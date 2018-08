Lassativo Guttalax e Farmaco Intratect ritirati per discrepanza nell’etichetta e presenza di sangue infetto

Soltanto nei giorni scorsi era arrivato un richiamo per un farmaco tra l’altro molto utilizzato, ovvero il mucolitico anti catarro Ambromucil. Adesso pare che sia arrivato l‘ennesimo richiamo per un altro farmaco ovvero il lassativo Guttalax. Quest’ultimo è utilizzato per la terapia e cura di varie malattie e patologie come la stitichezza occasionale, trattandosi pur sempre di un lassativo non deve essere assunto in modo continuativo ed ogni giorno pure per lunghi periodi di tempo oppure senza indagare su quella che è la causa è della costipazione. Ad ogni modo l‘agenzia italiana del farmaco pare abbia comunicato di aver disposto il ritiro immediato di alcuni Lotti del lassativo in questione, ovvero il Guttalax.

Sarebbe stata riscontrata una discrepanza sugli stampati riguardo alla composizione degli eccipienti, una discrepanza diversa dai controlli effettuati dall’ ufficio certificazioni e importazioni parallele dell’Aifa. I Lotti interessati dal richiamo sono i seguenti: Guttalax 7,5 mg/ml gocce soluzione orale flacone da 105 ml Aip 045860018, lotti n. 732002 A, scadenza 31/05/2022, n. 732147A scadenza 31/5/2022, n. 83113°, scadenza 31/03/2023.

Ma non finisce qui perché l‘Agenzia italiana del farmaco sempre in queste ore abbia disposto il ritiro immediato anche di un altro medicinale ovvero l’intratect perché pare che possa contenere plasma infetto. Il provvedimento di richiamo è arrivato in seguito alla comunicazione da parte della stessa ditta BIOTESTPHARMA, rappresentata in Italia da BIOTEST ITALIA SRL. Intratect è un farmaco a base del principio attivo immunoglobulina umana normale per uso endovenoso, appartenente alla categoria degli immunoglobuline umane normali e nello specifico immunoglobuline umane normali ed è commercializzato in Italia dall’azienda biotest Italia Srl.

Questo farmaco può essere prescritto a soggetti con prescrizione medica limitativa, utilizzabile solo ed esclusivamente in ambiente ospedaliero, oppure nella struttura adesso assimilabile che serve per la terapia e la cura di varie malattie e patologie come la sclerosi multipla, ma anche sindromi da immunodeficienza primaria , con compromissione della produzione anticorpale ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti nei pazienti con leucemia linfocitica cronica, AIDS congenito con infezioni batteriche ricorrenti, sindrome di Guillain Barré e malattia di Kawasaki.

