Lascia il cane nel furgone parcheggiato al sole: Gesy muore per asfissia

Incurante del caldo opprimente che in questi giorni ha colpito l’Italia da nord a sud, ha lasciato il suo cagnolino di poco più di un anno chiuso all’interno del suo furgone parcheggiato al sole per lungo tempo provocando inevitabilmente la morte del cucciolo per asfissia. È quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì a La Spezia, nel quartiere di Mazzetta, dove il proprietario del cane aveva lasciato il veicolo in strada. Per il cucciolo di nome Gesy, un esemplare di pastore caucasico, è stato inutile il tempestivo intervento sul posto dei carabinieri della città ligure, allertati da alcuni passanti che si erano accorti del cane e delle sue sofferenze nell’abitacolo diventato ormai un forno.

Quando i militari dell’arma sono arrivati sul posto, diverse persone infatti si erano radunate attorno al furgone in cui c’era l’animale boccheggiante ma ancora vivo in cerca di una soluzione. I carabinieri hanno immediatamente aperto le portiere e hanno tirato fuori il cane che ancora respirava me le sue condizioni erano già critiche e il caldo a cui era stato sottoposto si è rivelato fatale, poco dopo infatti l’animale è morto. Il suo padrone, un cittadino romeno di 45 anni raggiunto e identificato dai carabinieri,, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti di animali, aggravato a causa della morte di Gesy.