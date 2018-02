Laura Boldrini sgozzata da nigeriano: Il fotomontaggio shock, individuato l’autore

“Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici”, è questa la scritta che accompagna un fotomontaggio raccapricciante della testa insanguinata della Presidente della Camera Laura Boldrini. Questo post pare sia apparso nella giornata di ieri su Facebook ed è stato segnalato dai Sentinelli di Milano che pare lo abbia diffuso sulla loro pagina Social facendo anche il nome e il cognome della persona che lo ha pubblicato e poi rimosso. Ciò nonostante in molti lo avevano già copiato e segnalato su Facebook. Il post di minacce è stato reso noto dai Sentinelli di Milano che lo ha diffuso sulla loro pagina e social e nel pubblicarlo hanno scritto: “Non crediamo sia più tempo come pratica da social di cancellare il nome e il cognome di chi scrive o pubblica cose così, noi diamo per scontato che Laura Boldrini abbia un grado di protezione tale da non rischiare nulla, perché» di persone di questo tipo, si sta riempiendo il Paese con mandanti politici fin troppo noti”.

A spiegare quanto accaduto è stato Luca Paladini portavoce dei Vigili di Milano il quale ha riferito di essersi accorto insieme ai colleghi del post nella mattinata di ieri dopo che sarebbe stato segnalato da alcune persone che li seguono come spesso avviene, ma una volta che lo hanno diffuso la persona che lo ha pubblicato lo avrebbe rimosso Forse perché molto probabilmente si è accorto che rischiava qualcosa. Sono stati i Sentinelli a segnalare il post Facebook. Massima solidarietà nei confronti della Presidente della Camera Laura Boldrini da parte del presidente del Senato Grasso il quale ha dichiarato: “La mia massima solidarietà, affetto e vicinanza a Laura che ha sempre sostenuto le sue battaglie contro la violenza”.

Rispondendo poi ad un giornalista che gli chiedeva un commento sul fotomontaggio comparse in rete Pietro Grasso a aggiunto: “ Le siamo vicini con tutto il cuore”. Boldrini purtroppo ormai da parecchio tempo è oggetto di attacchi molto feroci vere e proprie manifestazioni di odio per le sue posizioni sul tema dell’immigrazione e non soltanto sul web e nei una dimostrazione l’ultimo oltraggio avvenuto a non molti giorni fa a Busto Arsizio dove attivisti del Movimento giovani padani della Lega Poi abbiamo dato alle fiamme in piazza un fantoccio raffigurante proprio la presidente della Camera e uno che rappresentava il premier Paolo Gentiloni.

“Bisogna andare avanti. Antirazzisti e solidali”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Majorino, dando così la sua solidarietà a Laura Boldrini. “Ho condiviso una immagine terribile contro Laura Boldrini per darle solidarietà. Poi l’ho cancellata perché è un’immagine davvero terribile. Però la solidarietà rimane come il bisogno di andare avanti. Antirazzisti e solidali”, ha aggiunto l’assessore.

Non c’è voluto molto ad identificare Gianfranco Corsi come l’autore del fotomontaggio che ritrae Laura Boldrini sgozzata «da un nigeriano» e sanguinante. L’uomo, un artigiano di 58 anni. Ad individuarlo e denunciarlo è stata la polizia postale dopo che ieri gli agenti del Centro anticrimine informatico della Polizia, avevano individuato le tracce digitali lasciate dall’autore e, grazie alla collaborazione di Facebook, hanno recuperato i dati necessari per identificarlo fisicamente. Una denuncia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Boldrini che, però, aveva garantito di non «aver paura».

Ieri, a confermare la notizia il fratello del denunciato, Roberto, commerciante, che in un video su Facebook ha difeso la foto “condivisa” : «Non siamo né di destra né di sinistra – dice l’uomo – ma per una giustizia giusta. Mio fratello ha tanta rabbia in corpo contro illegalità perché è illegale stare da clandestini. Avrà fatto la cazz… del secolo ma è una foto, mio fratello non è un criminale ma è stato trattato come Totò Riina, non dalle forze dell’ordine, ma da questa giustizia che non è giustizia». Roberto Corsi, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Matta- rella all’Università della Calabria, protestò presentandosi con solo i boxer addosso lamentando le tasse troppo alte.

E in linea con la stretta sulla disinformazione annunciata da Facebook e Google l’Agcom ha diffuso le linee guida per la campagna elettorale a cui, novità, devono attenersi anche le piattaforme online. I principi ispiratori sono quelli della par condicio. E quindi anche sui social nel giorno precedente il voto e il giorno delle elezioni è «auspicabile» il silenzio elettorale. Inoltre l’inserzionista dovrà segnalare «la natura di “messaggio elettorale” specificando il soggetto politico committente». Se vengono diffusi messaggi diffamatori nei confronti degli avversari e sondaggi 15 giorni prima del voto si applica la legge sull’ e-commerce, che può attribuire anche ai provider la responsabilità civile per gli illeciti commessi dai loro utenti. Per poter permettere all’Agcom di intervenire tempestivamente si dovranno poi comunicare le procedure per identificare chi diffonde i sondaggi nel periodo di silenzio. C’è anche la stretta sull’uso dei profili normalmente usati per diffondere le iniziative del governo e degli amministratori locali.

Le pubbliche amministrazioni di ogni livello dunque potranno usare i profili istituzionali solo in modo «impersonale». Inoltre si promuovono le iniziative di Google per il fact-chec- king e per l’uso della propria piattaforma da parte dei soggetti politici impegnati nella campagna elettorale. L’Agcom ha approvato l’istituzione di cinque gruppi di lavoro su metodologie di classificazione e rilevazione dei fenomeni di disinformazione online; definizione dei sistemi di monitoraggio dei flussi economici pubblicitari, da fonti nazionali ed estere, volti al finanziamento dei contenuti fake; progettazione e realizzazione di campagne informative su disinformazione rivolte ai consumatori. Perché tanta attenzione ai social? Lo dice senza mezzi termini il Commissario dell’Autorità, Antonio Mar- tusciello: «Il sistema democratico è ormai sempre più messo a rischio dalla cosiddetta propaganda computazionale che, con l’impiego di algoritmi e profili automatizzati, condiziona l’opinione pubblica creando l’illusione che ci sia un qualche tipo di consenso intorno a una questione o candidato».

Razzismo democratico la persecuzione degli stranieri in Europa

Da sempre la storia delle diverse società è segnata da periodi di persecuzioni e violenze anche estreme nei confronti dell’“estraneo”, cioè del “nemico di turno”. Ma come spiegare l’esasperazione della persecuzione dei rom e degli zingari in genere e della criminalizzazione degli immigrati nell’Europa di oggi? Come mostrano i contributi riuniti in questo volume, si tratta del più elementare meccanismo che si configura come utile, se non indispensabile, alla tenuta o al riassetto della coesione politica. Questa si nutre della paura e delle insicurezze di cui tale nemico è ritenuto la causa per giustificare pratiche di potere che mescolano proibizionismi di ogni sorta, protezionismo e un autoritarismo che colpisce anche la parte più debole della stessa popolazione autoctona.

La guerra all’estraneo, al diverso, può essere considerata quindi uno dei “fatti politici totali” che pervadono l’intera società attraverso discorsi, retoriche e pratiche che compattano una maggioranza reale o presunta. Possiamo allora capire come nell’attuale orientamento razzista che caratterizza la gestione delle società si possano rintracciare i discorsi e le pratiche propri del XIX e XX secolo nei confronti dei popoli colonizzati e delle classi subalterne. In altri termini, la persecuzione degli zingari e la criminalizzazione dei migranti si inscrive oggi in un assetto politico liberista/neoconservatore fondato sull’asimmetria di potere e di ricchezza fra gli attori forti e i deboli senza diritti o ridotti allo stato di nonpersone. La storia dell’attuale guerra alle migrazioni si confonde con quella dello sviluppo della criminalizzazione, che comincia con la rivoluzione neoconservatrice negli Stati Uniti e in Inghilterra (la Thatcher va al potere nel 1979, Reagan nel 1981).

Il successo di questa rivoluzione continua senza interruzioni anche con le amministrazioni “democratiche” o “di sinistra” (Clinton, Blair, Jospin, il centro-sinistra in Italia e persino Zapatero in Spagna) anche perché il discorso (nell’accezione foucaultiana) neoconservatore ha finito per fagocitare buona parte degli intellettuali e dei leader della stessa sinistra. Ma solo oggi appaiono più chiare le cause di questo processo, se lo si analizza come passaggio dal governo che avrebbe dovuto inseguire il mito liberal-democratico (descritto da Foucault) a una gestione liberista che persegue solo la prosperità hic et nunc dei più forti. L’esasperazione della criminalizzazione, della “tolleranza zero”, degli esperimenti di eliminazione dell’“eccedente u mano”, insomma di ciò che Simon e altri chiamano il crime deal, corrispondono, infatti, a una gestione della società che esclude il recupero, la reintegrazione o la riabilitazione sociale perché punta solo alla “massimizzazione” dei profitti dei soggetti al potere.

Perché prendersi cura dei marginali, dei tossicodipendenti, dei poveri, dei devianti e perché favorire l’integrazione stabile, pacifica e regolare degli immigrati quando oggi la crescita dei profitti può giocare sull’erosione dei diritti dei lavoratori, sulla loro inferiorizzazione sino quasi a ridurli a neoschiavi e a sbarazzarsene al primo cenno di rivendicazione o di “usura”, dato che possono facilmente essere sostituiti da altri senzadiritti o nonpersone? Il governo del popolo che avrebbe dovuto prendersi cura degli abitanti per costruire una società stabile, pacifica, ben regolata secondo norme di uno stato di diritto universalistico sino a pretendere di dare la felicità a tutti non è mai esistito.

Ma, sino ai primi anni settanta (alla fine del “trentennio glorioso”), l’organizzazione politica delle società ricche del secondo dopoguerra aveva dato l’illusione che si potesse sperare in questa prospettiva con lo sviluppo del welfare, l’addolcimento delle pene, la democratizzazione anche della repressione e la ricerca di equilibrio con la prevenzione e il recupero sociale e con l’allargamento della partecipazione politica.Al contrario, l’avvento della rivoluzione neoconservatrice globalizzata5 sbaraglia progressivamente ogni illusione, umilia e schiaccia le resistenze e fagocita gli intellettuali e le leadership. È allora del tutto naturale che per governare si riscoprano la manipolazione delle paure e la tolleranza zero, che diventa anche fonte di consenso e di profitti e indebolisce ancora di più le capacità di azione politica da parte dei deboli. Le carriere e il business realizzati in particolare in questi ultimi vent’anni da chi ha approfittato di questa nuova gestione della società – che non ha nulla che vedere con la governamentalità pastorale/paternalista o liberal-democratica – sono straordinari e, in proporzione, senza precedenti. Lo stesso si può dire delle vittime, anche se oggi non ci sono più gli eserciti che sparano sulle folle: per contare le vittime occorrerebbe definire nuovi criteri di “misurazione” delle conseguenze mortali indirette o “collaterali” degli embarghi, delle “guerre umanitarie”, del proibizionismo delle migrazioni e persino degli aiuti in caso di catastrofi naturali. Insomma, come negli Stati Uniti, anche nei paesi europei il crime deal sembra aver trionfato, con conseguenze ancora non del tutto comprese dalla maggioranza degli autoctoni ma, tragicamente, solo dalle vittime.

Come mostrano con dovizia di dati e informazioni i contributi riuniti in questo volume, dall’inizio degli anni novanta i paesi europei si sono sempre più accaniti nella persecuzione degli zingari e degli immigrati, ma anche di quella parte degli autoctoni che senza scampo si configura come “umanità in eccesso”, al pari dei rifiuti che non si sa più come smaltire (forse sarà una nuova occasione di riciclaggio delle mafie dopo l’esperienza con i rifiuti tossici). È più o meno alla fine dei famosi “trenta gloriosi” (gli anni del forte sviluppo del secondo dopoguerra) e in particolare a seguito del cosiddetto shock petrolifero del 1973-74 che i paesi storicamente d’immigrazione cominciano ad adottare le cosiddette politiche di “stop”. In realtà, l’immigrazione nei paesi ricchi continua senza interruzione e in alcuni casi viene ancora incoraggiata. È significativo il caso dell’industria dell’automobile in Francia che ostinandosi a sfruttare ancora gli “OS à vie”, cioè gli immigrati con qualifiche e salari bloccati, ritardava le innovazioni tecnologiche e reclutava in particolare marocchini attraverso imam a cui dava persino un luogo di culto in fabbrica al fine di tenere questi lavoratori ben separati dagli altri sindacalizzati.

Alla fine della guerra d’Indocina i paesi ricchi accettano decine di migliaia di boat people, mentre oggi criminalizzano i richiedenti asilo (vedi Valluy e Vassallo Paleologo). Ancora negli anni settanta e ottanta arrivano in Francia – ma anche altrove – centinaia di migliaia di portoghesi, ancora non comunitari, come del resto altrettanti magrebini, turchi, asiatici in Germania, Belgio, Olanda e in altri paesi. In effetti, in coincidenza con la caduta del muro di Berlino comincia la svolta sempre più sfacciatamente proibizionista che deforma anche l’asilo politico e umanitario sino ad allora praticato in Europa. Quasi improvvisamente si chiudono le frontiere con i paesi “dei Sud” mentre via via si aprono quelle con i paesi dell’Est; si ricordi che sino al 1990 i cittadini dei paesi del Magreb e di altri paesi dei Sud non avevano obbligo di visto. A cominciare dall’inizio degli anni novanta le polizie europee finiscono per adottare il profiling razzista come strumento di controllo e di repressione abituali e si innesca la selezione anche informale ma efficace degli immigrati a favore degli originari dai paesi dell’Est, dell’America Latina, delle Filippine e di qualche altro paese asiatico e a sfavore degli “arabi” (ancora prima dell’11 settembre 2001).

Nei paesi di vecchia immigrazione la criminalizzazione sempre più connotata in senso razzista colpisce prima i figli di immigrati e quasi meno i nuovi immigrati. Nei paesi di nuova immigrazione c’è una palese sostituzione progressiva della clientela autoctona delle polizie con gli stranieri. I casi dell’Italia, della Spagna, del Portogallo e della Grecia sono abbastanza emblematici ma assomigliano a quanto succede negli Stati Uniti e in parte a quanto si sviluppa anche nei paesi europei di vecchia immigrazione. La combinazione fra impossibilità quasi totale di immigrazione regolare e di mantenimento della regolarità e la stretta repressiva nei confronti degli immigrati produce immancabilmente il risultato ideale dal punto di vista del gioco neoliberale/neoconservatore: da un lato la riproduzione di clandestini, ossia di manodopera schiavizzabile perché priva di ogni diritto e di ogni possibi lità di accedervi (quasi una sorta di carne da macello “postmoderna”), dall’altro lato la facile designazione del nemico di turno a cui attribuire la responsabilità di tutte le paure, le insicurezze, i malesseri e i problemi economici e sociali provocati dallo sviluppo neoliberale stesso. Non si tratta di un processo studiato a tavolino da un “grande fratello”, ma di un utilizzo delle paure e della criminalità che diventa il vero e proprio crime deal dei paesi ricchi. Tuttavia, come vedremo, in alcuni paesi l’accanimento contro zingari e immigrati è peggiore che in altri (vedi in particolare il rapporto fra il tasso di detenzione degli stranieri e quello dei nazionali). Negli Stati Uniti i neri e i latinos vengono incarcerati molto di più che i wasp (quasi a convalidare la teoria di Huntington) e vi sono ormai più di 13 milioni di clandestini e un forte turnover in questa categoria che ha garantito la crescita dell’economia americana per almeno venticinque anni. In Europa, apparentemente, ci sono meno accanimento repressivo, meno carcere, meno clandestini, ma le economie sommerse si sono sviluppate dappertutto anche nei paesi che se ne credevano immuni, sfruttando sia gli stranieri senza-diritto o nonpersone sia una parte degli autoctoni discriminati, spesso perché figli di immigrati.

Eppure sia negli Stati Uniti sia in Europa c’è stata una chiara diminuzione dei reati, nonostante le polizie e gli imprenditori della tolleranza zero abbiano spesso gonfiato le statistiche. Data la diminuzione dei reati, l’aumento degli arresti deriva chiaramente dal fatto che il potere ha scelto di criminalizzare i malesseri e i problemi sociali anziché tentarne il risanamento, che non si fa certo sparando sulla folla, massacrando i marginali e riempiendo le prigioni. Ma il trattamento sociale di tali problemi non produce profitto e lo sviluppo liberista che li aggrava non può certo essere frenato. La logica proibizionista della “fortezza Europa” ha forse provocato meno morti fra i migranti che hanno tentato di arrivarvi di quanti siano i morti di fame o di guerre fra quelli che non sono partiti. Ormai chiunque emigra sa che si tratta di rischiare la vita anche dopo esser riusciti a mettere piede sul suolo europeo. I racconti delle condizioni di vita e di lavoro dei cosiddetti clandestini, come della situazione nei centri per espellendi o delle deportazioni, costituiscono ormai una testimonianza indelebile di ciò che la democrazia europea è stata capace di produrre. Allo stesso tempo, l’Unione europea si ammanta di una retorica umanitaria ed elargisce generosi aiuti a numerose Ong, che non sempre si impegnano seriamente per la tutela dei diritti fondamentali dei più deboli; molte, infatti, approdano al coinvolgimento nelle pratiche proibizioniste se non di vera e propria guerra alle migrazioni al pari degli operatori e scienziati sociali embedded nei teatri di guerra.

«Hai fatto bene, dente per dente occhio per occhio, abbiamo le palle piene di queste merde che fanno arrivare per abbuffarsi dei soldi dell’Europa da questo governo di merda ke vedrà la sua fine di abusivo e dove tra poco trionferà il popolo. W l’Italia w il Duce», oppure: «Grazie per avermi accettato, esistono solo risposte violente alla violenza di chi ci toglie tutto… Luca voce del popolo nobile» con, in più un emoti- con con la manina a palmo teso. È il genere di messaggi che ha immediatamente attratto la pagina a sostegno di «Luca Traini presidente». Una ventina di iscritti, tutti con le idee ben chiare: «Luca uno di noi, libero», «Medaglia al valore», «Dovevi prendere meglio la mira», «Cosa hanno fatto a quella ragazza, onore a Luca!». Sebbene il gruppo sia rimasto in rete davvero poco tempo, un’ora o più, i messaggi pubblicati in solidarietà dell’ex candidato della Lega marchigiana, anche dopo la chiusura sono stati fotografati e ripubblicati, con un distopico effetto eco in cui sopraggiungono anche commenti e liti. «Un gesto come quello di traini NN è nel costume di noi italiani, ma dagli è dagli i nervi saltano», scrive un ragazzo, al quale una donna risponde: «Nessun dibattito costruttivo con chi non scrive in italiano», e la reazione: «Siete dei comunisti». Spuntano anche messaggi di indignazione e presa di distanza, si rilanciano le parole che Traini avrebbe detto agli amici: «vado a sparare ai neri». «Da certe descrizioni – scrive un utente – Luca Traini, questo il nome dello sparatore, ha pianificato tutto – compreso il saluto romano davanti al Monumento dei Caduti. E quindi chiamiamo le cose con il loro nome: non è follia; non è esasperazione; è terrorismo politicamente motivato».

L’IPOTESI «PAMELA»

Nel dibattito in rete si incrocia anche l’ipotesi – al momento smentita dai Carabinieri – che Traini abbia “perso la testa” perché legato affettivamente a Pamela, la ragazza morta proprio a Macerata, uccisa e fatta a pezzi da uno spacciatore nigeriano. «La violenza non può essere la risposta alla tragedia che ci ha colpiti – dice attraverso il fratello avvocato, Marco Valerio Verni la madre della ragazza- Ci sono le aule di giustizia per assicurare i responsabili di questo brutale omicidio». Nei giorni scorsi, la sua bacheca era stata invasa da richieste di giustizia sommaria: «Deve morire non merita di vive­re», «bastardi la pagherete», «ci vuole al pena di morte», avevano scritto tra l’altro sulla bacheca Fb dell’estetista romana. «Con­centratevi ora a capire questo de­litto efferato su una ragazza che poteva essere chiunque – aveva risposto lei cercate di ca­pire chi è la bestia che me l’ha fatta a pezzi… e non aggiungo altro… poi ogni cosa a suo tem­po…».

IL CASO BOLDRINI

Nel clima violento si fa notare un nuovo messag­gio intimidatorio nei con­fronti della presidente della Camera, Laura Boldrini. Un ma­cabro fotomontaggio la mostra decapitata, con la scritta: «Sgoz­zata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare, co­sì per apprezzare le usanze dei suoi amici». Dopo la segnalazio­ne del gruppo “I sentinelli di Mi­lano” la foto viene immediatamente rimossa e la presidente della Camera riceve segnali di so­lidarietà trasversali, a comincia­re da quello di Giorgia Meloni: «Inaccettabile clima di violenza contro le donne». Resta il tema dell’uso della rete per rilanciare campagne di odio. Ieri, l’appello del ministro Minniti era contro la strumentalizzazione e al “si­lenzio”. Ma non è detto che basti.

Il dato di fatto è che qualunque cosa accada, succede un puttanaio. E stiamo parlando di social network,ov- viamente. Funziona così: divampa una questione (seria o lutile che sia), ci si divide tra «pro», «contro» e «me­diatori», si scatena il dibattito a colpi di insulti belluini, il troiaio che sem­bra destinato a durare nell’eternità si smoscia nell’arco di qualche ora (un filo di più se si generano «rica­schi» di carattere sessuale o san­guinario).

Esempio base per capire di cosa stiamo parlando. 1) Nota diatriba («La carbonara si fa con la pancetta o col guanciale?»). 2) Promotore della tesi più popolare («Lo sanno tutti! Con il guanciale!»). 3) Promotore della tesi più scomoda («Ma io voglio essere libero di utilizza­re la pancetta! Va bene?»). 4) Qualun­quista politico («Il sistema è inquinato e alimentato da retaggi fascisti che vo­gliono imporre il guanciale, mentre ognuno dovrebbe fare come crede! Evviva la pancetta, se lo ritieni oppor­tuno!». 5) Cerchiobottista in cerca di facile consenso («Basta, basta! Ci ritro­viamo a discutere, ad attaccarci l’un l’altro su una questione che invece do­vrebbe unirci: pancetta o guanciale che sia, l’importante è che sia una grande carbonara all’italiana!»). Fine.

L’esempio della carbonara – su Twitter e Facebook in particolare – va­le per qualunque genere di argomen­to, perché ogni cosa diventa pretesto per dire «io esisto e vi dico la mia che è certamente meglio della tua». Solo nel 2018 è successo una marea di vol­te: con i sacchetti-bio («Vergogna i sac­chetti a 2 centesimi! Stato ladro!», «tro­vo giusto ridurre lo spreco di plasti­che, in fondo si tratta di pochi euro all’anno!», «calma, è giusto accettare la spesa sui sacchetti, ma solo in pre­senza di trasporti pubblici meglio or­ganizzati»), la morte di Dolores O’Riordan («era la migliore!», «era so­ pravvalutata!», «era tra le migliori, ma il vero problema è l’oscena musica de­gli Anni 2000!»), il braccialetto elettro­nico di Amazon e, da ieri, #Macerata.

Ecco, Macerata. Macerata sui so­cial network non è stata ridotta a quel­lo che è (un personaggio evidente­mente «fuori di testa» che approfitta di una vicenda «fuori di testa» per compiere un’azione da «fuori di te­sta»), ma trasforma il social network in una sorta di parlamento virtuale do­ve la quantità di «cuoricini» stabilisce se sei er meglio twittatore del mondo o un coglione qualunque e, infine, ga­rantisce vittorie di Pirro che non servo­no a un cazzo («La mia tesi mi ha por­ tato 100 cuori!», «e sticazzi?»).

Ma dicevamo di Macerata. In matti­nata il tizio spara, la notizia si diffon­de, si scatena la guerra dei «fascisti» contro gli «anti-fascisti».

Accusa. «Quello che sta succeden­do a #Macerata è assurdo. Spari da un’automobile contro persone di co­lore. Credo che chi conduce campa­gne d’odio sia soddisfatto dell’ottimo lavoro».

Difesa. «La #Sparatoria di #Macerata è la conseguenza del lassismo che lascia impuniti i delinquenti. Lo #Stato ha smesso di fare lo Stato».

L’analista. «Dovremmo capire di avere un problema enorme non tanto per il gesto isolato di uno “squilibra­to”, quanto per i tantissimi “equilibra­ti” che sui social stanno esultando per la sua azione».

Il disturbato mentale. «Sgozzata da un nigeriano inferocito! Questa è la fi­ne che devi fare», con tanto di foto del­la Boldrini sgozzata.

Il battutista. «L’uomo che ha spara­to agli immigrati a Macerata è stato candidato dalla Lega. No no, già pri­ma». E altre centinaia e centinaia di opinioni, contro-opinioni, in­sulti tra diversi pensatori che partono da Macerata, transita­no in ambito calcistico («Sarai anche juventino, ladro!», «zitto tu, prescritto interista») e termi­nano all’asilo («Chi lo dice sa di esser­lo», «specchio riflesso, faccia da ces­so»). Tutto questo oggi è per Macera­ta, domani sarà per la sfida scudetto tra Juve e Napoli, martedì per Sanre- mo,poi Amici della De Filippi, un futu­ro attentato in qualche parte del mon­do «che conta» (altrimenti ce ne fottia- mo), le elezioni del 4 marzo e, di nuo­vo, la carbonara (diatriba interminabi­le).

Finale con spocchiosa morale: pote­te essere sinistri, destri, bianchi, neri o pezzati, ma c’è solo un modo per evita­re con certezza la figura da pirla nel dibattito virtuale: starne fuori.