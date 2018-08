Lassativi nel gelato dei figli e li filma in bagno. Uno scherzo che mette nei guai lo youtuber

Sarebbe dovuto essere uno scherzo, ma si è rivelato piuttosto un dramma. Un gesto ed un video di troppo quello dello youtuber Cordero James Brady il quale adesso Rischia di perdere il proprio canale sulla piattaforma per aver fatto un gesto davvero incommentabile. Ma cosa ha fatto effettivamente lo youtuber? Sembra che quest’ultimo avesse diffuso in rete il filmato dove metteva dei lassativi nel gelato dei figli e poi li seguiva nel bagno, un comportamento che secondo la stragrande maggioranza degli internauti non è risultato affatto divertente e soprattutto il responsabile.

Per chi non lo conoscesse Cordero James Brady, è un giovane di 29 anni il quale gestisce il canale YouTube CJ SO COOL ed ha circa 5,6 milioni di followers del noto proprio per i suoi scherzi che nella maggior parte dei casi coinvolgono anche i membri della sua famiglia, ma in questo caso sembra però che abbia davvero esagerato. In questi video diffusi dallo stesso si vede Cordero che prepara il gelato per i suoi figli, versando all’interno anche del lassativo.

A distanza di un’ora Poi, i figli vengono ripresi mentre si contorcono dal dolore e si massaggiano la pancia ed infine corrono in bagno e si vede addirittura i bambini mentre siedono sul water e nel sottofondo le risate ed anche le prese in giro del padre. Come anticipato Ma come prevedibile, sono state davvero tante le polemiche che sono state suscitate proprio dalle video e molti utenti hanno deciso addirittura di allertare la polizia ed è stata avviata un’indagine in collaborazione con i servizi sociali di Clark County.

Adesso Una delle conseguenze più probabili sarà la chiusura del canale, Ma ciò non toglie che anche il giovane possa andare incontro a qualche conseguenza più o meno grave. Lo stesso anche in precedenza con altri video pare che avesse scatenato delle polemiche e avesse messo dei dubbi sulla sua qualità di padre. In un altro video si vede anche la moglie che si getta in piscina disperata convinta che la figlia stesse annegando, scherzi che non vengono, nella maggior parte dei casi, considerati divertenti.