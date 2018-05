Lavarsi le mani salva la vita, ecco perchè

Un gesto semplice come la pulizia delle mani, nei soli paesi in via di sviluppo, potrebbe prevenire ogni anno la morte di 1 milione di bambini (sotto i 5 anni) sui 4 milioni che perdono la vita a causa di malattie diarroiche e polmonite. Oggi nel mondo 1,6 milioni di persone muoiono per malattie diffuse attraverso l’acqua sporca o per mancanza di igiene. Una persona su 3 non ha accesso a servizi-igienico sanitari ed è quindi esposta al rischio di epidemie e malattie, come il colera, il tifo, la dissenteria, che in paesi già poverissimi, dilaniati da atroci conflitti, possono fare più vittime della guerra.

In occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani, che si celebra il 5 maggio, l’organizzazione non profit Oxfam lancia dunque un appello in sostegno dei propri interventi volti a prevenire la diffusione di epidemie che rischiano di decimare intere generazioni. Come in Yemen, Siria, Sud Sudan, Burundi, dove centinaia di migliaia di famiglie, devono sopravvivere ogni giorno bevendo o lavandosi con acqua sporca, senza aver accesso a servizi igienici sicuri, perché costretti a sopravvivere in alloggi di fortuna o a migrare. Una situazione particolarmente grave, avverte l’Oxfam, si registra in Siria.

Qui, colera, epatite, tifo, dissenteria, scabbia, Lehismaniosi sono solo alcune delle malattie a cui ad oggi è esposta la popolazione dentro e fuori il paese. Un’emergenza dove, secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità, è altissimo il rischio di diffusione di epidemie. La causa principale è nella mancanza di accesso ad acqua pulita e servizi igienici di cui sono vittime oltre 7,6 milioni di persone solo in Siria. Una famiglia su 3 è costretta a rifornirsi di acqua sporca per i propri bisogni quotidiani da pozzi di fortuna o da autotrasportatori privati, perché decine di migliaia di abitazioni non sono più collegate alla rete idrica.

L’ombra delle epidemie in Siria. In questo momento oltre 13 milioni di siriani hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari e circa 5 milioni di bambini sono colpiti dall’emergenza. Oxfam, sta intervenendo non solo per riparare le infrastrutture idriche nelle aree più colpite come Aleppo, ma anche per formare migliaia di ragazzi sulle norme igieniche corrette: in 50 scuole nelle aree più povere vicino a Damasco, solo nelle ultime settimane ha spiegato a circa 30 mila bambini esattamente qual è il modo giusto per lavarsi le mani e salvarsi la vita.

Yemen: oltre metà della popolazione senz’acqua. Con metà delle strutture sanitarie distrutte e oltre la metà della popolazione senza accesso all’acqua potabile, lo Yemen è stato colpito nell’ultimo anno dalla più grave epidemia di colera degli ultimi decenni, con più di 1 milione di casi sospetti e oltre 2 mila vittime. Dopo tre anni di guerra, in questo momento oltre 16 milioni di persone su 29 devono sopravvivere con acqua sporca e non hanno accesso ai servizi sanitari di base. Ecco perché la promozione di norme igieniche tra la popolazione, a partire dal lavaggio delle mani, è oggi assolutamente prioritaria. I volontari di Oxfam spiegano anche casa per casa come purificare l’acqua e usarla per lavarsi le mani in 9 governatorati, raggiungendo più di 1 milione di yemeniti nelle comunità più povere e vulnerabili.

Centinaia di migliaia di persone a rischio nei campi profughi in Tanzania e Etiopia. Fuggire dalla guerra, in paesi tra i più poveri al mondo significa ritrovarsi in campi profughi sovraffollati di paesi altrettanto poveri, dove facilmente si contraggono malattie mortali per via dell’acqua e delle mani sporche. È il rischio a cui sono esposti ogni giorno oltre 420 mila profughi che hanno trovato scampo dalla guerra civile in Sud Sudan verso l’Etiopia, che in gran parte si trovano nei campi della provincia di confine di Gambella. Per il 90% sono donne e bambini senza più nulla, vittime di esodi dimenticati. Fuggiti da un paese, dove oltre la metà della popolazione (5,6 milioni di persone) è esposta al rischio di epidemie come il colera, il tifo, la diarrea acuta per mancanza di accesso all’acqua pulita.

Sia in Sud Sudan che nei campi profughi di Gambella Oxfam promuove l’igiene delle mani, costruendo bagni, lavabi e punti per la raccolta di acqua. 430 mila sud sudanesi, di cui 150 mila bambini, sono già stati soccorsi. “Ogni giorno cerco di convincere le persone a lavarsi le mani nel momento giusto, a bere l’acqua del pozzo – o almeno a far bollire l’acqua della palude – è l’unico modo per salvargli la vita”, racconta Thokuang, uno degli operatori locali di Oxfam in Sud Sudan per prevenire la diffusione del colera.

Oxfam sta portando aiuto anche a migliaia di bambini tra i circa 320 mila profughi, che hanno trovato scampo in Tanzania, in fuga dal conflitto del Burundi, soprattutto nei campi profughi di Nduta e Nayrungusu. Qui per prevenire tifo e dissenteria Oxfam ha disseminato per il campo decine di kit lava-mani. Un gioco da ragazzi che salva la vita.

Lavarsi le mani con semplice acqua non è sufficiente ma è importante utilizzare sapone – meglio liquido perché nella saponetta possono proliferare i germi – e acqua corrente, preferibilmente calda. Ai bambini piccoli si può insegnare a lavarsi le mani facendo cantare loro e per tutto il tempo una canzoncina/filastrocca che duri circa un minuto. Ricordare di non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate: nel caso, usare una salvietta di carta da gettare poi nella spazzatura.

Mantenere le mani pulite è uno dei modi migliori per prevenire la diffusione di infezioni e malattie. Il lavaggio delle mani è facile da fare ed è uno dei modi più efficaci per prevenire la diffusione di molti tipi di infezioni e malattie, da casa e sul posto di lavoro alle strutture per bambini e ospedali. Le mani pulite possono fermare la diffusione dei germi da persona a persona e per l’intera comunità. Mantenere le mani pulite attraverso una migliore igiene delle mani è uno dei passi più importanti che possiamo fare per evitare di ammalarci e di diffondere germi agli altri. Molte malattie e condizioni sono diffuse a causa del non lavarsi le mani con acqua corrente e sapone. Se acqua e sapone non sono disponibili, è opportuno utilizzare un prodotto a base di alcool disinfettante per le mani che contenga almeno il 60% di alcool disinfettante.

PRODOTTI PER L’IGIENE DELLE MANI Prodotto a base alcolica (per la frizione delle mani). Una preparazione contenente alcol (liquida, gel o schiuma) ideata per essere applicata sulle mani allo scopo di ridurre la crescita dei microorganismi. Queste preparazioni possono contenere uno o più tipi di alcol assieme a eccipienti, altri ingredienti attivi e umettanti. Sapone antimicrobico (medicato) Sapone (detergente) con agente antisettico in concentrazione sufficiente a ridurre o inibire la crescita dei microrganismi. Agente antisettico. Sostanza antimicrobica che riduce o inibisce la crescita dei microrganismi sui tessuti viventi.

Gli esempi includono alcol, gluconato di clorexidina, derivati del cloro, iodio, cloroxilenolo (PCMX), composti dell’ammonio quaternario e triclosan. Detergenti (tensioattivi). Composti che presentano un’azione detergente. Sono costituiti da una parte idrofila e una lipofila e possono essere suddivisi in quattro gruppi: anionici, cationici, amfoterici e non ionici. Benché i prodotti utilizzati per i lavaggio delle mani o come lavaggio antisettico delle mani in ambito sanitario corrispondano a diversi tipi di detergenti, in queste Linee Guida verrà sempre utilizzato il termine “sapone”. Sapone semplice. Detergente che non contiene agenti antimicrobici, o con concentrazioni estremamente ridotte di tali agenti, con la sola funzione di conservanti. Agente antisettico senz’acqua. Agente antisettico che non richiede l’utilizzo di fonti idriche esogene. Dopo l’applicazione strofinare le mani l’una contro l’altra fino a che l’agente non sia asciutto. Questo termine comprende diversi tipi di prodotti a base alcolica per le mani: formulazioni liquide, gel, schiume.

PRATICHE DI IGIENE DELLE MANI Lavaggio antisettico. Lavaggio delle mani con acqua e sapone o altri detergenti con agenti antisettici. Frizione con prodotto antisettico (frizione delle mani). Applicazione di una soluzione/gel per frizioni ad azione antisettica per ridurre o inibire la proliferazione dei microrganismi senza ricorrere a fonti idriche esterne e senza risciacquo né asciugatura con asciugamani o altro.

Antisepsi/decontaminazione/degerminazione delle mani. La riduzione o l’inibizione della crescita di microrganismi tramite l’applicazione di una frizione antisettica o con lavaggio antisettico delle mani. Cura delle mani. Misure per prevenire l’irritazione cutanea. Lavaggio delle mani. Lavaggio delle mani con acqua e sapone semplice o antimicrobico. Pulizia delle mani. Azione di igienizzazione delle mani allo scopo di rimuovere fisicamente o meccanicamente sporco, materiale organico o microrganismi. Disinfezione delle mani. E’ un termine molto diffuso in alcune parti del mondo e può riferirsi al lavaggio antisettico, alla frizione con prodotti antisettici, all’antisepsi/decontaminazione/degerminazione, al lavaggio con acqua e sapone antimicrobico, all’antisepsi igienica delle mani o alla frizione igienica.

La disinfezione generalmente si riferisce a superfici inanimate, ma “disinfezione delle mani” è un termine frequentemente utilizzato come sinonimo di antisepsi nella letteratura scientifica, ma non in questa Guida. Antisepsi igienica delle mani. Trattamento delle mani con soluzione/gel per frizioni ad azione antisettica o il lavaggio delle mani con acqua e antisettico, per ridurre la flora transitoria senza effetto sulla flora cutanea residente. Frizione igienica delle mani. Trattamento delle mani con l’applicazione di soluzione/gel a base alcolica ad azione antisettica, per ridurre la flora transitoria senza effetto sulla flora cutanea residente. Si tratta di preparazioni ad ampio spettro e ad azione rapida; non è necessaria attività persistente. Lavaggio igienico delle mani. Trattamento delle mani con acqua e antisettico, per ridurre la flora transitoria senza effetto sulla flora cutanea residente. Presenta un ampio spettro, ma solitamente meno efficace e con azione più lenta rispetto alla frizione igienica. Antisepsi chirurgica/ preparazione chirurgica delle mani. Lavaggio antisettico delle mani o frizione con prodotto antisettico eseguito prima dell’operazione chirurgica da parte del team, per eliminare la flora transitoria e ridurre la flora cutanea residente. Questi prodotti antisettici spesso presentano un’attività antimicrobica persistente. Scrub chirurgico/scrub pre-chirurgico. si riferisce alla preparazione chirurgica delle mani con acqua e sapone antimicrobico. Applicazione di soluzione/gel a base alcolica sulle mani del chirurgo. Indica la preparazione chirurgica con prodotti a base d’alcol che non necessitano di acqua.

TERMINI ASSOCIATI Effetto cumulativo. Effetto antimicrobico crescente con ripetute applicazioni di un determinato antisettico. Sostantività. Attributo di alcuni ingredienti attivi che aderiscono allo strato corneo e presentano un effetto inibitore sulla crescita dei batteri perché permangono sulla cute dopo il risciacquo o l’asciugatura. Attività persistente. Attività antimicrobica prolungata o estesa che evita la crescita o la sopravvivenza dei microrganismi dopo l’applicazione di un determinato antisettico; detta anche attività “residua”, “prolungata” o “restante”. Gli ingredienti attivi, dotati o meno di sostantività, possono mostrare un effetto persistente che inibisce significativamente la crescita dei microrganismi dopo l’applicazione. Umettanti. Ingredienti aggiunti ai prodotti per l’igiene delle mani per idratare la cute. Eccipiente. Sostanza inerte aggiunta alla formulazione del prodotto come veicolo della sostanza attiva.

Microbo surrogato. Microrganismo non patogeno utilizzato come sostituto di un dato tipo o una certa categoria di patogeni nosocomiali durante il test dell’attività antimicrobica degli antisettici. I surrogati sono scelti per la loro sicurezza, la facilità di manipolazione e la resistenza relativa agli antimicrobici. Mani visibilmente sporche. Mani su cui sporco e liquido organico risultano facilmente visibili. Efficacia/efficace. I (possibili) effetti dell’applicazione di un prodotto per l’igiene delle mani con test in laboratorio o in vivo. Efficacia nella pratica/efficace nella pratica. Risultati della sperimentazione dei prodotti per l’igiene della mani sul campo: l’impatto di un prodotto per l’igiene delle mani viene valutato sulla base della frequenza di trasmissione crociata di infezioni o di microrganismi resistenti.