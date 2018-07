Lascia la fidanzata, lei lo vende online con un annuncio nella sezione animali

Le storie d’amore non sempre finiscono nel migliore dei modi, ma in alcuni casi potrebbero esserci delle ritorsioni piuttosto pesanti da parte per lo più della parte lesa. Lo sa bene un ragazzo che ha lasciato la sua fidanzata e si è visto poi venduto online con un annuncio in una sezione animali. Ebbene sì, la ragazza che si è vista lasciata dal suo fidanzato, ha deciso di fargliela pagare in modo piuttosto esemplare. Così ha pubblicato un annuncio di vendita con la foto del suo ex, ma lo ha fatto In una sezione dedicata agli animali.

I protagonisti di questa vicenda sono due giovani fidanzati egiziani, la cui storia dopo tanto tempo è finita ma è diventata di dominio pubblico grazie ai Social e ad una iniziativa piuttosto singolare della ragazza. Come abbiamo in parte detto, quest’ultima dopo essere stata lasciata per una sorta di vendetta, ha deciso di prendere alcune fotografie del suo ex fidanzato e pubblicare un annuncio di vendita online del giovane.

Non contenta poi la ragazza ha scelto una categoria piuttosto singolare dove pubblicare l’annuncio e ha preferito selezionare quella per gli animali. Il giovane Dunque A sua insaputa si è visto in vendita su un noto sito di annunci locali al fianco di uccelli, cani gatti e tanti altri animali.

La ragazza originaria di Alessandria pare che nella didascalia che accompagna le immagini abbia spiegato: “Sto vendendo il mio ex, è di bell’aspetto e calmo, ha i capelli lunghi, studia e guida una motocicletta”. Nell’annuncio la donna aggiunge ancora di essere disposta ad accettare qualsiasi prezzo che le venisse offerto ed ha concluso in questo modo “Non ho trovato nessuna sezione per presentarlo diversa da quella per gli animali”. Chissà come il fidanzato abbia appreso questa notizia o meglio questa vendetta da parte della sua ex.