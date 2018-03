Lanciano, a 46 anni si inietta l’antibiotico e muore per uno shock anafilattico

Un uomo di Lanciano pare sia morto all’età di 46 anni per uno shock anafilattico il quale sarebbe stato scatenato da una fiala antibiotico somministrato per via intramuscolare. E’ questo quanto accaduto nella giornata di lunedì nella tarda notte e la notizia è stata diffusa proprio dall’ ASL di Lanciano-vasto-chieti. L’azienda sanitaria ha fatto sapere che i familiari distrutti dalla tragedia che si è consumata nel giro di qualche ora, hanno acconsentito al prelievo delle cornee mettendo in moto le procedure previste dal protocollo che consentono per tali organi di procedere a cuore Fermo. L’uomo purtroppo è morto all’età di 46 anni dopo avere preso un antibiotico e come già detto questa triste vicenda e si è consumata lo scorso lunedì 19 marzo a Lanciano. A perdere la vita è stato Filippo Marconetti di 46 anni quale si è sentito male subito dopo essersi iniettato una fiala di antibiotico per via intramuscolare molto probabilmente per via di una influenza che lo aveva colpito alcuni giorni.

Subito dopo aver iniettato l’antibiotico per via intramuscolare l’uomo avrebbe cominciato ad avere alcuni fastidi così come alcuni pruriti e infine dei dolori. Immediatamente L’Uomo ha avuto una difficoltà nella respirazione ed una forte tachicardia, tanto da allertare immediatamente i soccorsi chiamando un’ambulanza del 118. Nel giro di pochi minuti la vittima Filippo Marconetti è stato ricoverato presso l’ospedale di Renzetti. I i medici lo hanno immediatamente soccorso e hanno sottoposto il paziente al trattamento primario per l’anafilassi, ormai le sue condizioni erano piuttosto compromessa Perché l’uomo si trovava in arresto cardiaco e nonostante i medici hanno tentato di mettere in atto tutte le pratiche per poter rianimarlo, Questi non hanno avuto esito positivo.

Marconetti era un amministratore di condominio, lascia la moglie e due figli e in passato pare avesse avuto alcuni incarichi per la politica. Come abbiamo già detto, i familiari hanno acconsentito affinché fossero prelevate le cornee per donarle e l’intervento è stato eseguito dall’equipe composto dall’oculista Alessio Liberatoscioli, dall’anestesista Rosalia Di Martino nonchè al coordinatore trapianti Fabrizio Fumarola che poi hanno inviato le cornee alla banca degli occhi dell’Aquila.

“Abbiamo fatto l’impossibile per salvare il giovane papà noto a molti di noi per il suo impegno civico anche in parrocchia e nella vita associativa. I colleghi del 118 che lo hanno soccorso gli avevano già prestato in emergenza tutte le cure del caso e poi, una volta giunto in ospedale, abbiamo fatto il resto, tentando disperatamente di rianimarlo per più di un’ora, ma è stato tutto inutile. Di fronte a una tale tragedia, pur con l’animo devastato, la moglie e i figli hanno acconsentito alla donazione, ultimo atto di altruismo di un uomo che si era sempre speso per la comunità. Un gesto in continuità con il suo stile di vita”, è questo quanto dichiarato da Nadia Carosella.