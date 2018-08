Lascia auto in sosta con finestrino aperto, trova multa di 41 euro

Incredibile quanto accaduto ad un automobilista di Biella, il quale molto probabilmente viste le alte temperature avrebbe deciso di lasciare semplicemente i finestrini della propria auto aperti, per poter evitare che l’abitacolo si trasformasse in un vero e proprio forno, mentre lui svolgeva un servizio negli uffici della motorizzazione. Tuttavia, l’uomo non sapeva che sarebbe stato multato, perché il codice della strada impone di non lasciare mai la macchina in condizioni tali da rendere possibile che qualche malintenzionato possa utilizzarla senza il consenso del proprietario.

Per queste ragioni, l’uomo è stato multato per €41. Stando a quanto è emerso, i fatti sarebbero accaduti lo scorso martedì a Biella ed effettivamente i carabinieri pare si fossero accorti che oltre ai finestrini abbassati, c’erano inserite anche le chiavi nel quadro comando e questo ha fatto scattare la contravvenzione, sulla base del comma 4 dell’articolo 158 del Codice della Strada. Questo nello specifico recita che durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare delle opportune cautele volte ad evitare incidenti e ad impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Piuttosto scioccato l’uomo, il quale non appena terminato ciò che stava facendo presso gli uffici della motorizzazione ha trovato Sulla sua auto una multa da €41. Inevitabilmente la vicenda è finita sui social network dove gran parte della gente ha lasciato dei commenti, anche non tanto carini nei confronti dell’Automobilista piuttosto incauto. Ad ogni modo nonostante molti utenti Social lo abbiano in qualche modo graziato, l’automobilista dovrà comunque pagare i €41 di multa.

Comunque poteva anche andargli peggio, perché per un’infrazione simile si può anche arrivare ad una multa da €168. È il codice della strada a specificare che la multa si applica non soltanto in caso di sosta, Ma che nel caso di fermata quando si lascia la macchina per qualche minuto in seconda fila. Lasciare aperto il finestrino oppure la portiera dell’auto costerebbe Dunque l’obbligo di custodia del veicolo, di cui il guidatore deve comunque farsene carico per poter evitare che altri senza il proprio consenso possano utilizzarla impropriamente.