi decenni le modificate abitudini alimentari e di stile di vita hanno determinato un aumento del sovrappeso e dell’obesità infantile ed è ormai accettato che la quantità di grasso corporeo gioca un ruolo importante nell’avvio precoce alla pubertà. Si aggiunga che l’obesità è più frequente fra i bambini poveri e che la diffusione degli interferenti endocrini induce essa stessa una anticipazione della pubertà specialmente femminile. Infine l’interferenza culturale: chi vive in ambienti stimolanti come le università, o sfrutta i programmi di mobilità studentesca della Comunità Europea, incontra esperienze assenti nei luoghi di lavoro dove l’attività, costituita da mansioni elementari e ripetitive, non offre occasioni di apprendimento dopo il periodo di formazione iniziale. Questo può anche farci comprendere lo scarso ritorno economico che la curva di Heckman verifica nella sua terza fase: quella del lavoro.

Una conclusione I periodi di aumentata plasticità cerebrale hanno grandi probabilità di lasciare tracce indelebili. La propensione al rischio dell’adolescente non è segno di un cervello indecifrabile o “un po’ matto”, ma indica solo un tempo fisiologico che fa imparare al ragazzo il modo di muoversi in un mondo complesso. Durante questo periodo il ragazzo ha bisogno di vicinanza come è già successo nei 1000 giorni. Dopo l’adolescenza il cervello non avrà più a disposizione quella plasticità che ha in dono. Secondo L. Steinberg “dopo l’infanzia, l’adolescenza è l’ultima occasione per fare la differenza”.