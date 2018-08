Lascia morire di fame i suoi due barboncini e vive con i cadaveri in decomposizione

E’ finita nei guai una donna inglese che avrebbe lasciato morire di fame i suoi due barboncini ed ha vissuto coi cadaveri in decomposizione. La 32enne Tara Bridges, avrebbe poi spiegato alla polizia di essere stata troppo impegnata con alcune persone che erano andate a farle visita, per poter dare da mangiare a Lila e Moxi. Uno dei due cagnolini era in uno stato di composizione così avanzata che nei suoi occhi sono state trovate delle larve. Sembra che avesse lasciato morire di fame i suoi due cani ed ha vissuto con i loro cadaveri in decomposizione per settimane. La 32enne è stata riconosciuta colpevole di crudeltà sugli animali.

Sono stati gli ispettori dalla RSPCA l’ente di beneficenza che opera in Inghilterra e Galles a fare la drammatica scoperta nella casa di della donna, sita a Rotherham nel sud Yorkshire. Come avrebbero chiarito i magistrati di Sheffield, quando gli ufficiali Si sono presentati alla porta della donna, quest’ultima li avrebbe accolti ed avrebbe affermato che Lila e Moxi, i due barboncini stavano bene. Ma purtroppo le cose non erano proprio così, infatti Lila era in uno stato di decomposizione così avanzato che delle larve sono state trovate nel l’orbita dell’occhio.

Il motivo della visita degli ispettori è legato ad un precedente controllo datato 30 gennaio, durante il quale le due povere bestie erano apparse affamate e abbandonate, tanto da essere state lasciate morire. Come spiegato dal Procuratore David Pizzey: “Le condizioni in cui sono stati trovati i due cani erano sconvolgenti”. Da quanto è emerso, Lila sarebbe morta da molto più tempo rispetto a Moxi. “È angosciante pensare a come siano stati quei giorni per Moxy – da 10 a 15 secondo le prove veterinarie – restare in quella stanza tutto il tempo con la sua amica morta, prima di soccombere essa stessa alla fame” ha aggiunto l’accusa. “È incredibile che qualcuno possa vivere in una casa con un animale e non dar loro da mangiare fino al punto di farlo morire. Questo è stato un caso veramente sconvolgente da affrontare” ha aggiunto Pizzey.

La donna è stata successivamente arrestata e accusata dei reati, ai sensi della Animal Welfare ACT 2006. Durante l’interrogatorio la donna avrebbe detto alla polizia di essere stata impegnata per aver avuto delle persone a casa, nei giorni prima che gli ispettori andassero a farle visita, presso la sua proprietà. La donna è stata condannata per due capi d’accusa relative ad aver lasciato e causato sofferenze inutili ai due cagnolini. Per questi due capi d’accusa, per non aver garantito il benessere degli animali, sarà condannata in un secondo momento.

