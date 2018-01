Lavastoviglie shock: piene di funghi e batteri, i consigli per ridurre i rischi

Virus epatici ed enteropatogeni

Epatite A

Poiché i frutti di mare sono organismi filtratori in grado di concentrare gli agenti patogeni al loro interno, tra i possibili rischi bisogna annoverare anche il virus dell’epatite A (HAV). La sua identificazione nei molluschi è difficile per diversi motivi: la concentrazione del virus nei tessuti dei frutti di mare è generalmente molto bassa, i metodi di rilevazione basati sulla propagazione in vitro non sono attendibili, il recupero di virioni da tessuti di molluschi è inefficiente e gli inibitori della PCR nei tessuti di molluschi limitano il successo di tecniche biomolecolari. Questi fattori sono alla base delle difficoltà nella determinazione di causa ed effetto fra l’epatite A e l’individuazione di focolai di contaminazione da HAV in campioni di molluschi. La malattia che ha un corso acuto e iperacuto ha un periodo di incubazione di 4 settimane ed è caratterizzata da febbricola improvvisa, nausea, sintomi intestinali e dalla comparsa di ittero dopo circa una settimana. Esiste tuttavia un vaccino efficace contro la malattia.

Norovirus

I Norovirus della famiglia dei Caliciviridae fanno parte di un gruppo di virus che provocano gastroenteriti (insieme ai Rotavirus, Adenovirus e Sapovirus). Arrivano sulle nostre tavole attraverso alimenti contaminati come frutta, verdura, bevande e soprattutto frutti di mare come ostriche e cozze consumati crudi o poco cotti.

Anche in questo caso i frutti di mare che si nutrono attraverso la filtrazione dell’acqua, in presenza di Norovirus o di altri microorganismi, sono in grado di concentrarli a livello di epatopancreas. L’elevata stabilità ambientale di Norovirus, la contaminazione fecale delle acque e la bassa dose infettante sono alla base dell’elevata diffusione di questo virus. L’uomo presenta un tempo d’incubazione della malattia che non supera le 48 ore. Il sintomo principale che caratterizza l’infezione è il vomito compulsivo accompagnato da crampi addominali, cefalea, diarrea e a volte febbre. La malattia dura circa 48 ore e durante il decorso il rischio di diffusione del virus è elevato fino a 48 ore dopo la fine della sintomatologia. La breve durata dei sintomi e le varie difficoltà di diagnosi in molti casi non permettono l’identificazione della malattia; ne deriva una sottostima sull’effettiva diffusione di Norovirus nella popolazione. L’approccio diagnostico usato in virologia è basato generalmente sull’isolamento del virus in colture cellulari, ma i virus appartenenti alla famiglia dei Caliciviridae non sono in grado di replicare su colture cellulari da qui la difficoltà diagnostica.

Le tecniche usate per la rilevazione di Norovirus nelle feci sono la Microscopia Elettronica Diretta ma per visualizzare le particelle virali mediante tali tecniche, la concentrazione del virus nelle feci deve essere molto alta. In questo momento le tecniche di biologia molecolare rappresentano gli strumenti più utilizzati per la rilevazione di Norovirus nelle feci, campioni alimentari e ambientali.

Dopo gli uragani: i bambini sono ancora troppo vulnerabili ?

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un aumento delle situazioni di maxiemergenza, sia a causa di un incremento delle calamità naturali sia a causa delle guerre, degli attacchi terroristici, disastri infettivologici e di altre forme di stragi provocate dall’uomo .

Tutto ciò ha determinato una maggiore attenzione verso questo fenomeno, soprattutto nelle regioni più colpite (prima fra tutte l’America), portando allo sviluppo di strategie e programmi diretti a rendere più efficienti tali interventi.

Un articolo pubblicato nel supplemento di settembre dell’AJPN richiama l’attenzione sulla particolare vulnerabilità dei bambini in caso di disastro, per svariati motivi sia fisici che psicologici: maggiore suscettibilità a patogeni/tossici/agenti infettivi, maggiore superficie corporea relativa e frequenza respiratoria, maggiore dipendenza dagli altri, difficoltà a comunicare i sintomi. Di fatto nello tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano un terzo delle vittime era in età pediatrica, nel terremoto di Haiti del 2010 lo era la metà. Inoltre in caso di disastri intenzionali i bambini diventano un bersaglio privilegiato per il maggior impatto che hanno sull’opinione pubblica. Ciononostante numerosi aspetti della risposta ai disastri, come evacuazione, decontaminazione, riparo, che richiederebbero risposte specifiche, non sono oggetto di specifiche pianificazioni o esercitazioni, e le linee di indirizzo spesso non danno informazioni sulle gestione della popolazione pediatrica. Di conseguenza gli operatori possono non riconoscere le specifiche vulnerabilità dell’età pediatrica. Un report del NACCD (National Advisory Committee on Children and Disasters) sottolinea come solo il 47% dei presidi ospedalieri degli USA che effettuano operazioni di maxi-emergenze abbia dei programmi specifici per la popolazione pediatrica .

In considerazione della fondamentale importanza di una appropriata inclusione dell’età pediatrica, e dell’assenza di una pianificazione adeguata negli USA a livello nazionale, regionale e locale nonostante l’incremento delle risorse e delle strategie rivolte ad affrontare i bisogni dei bambini durante le emergenze di salute pubblica, è necessaria una maggiore diffusione dei modelli di gestione esistenti. In particolare va sottolineata l’importanza di fornire ai servizi di emergenza non pediatrici soluzioni per la cura delle vittime in età pediatrica, considerando che in caso di maxi emergenza possono essere coinvolti tutti gli ospedali , e non solo quelli pediatrici.

Diversi approcci sono in sviluppo per implementare lo sviluppo di programmi di gestione del paziente pediatrico in caso di maxiemergenza:

• Implementazione dei programmi di organizzazione delle maxi-emergenze nelle strutture pediatriche e preparare i presidi non pediatrici a questa evenienza, creando quindi una rete di gestione dell’emergenza in grado di aumentare la capacità e l’efficienza dell’intervento .

• Educazione dei genitori alla gestione di un evento disastroso: è stato dimostrato infatti come fornendo prima dell’evento ai genitori le risorse umane e materiali utili per affrontare il disastro aumenta la resilienza dei figli e si riducono le conseguenze sia fisiche che psicologiche.

La gestione pediatrica delle maxi-emergenza diventa quindi un intervento complesso e articolato sia a breve che a lungo termine:

• In ACUTO i bambini rappresentano la popolazione con maggiore mortalità e morbilità dovute ad esplosioni, ferite o effetto di armi chimiche

• A LUNGO TERMINE: Le situazioni di maxi-emergenza possono

determinare conseguenze croniche a lungo termine. E’ stato infatti osservato come dopo l’Uragano Harvey in Texas siano aumentati il numero di visite pediatriche, il consumo di farmaci, i casi di patologie infettive gastrointestinali per esposizione ad acque contaminate 4,5 Durante gli anni della guerra in Siria si è assistito ad un aumento di patologie respiratorie, neurologiche, gastrointestinali in età pediatrica, con 2/3 dei bambini affetti da malattie infettive 6.

Le conseguenze a lungo termine delle maxi-emergenze non riguardano solamente le patologie fisiche, ma anche i disturbi neuropsichiatrici.

Sia che si tratti di calamità naturali che di guerre è stato dimostrato un aumento di patologie neuropsichiatriche variabili in base all’età del bambino: nei bambini più piccoli si può presentare una regressione comportamentale, enuresi notturna o un incrementato attaccamento al genitore; nei bambini più grandi lo sviluppo di sentimenti come tristezza, rabbia o paura, mentre nell’adolescente si può assistere ad abuso di alcol e droghe. A tutte le età è stato inoltre osservato un incremento di casi di depressione e di sindrome da stress post-traumatico E’ importante quindi pensare come i grandi disastri ambientali o umani possano provocare nei bambini un trauma sia fisico che mentale, entrambi in forma acuta o a lungo termine. E’ necessario che venga costruita attorno alla Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica

bambino che vive l’esperienza della maxi-emergenza una rete tridimensionale, fatta di interventi acuti, follow-up nel tempo, confort familiare, sociale ed economico.

Come riportato nelle analisi condotte da IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), negli ultimi 100-150 anni, è stato introdotto nel bilancio energetico del sistema climatico un flusso aggiuntivo di energia pari a circa 2.8 watt/m2,. E’ un “surplus” di energia che le attività umane hanno introdotto, rispetto al bilancio naturale (pari a 160-170 watt/m2), e che viene denominato: effetto serra aggiuntivo a quello naturale. Questo effetto serra aggiuntivo è, per la maggior parte, causato dall’accumulo in atmosfera di gas, detti appunto gas serra, che hanno cambiato la composizione dell’atmosfera, provocando, di conseguenza, una modifica delle sue capacità termiche, modifica che, per quanto piccola (meno del 2%), è comunque significativa sul delicato equilibrio energetico del sistema climatico. Il maggiore contributo a questo disequilibio è stato causato dall’anidride carbonica (55% circa), ma hanno contribuito anche altri gas serra originati direttamente o indirettamente dalle attività antropiche (30% circa). Inoltre, alcune cause naturali, come l’aumento dell’attività solare ed il vulcanismo hanno concorso, anche se in piccola parte (circa il 15%), ad aumentare il disequilibrio.

A causa del “surplus” di energia derivante dall’introduzione di gas ad effetto serra di origine antropica, la temperatura media globale del nostro pianeta è aumentata e tenderà ancora ad aumentare, ma tenderanno ad aumentare anche i fenomeni meteorologici estremi sia in frequenza che in intensità. Se questa affermazione, tratta dalle valutazioni di IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), può essere dimostrata con relativa semplicità sulla base delle leggi della fisica e di conservazione dell’energia, diventa, viceversa, difficile, se non impossibile, dimostrare che un singolo evento meteorologico, per quanto estremo possa essere, derivi in tutto o in parte dal riscaldamento globale.

In quanto fenomeni estremi, gli uragani più intensi e disastrosi possono, quindi, direttamente o indirettamente aumentare sia in frequenza che in intensità, in conseguenza dell’aumento di concentrazione dei gas serra in atmosfera, ma è impossibile sapere se l’uragano Katrina o altri uragani altrettanto disastrosi, avrebbero ugualmente avuto luogo se le concentrazioni di anidride carbonica non fossero aumentate ai livelli in cui sono. I singoli fenomeni meteorologici, infatti, sono il risultato di una combinazione di fattori, alcuni dei quali deterministici (derivanti dalle leggi della fisica, tra cui appunto la maggiore energia nel sistema climatico a causa dell’effetto serra aggiuntivo) ed altri stocastici (derivanti dalla variabilità stessa del sistema climatico).

Analizzando un uragano è molto difficile individuare in dettaglio la combinazione di tutti i possibili fattori causali ed è, poi, praticamente impossibile stabilire in quale misura ciascuno di tali fattori causali abbia dato il suo singolo contribuito alla sommatoria totale. Ma, se non possiamo trarre conclusioni certe sul singolo uragano, possiamo, invece, capire meglio cause, effetti, processi e correlazioni se esaminiamo opportunamente un gran numero di uragani su intervalli di tempo abbastanza lunghi.

Discorso ben diverso è quello delle conseguenze di un uragano, conseguenze che solo in parte dipendono dalla intensità e dalla violenza dell’uragano. L’uragano Katrina avrebbe potuto produrre danni maggiori o minori di quelli causati, oppure una loro diversa distribuzione (tra danni economici, ambientali e di perdita di vite umane), se il contesto ambientale fosse stato diverso da quello costiero di New Orleans e della Luisiana. In altre parole le maggiori o minori conseguenze negative derivano, non solo dalla maggiore o minore intensità dell’uragano, ma anche dalla maggiore o minore vulnerabilità del territorio, dall’esistenza o meno di rischi aggiuntivi introdotti dalle attività umane e dalla maggiore o minore adeguatezza di misure di prevenzione e di protezione.

In quanto segue cercheremo di esaminare se l’uragano Katrina, in base alle conoscenze scientifiche attuali, rientra in un quadro tendenziale di intensificazione degli uragani e se tale tendenza all’intensificazione sia o meno causata dai cambiamenti del clima; e cercheremo di approfondire se il contesto ambientale e territoriale esistente abbia avuto un ruolo più o meno importante sull’amplificazione delle conseguenze negative.

1. I cicloni tropicali

Prima di analizzare se e come è cambiata l’intensità e la frequenza degli uragani in relazione al riscaldamento climatico globale, è necessario premettere quali sono le condizioni climatiche e meteorologiche che determinano e favoriscono la formazione di un uragano, o più in generale di un ciclone tropicale (“uragano” è infatti il nome dato ai cicloni tropicali dell’Atlantico, mentre “tifone” è il nome per quelli del Pacifico e semplicemente “ciclone”, per quelli dell’oceano Indiano). Ma, cercheremo anche di illustrare perché un uragano è profondamente diverso da qualsiasi altro ciclone che si manifesta alle nostre latitudini e perché un uragano non potrebbe formarsi nel Mediterraneo (a meno che la fascia intertropicale attuale non si espanda tanto verso le zone polari da includere tutta l’area del Mediterraneo).

I cicloni tropicali si originano dalla instabilità atmosferica creata dal forte surriscaldamento della superficie marina rispetto all’atmosfera sovrastante, instabilità che poi si espande su tutta la troposfera (la parte di atmosfera tra il suolo e circa 12-15 km di quota entro cui avvengono i fenomeni meteorologici) determinando intensi processi convettivi (qualcosa di simile accade, a scala spaziale molto più piccola, nella formazione dei temporali). Questa instabilità si origina perchè l’aria calda e umida (più leggera) a contatto con il mare, si viene a trovare al di sotto dell’aria fredda e più secca (più pesante) che, invece, è presente negli strati più alti dell’atmosfera. I movimenti verticali di rimescolamento delle masse d’aria (moti convettivi), ed il forte contenuto energetico che viene trasferito dal mare alle masse d’aria caldo-umide, originano non solo formazioni di nubi con imponente sviluppo verticale ed una forte depressione barica, ma favoriscono anche un moto rotatorio a tutto il sistema convettivo. Questo moto rotatorio viene accelerato in senso antiorario (a nord dell’equatore), tanto più quanto maggiore è la depressione barica, a causa dalla forza deviante (o forza di Coriolis), che deriva dalla rotazione terrestre.

I cicloni tropicali sono profondamente diversi dai cicloni che noi osserviamo alle medie latitudini e che vengono definiti cicloni extratropicali. I cicloni extratropicali, infatti, hanno origini completamente diverse e nascono a causa del contrasto tra aria calda ed aria fredda, non già in direzione verticale, ma sul piano orizzontale. In questo caso, si forma una instabilità cosiddetta “frontale” (o baroclina nel linguaggio dei meteorologi), tra aria fredda, di origine polare o comunque settentrionale (per le nostre latitudini), ed aria calda, di origine subtropicale o, comunque, meridionale (per le nostre latitudini). Nella zona “frontale”, all’interfaccia, cioè, tra aria fredda e calda si formano le perturbazioni meteorologiche che ben conosciamo e di cui parlano i bollettini meteorologici.

I cicloni tropicali nascono e si sviluppano nella fascia intertropicale e sub tropicale, in una zona cioè dove le correnti aeree medie sono generalmente orientali e gli uragani, quindi, viaggiano normalmente da est verso ovest. I cicloni extratropicali, invece, nascono e si sviluppano in una fascia, quella delle medie latitudini, dove le correnti aeree medie sono generalmente occidentali e, le perturbazioni meteorologiche, quindi, viaggiano normalmente da ovest verso est.

Infine, la forza deviante e la sua variazione latitudinale, agisce in modo tale da imprimere un moto rotatorio (vorticità) molto più intenso ai cicloni tropicali rispetto a quelli extratropicali. Un ciclone tropicale, quando sconfina dalle basse alle medie latitudini, perde la sua fonte energetica costituita dal mare, e si esaurisce rapidamente, a meno che non incontri, a più alte latitudini, una massa d’aria fredda per cui si trasforma in un ciclone extratropicale.

2. Uragani e loro classificazione

II fattore fondamentale per la formazione di un uragano è, come detto prima, un flusso molto intenso, ma anche prolungato nel tempo, di calore e di umidità dal basso e cioè dalla superficie terrestre. Ciò è possibile solo da una sorgente ad alta capacità termica, quali sono gli oceani, purché la temperatura delle acque oceaniche sia superiore a 26.5°C, non solo in superficie ma anche nella parte sottostante, fino ad almeno di 50-80 metri di profondità.

Le grandi masse d’acqua marine a latitudini intertropicali e subtropicali possono avere queste caratteristiche, ma le hanno soprattutto quelle localizzate in alcune aree dove per la concomitanza di fattori geografici e meteorologici, le temperature marine sono normalmente le più alte. Queste aree preferenziali di formazione degli uragani sono, per l’oceano Atlantico: il Golfo del Messico e la zona di mare circostante, interessata, tra l’altro anche dalla corrente del Golfo, ma soprattutto l’area dell’Atlantico centro-occidentale compresa tra le isole di Capo Verde ed il Golfo di Guinea).

Siccome con il riscaldamento climatico, la temperatura degli oceani tende ad aumentare e tende anche ad espandersi la superficie degli oceani con più alte temperature, ne consegue che non solo è favorita la condizione fondamentale per la formazione degli uragani, ma viene anche ampliata la superficie marina idonea alla loro formazione. Dunque, con il riscaldamento climatico dobbiamo aspettarci uragani più intensi (per la maggiore temperatura delle acque) e in maggior numero (per la maggiore estensione spaziale della superficie marina con più alte temperature).

Tuttavia, l’alta temperatura delle acque oceaniche, quantunque sia una condizione assolutamente necessaria, tuttavia non sempre è anche una condizione sufficiente. Devono sussistere, infatti, anche alcuni fattori concomitanti favorevoli, ma, soprattutto, almeno qualcuna delle seguenti condizioni:

– scarsa ventosità e, comunque, le correnti orientali intertropicali, sia al suolo che in quota, devono essere più deboli del normale: questa condizione favorisce la creazione e lo sviluppo di moti convettivi verticali che interessano tutta la troposfera;

– scarso shear del vento, vale a dire scarsa variazione della velocità e della direzione del vento con la quota: questa condizione implica l’assenza lungo la verticale di stratificazione di masse d’aria differenti e di moti laminari delle masse d’aria e, quindi, il rimescolamento verticale viene favorito;

– alta pressione a livello della tropopausa (12-15 km di quota) e bassa pressione al suolo: questa condizione implica che l’intera troposfera è dilatata e che sussistono già condizioni di instabilità per motivi termodinamici;

– presenza di aerosol atmosferici, questa condizione implica che la condensazione del vapore attorno a tali aerosol (che diventano nuclei di condensazione) viene favorita, e quindi la formazione delle nubi viene facilitata ed accelerata

– assenza, per quanto riguarda gli uragani atlantici, del fenomeno di El Nino sul Pacifico, che a causa delle modifiche che induce sulla circolazione atmosferica, perturba i fattori precedenti.

Gli uragani sono classificati in USA secondo una scala (scala Saffir-Simpson) basata sulla velocità media dei venti massimi al suolo che si sviluppano in seno all’uragano:

categoria 1: uragano minimo (vento compreso fra 33 e 42 m/s) categoria 2: uragano moderato (vento compreso fra 43 e 49 m/s) categoria 3: uragano esteso (vento compreso fra 50 e 58 m/s) categoria 4: uragano estremo (vento compreso fra 59 e 69 m/s) categoria 5: uragano catastrofico (vento superiore a 70 m/s)

Se la velocità del vento è inferiore a 33 m/s ma superiore a 18 m/s si tratta di tempeste tropicali, mentre al di sotto di 18 m/s si parla semplicemente di depressioni tropicali. Inoltre gli uragani di categoria 3, 4 e 5 vengono complessivamente denominati uragani maggiori, perché potenzialmente molto più distruttivi, rispetto a quelli di categoria inferiore.

La scala Saffir-Simpson, è una classificazione adottata negli USA nel 1974, ma non è riconosciuta ufficialmente a livello internazionale, anche se comunemente accettata. Questa scala, in pratica, suddivide gli uragani in base alle velocità medie massime del vento al suolo per dare una semplice e immediata indicazione della loro forza e delle loro possibili conseguenze catastrofiche. Ad ogni categoria sono, infatti, associati alcuni effetti, come l’entità delle depressioni bariche corrispondenti, l’altezza massima delle onde marine che si generano e la descrizione dell’entità dei possibili danni. E’, insomma, una scala simile alla scala Beaufort o alla scala Douglas per classificare la forza del mare e rassomiglia, per molti versi, alla scala Mercalli per classificare i terremoti.

Una volta classificati in questo modo gli uragani, è possibile, a posteriori, stimare l’energia cinetica della masse d’aria coinvolte nell’uragano, ma non è possibile capire né le dimensioni o l’evoluzione nel tempo dell’uragano, né è possibile risalire alla sua energia interna complessiva (comprensiva cioè dell’energia cinetica e di quella termodinamica relativa alla formazione delle nubi e di cambiamento di stato del vapor d’acqua). Essendo una scala descrittiva, piuttosto che un insieme di dati e metadati, non è molto utile nel campo della ricerca climatica, pur avendo una sua validità nel campo della meteorologia operativa e delle previsioni del tempo.

Tuttavia, supponendo che tutti gli uragani siano più o meno uguali, sia in termini di dimensioni che di evoluzione nel tempo, è possibile dimostrare che il rapporto tra energia complessiva posseduta da un uragano (energia interna) ed energia cinetica sviluppata, è circa costante ed è pari a 400. In termini quantitativi, questo significa che un uragano medio che sviluppa sotto forma di energia cinetica una potenza attorno a circa 1,5 Terawatt (ovvero 1,5 milioni di megawatt), possiede una

potenza complessiva di circa 600 milioni di Terawatt, che è equivalente a circa 200 volte la potenza elettrica di tutte le centrali del mondo.

3. L’uragano Katrina

L’uragano Katrina è la dodicesima tempesta tropicale del 2005 ed il quarto uragano a colpire gli USA. Pur non essendo stato il più intenso degli uragani che hanno colpito gli USA sembra essere stato, invece, quello più disastroso o, almeno, tra quelli più disastrosi, sia per i danni provocati, sia per numero di vittime umane. Uragani più intensi di Katrina sono stati: l’uragano del “Labor Day” (è il primo lunedì di settembre) del 2 settembre 1935, l’uragano Camille del 17 agosto 1969. l’uragano Andrew del 24 agosto 1992 e l’uragano Charley del 13 agosto 2004. L’uragano più disastroso, in termini di perdite di vite umane, avvenne il 8 settembre 1900: colpì in particolare la città di Galveston nel Texas causando più di 8000 morti.

L’uragano Katrina, si è formato, come depressione tropicale, il 23 agosto 2005, sull’oceano Atlantico a sud est delle isole Bahamas, zona, questa, di origine inconsueta per gli uragani, i quali si formano generalmente a sud ovest delle isole di Capo Verde tra giugno e novembre, ma soprattutto tra agosto e ottobre. Tuttavia, non è un caso unico: prima di Katrina quasi il 50% degli uragani si era formato, nel 2005, al di fuori dell’area atlantica consueta e, precedentemente al 2005, si era osservata un tendenza allo spostamento verso più alte latitudini dell’area di formazione degli uragani .

L’evoluzione dell’uragano Katrina è stata molto rapida. Il giorno dopo, muovendosi verso est, si è trasformato prima in tempesta tropicale, poi in uragano di categoria 1 mentre transitava a sud della Florida ed, infine, è diventato un uragano (di categoria 3) il 25 agosto in pieno Golfo del Messico. Dopo un leggero indebolimento durante la giornata del 26 agosto, l’uragano Katrina si è rapidamente intensificato a causa delle alte temperature (circa 31-32 °C) delle acque del Golfo del Messico, fino a raggiungere la sua massima potenza (categoria 5) il 28 agosto, con venti di 280 km/ora e raffiche di 340 km/ora. Nella fase di massima intensificazione, la massima depressione barica nel vortice ciclonico dell’uragano (occhio dell’uragano) ha raggiunto il valore di 902 ectopascal (o millibar), un valore quasi record perché si tratta del 4° minimo depressionario più basso mai verificatosi per i cicloni tropicali atlantici, da quando si effettuano le misure. Il giorno dopo, poco prima di colpire le coste della Luisiana, l’uragano Katrina, si è attenuato (categoria 4) e poi, passando sopra New Orleans ed inoltrandosi in direzione nord verso l’interno, si è rapidamente esaurito il 30 agosto, quando ha raggiunto lo stato del Tennessee.

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’uragano Katrina ha provocato piogge complessive pari a circa 150 millimetri (ma con punte di 400 millimetri in alcune zone) quando è passato a sud della Florida. La quantità totale media di pioggia che si è riversata sulle coste della Luisiana il 29 agosto è stata, invece, di circa 250 millimetri, ma quantità ben superiori, fino a 600 millimetri, si sono riversati a nordest di New Orleans, tra Hattiesburg e Mobile, nel confinante stato del Mississippi. Procedendo sempre più verso l’interno, le precipitazioni si sono progressivamente ridotte mano a mano che l’uragano andava indebolendosi nel suo percorso verso nord e poi nordest. Tuttavia, Katrina, prima di esaurirsi completamente, ha favorito, con la sua aria caldo-umida residua, la formazione di instabilità meteorologiche in Alabama e la formazione di alcuni tornado in Georgia.

Pur avendo colpito le coste della Luisiana il 29 agosto, l’uragano Katrina ha prodotto i maggiori danni a partire dal 31 agosto, cioè non immediatamente, ma solo dopo che il naturale drenaggio dell’acqua piovana, da parte de bacino del fiume Mississippi, ha indotto un innalzamento sia del livello delle acque dello stesso fiume Mississippi, sia del lago Pontchartrain, tale da superare le dighe di sbarramento e gli argini che circondano gran parte della città di New Orleans. Lo

straripamento delle acque del lago Pontchartrain ha provocato anche il cedimento di una di tali dighe e, a questo punto, l’allagamento della città di New Orleans è avvenuto molto velocemente. In gran parte dell’area urbana, il livello dell’acqua ha raggiunto mediamente i 250 cm di altezza, ma con punte, nelle zone più basse, di ben 5 metri.

Le conseguenze provocate dall’uragano Katrina riguardano il danneggiamento e la distruzione di alcune strutture petrolifere per l’estrazione del petrolio e del gas naturale posizionate nel Golfo del Messico e prospicienti le coste della Luisiana e del Texas, il danneggiamento di alcune centrali di elettroproduzione in Luisiana, la parziale distruzione e la impraticabilità di molte strade ed autostrade costiere della Luisiana ed infine danni anche all’aeroporto di New Orleans. Tuttavia i danni più ingenti sono stati provocati a tutte le strutture, infrastrutture e abitazioni della città di New Orleans dove si sono verificate anche le maggiori perdite di vite umane, stimato in un migliaio di persone, ma manca ancora un bilancio definitivo.

Oltre ai danni diretti, si sono verificati anche danni indiretti di tipo ambientale e sanitario sia a causa dell’inquinamento marino da prodotti petroliferi rilasciati in mare dalle piattaforme petrolifere distrutte o danneggiate e che sono numerose di fronte alla costa della Luisiana, sia a causa dell’inquinamento delle acque che hanno invaso New Orleans, inquinamento provocato dal cedimento della rete fognaria e a seguito della interruzione dell’acqua potabile.

I danni economici non sono stati ancora stimati ma saranno probabilmente superiori a molte decine di miliardi di dollari per la sola città di New Orleans e, forse, potrebbero superare anche il centinaio di miliardi, se si considera tutta l’area investita. L’uragano Andrew del 1992, uno dei più disastrosi per gli USA, causò danni per 25 miliardi di dollari (riportati al valore del dollaro del 2005)

4. Clima e uragani

4.1 Clima e uragani in base alla loro classificazione

Per capire se esiste una tendenza ad una maggiore frequenza ed intensità degli uragani e se questa tendenza sia o meno collegata con i cambiamenti del clima è necessario procedere ad una serie approfondita di analisi che solo in questi ultimi anni, grazie anche alla maggiore disponibilità di tecnologie avanzate di osservazione della terra e di migliori strumenti di calcolo, si sono potute effettuare con maggiore rigore scientifico.

Le prime analisi sono state quelle di tipo statistico, condotte sulla base della classificazione degli uragani, secondo la scala Saffir-Simpson. Poiché l’utilizzo di questa scala è iniziata nel 1975, si è dovuto procedere a classificare gli uragani per gli anni precedenti, sulla base dei dati di archivio disponibili, che hanno permesso di procedere a ritroso fino al 1944. Quantunque esistano dati dati ed informazioni sugli uragani atlantici fin dal 1800 e dati sugli uragani che hanno colpito gli USA fin dalla metà del 1600, tuttavia, la loro qualità è bassa rispetto ai dati successivi al 1944. Inoltre, andando a ritroso nel tempo, i dati sono sempre più frammentari ed incompleti, e non sempre appaiono oggettivi o scientificamente validi.

Le analisi statistiche sugli uragani effettuate da C.W. Landsea (1999), sulla base della classificazione Saffir Simpson dal 1944 al 2004, mettono in evidenza che il numero complessivo annuale degli uragani presenta una oscillazione circa venticinquennale, denominata oscillazione multidecadale degli uragani. Questa oscillazione è causata prevalentemente dagli uragani di debole intensità (classificati in categoria 1 e 2 o come tempeste tropicali), mentre gli uragani di maggiore intensità (categorie 3, 4 e 5) mostrano un andamento più costante.

Le oscillazioni multidecadali sono: quella che va dal 1944 al 1970, quella che va dal 1970 al 1995, e l’attuale che è iniziata nel 1995. Durante tali oscillazioni, vi sono periodi che si ripetono più o meno regolarmente, alternando fasi di maggiore frequenza o di più intensa attività degli uragani e fasi di minore frequenza o di minore intensità degli uragani. Complessivamente, però non si osservano chiari andamenti di lungo periodo, né verso l’aumento o la diminuzione della frequenza, né verso l’aumento o la diminuzione della intensità degli uragani.

Poiché a partire dal 1975 il riscaldamento climatico globale appare evidente (aumento della temperatura media globale pari a 0.15°C per decennio, secondo le valutazioni IPCC), questo risultato, basato sulla classificazione degli uragani secondo la scala Saffir-Simpson, non sembra mostrare, invece, alcuna tendenza né alcuna correlazione tra cambiamenti climatici ed uragani (sia in termini di frequenza che di intensità).

4.2 Clima e uragani in base alla loro energia cinetica

Poiché la scala Saffir-Simpson appare un po’ grossolana per gli studi climatici, come precedentemente detto, per capire se esiste una correlazione tra uragani e riscaldamento climatico, la NOAA (National Oceanie and Atmospheric Administration degli USA) ha utilizzato, di recente, anche a fini previsionali, un particolare indice: l’indice ACE (Accumulated Cyclone Energy), proposto da Gerald Bell et al. nel 2000 ed introdotto per lo studio degli uragani dalla American Meteorological Society. L’indice ACE, è dato dalla somma dei quadrati della media delle velocità massime del vento, calcolato ogni 6 ore. Questa sommatoria viene estesa, senza soluzione di continuità, per tutta la durata dell’evoluzione dell’uragano e per tutti gli uragani di una stagione, comprese anche le tempeste tropicali.

In pratica, questo indice rappresenta e sintetizza l’entità dell’energia cinetica media complessiva annua di tutti gli uragani e tempeste tropicali di una data regione, ed in particolare di tutto il nord Atlantico. Utilizzando questo indice, e rianalizzando le statistiche degli uragani, si osserva che l’indice ACE ha una lieve flessione dal 1950 al 1970, un andamento più o meno costante dal 1970 al 1994 ed un rapido aumento a partire dal 1995 in poi, fino al dato preliminare del 2005 (ma con esclusione degli anni 1997 e 2002, in cui era presente il fenomeno di El Nino). Risulta, in particolare, evidente che gli uragani sono complessivamente diventati sempre più intensi a partire dal 1995, anche se la loro frequenza non appare sostanzialmente cambiata rispetto ai periodi precedenti.

L’indice ACE mostra, inoltre, una buona coerenza con l’andamento della temperatura media globale, ma soprattutto una buona correlazione con le anomalie termiche medie della temperatura superficiale delle acque dell’Atlantico. Poiché nell’ultimo decennio la velocità del riscaldamento globale è aumentata, rispetto ai decenni precedenti, tanto che tutti gli anni compresi fra il 1995 ed il 2004, ad esclusione del 1996, sono stati anni record per la temperatura media globale (nella serie storica di dati della NOAA che inizia dal 1880), si deduce che esiste una correlazione tra cambiamenti climatici (riscaldamento climatico) e uragani (aumento della intensità), anche se questa correlazione è molto più evidente solo a partire dal 1995.

Il batterio pochi mesi fa ha colpito anche un ragazzo dopo che si è fatto il bagno in mare dopo un tataggio

Tatuaggio, fa il bagno e poi muore divorato. Al ragazzo era stato detto di non fare bagni al mare o in piscina prima di 2 settimane. Un divieto chiaro ma che l’uomo non ha seguito. Una volta bagnato è iniziato un processo di sepsi, e la ferita creata non si è più rimarginata, rimanendo profonda e purulenta. Colpa di un un batterio mangiacarne che ha iniziato a divorargli la pelle e contratto nelle acque del Golfo del Messico, come riporta il Daily Mail.

All’inizio ha avuto la febbre con l’area del tatuaggio arrossata, poi una volta aperta la ferita è corso in ospedale ma tardi, dopo alcuni giorni.

Ormai era partito una grave forma di cirrosi nell’uomo, rimasto senza difese immunitarie ed esposto alle infezioni. I focolai di infezione gli hanno preso tutta la gamba fono a quando le sue condizioni si sono aggravate portandolo all’agonia dopo due mesi di cure e terapie anche antibiotiche. La sepsi ha provocato alla fine una serie di collassi e per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

La cura del tattoo nelle ore successive alla sua esecuzione è molto importante: occorre evitare il rischio di contrarre infezioni, con la ferita fresca la pelle è potenzialmente infettabile. Va tenuta pulita ed quattro ore dall’esecuzione è necessario rimuovere la pellicola e lavare accuratamente il tattoo con acqua fresca e sapone neutro. L’asciugamano deve essere pulito e, dopo aver fatto respirare la pelle per qualche minuto, si può mettere uno strato di crema (specifica) su tutta la superficie.

Non sarà più indispensabile ricoprire nuovamente il tatuaggio con la pellicola. Meglio lasciarlo a contatto con l’aria. La sera, prima di andare a dormire, lavatelo e cospargetelo di nuovo di crema.

I giorni successi, quindi dal secondo giorno in poi, dovrete continuare a mettere la crema (uno strato sottile 3 o 4 volte al dì e almeno per 10 giorni. Vedrete la pelle morta seccarsi e fare le crosticine. Avrete evitato così irritazioni e bruciori come i pruriti.

Evitate di esporre il tatuaggio ai raggi solari, alle lampade abbronzanti, all’acqua di mare, alla sabbia e alle piscine ed evitate le saune. Evitate anche di sottoporre la parte interessata a sollecitazioni o a stress, niente sport per un po’. Non utilizzate creme idratanti profumate o creme come il Gentalyn Beta, che serve solo in caso di infezioni, e indossate, direttamente a contatto con il tattoo,. Indossate solo il cotone a contatto con la pelle tatuata.

Tante persone appassionate e tante persone incuriosite da questa arte, magari brave nel disegno, che vogliono approfondire la tecnica e la reale messa in opera di un tatuaggio. Prima di tutto bisogna ricordare che il tatuaggio oltre ad essere una forma d’arte è anche un “business”. Ciò vuol dire che troviamo tanti tatuatori improvvisati che “rovinano” persone e tanti commercianti pronti a venderti il loro prodotto a prezzo scontatissimo che molto spesso è da buttare subito nel cestino.

Un esempio tra tutti: il mercato cinese. Bisogna dire che i cinesi stanno inondando il mercato con prodotti davvero scadenti. E non parliamo di lampadine che potrebbero anche tornar utili, parliamo invece di inchiostri, macchinette ed altri accessori che nel 90% dei casi risultano davvero scadenti se non pericolosi. Basta farsi un giro su eBay o altri siti del genere per ritrovarsi in vendita “KIT FAI DA TE” a prezzi convenienti che includono macchinette da linee e riempimenti, aghi, inchiostri, alimentatori, pelli sintetiche, puntali, stencil ed anche regali! Importante: evitare macchinette di dubbia provenienza. Dalla Cina si possono acquistare magari gli aghi per far pratica, pelle sintetica, inchiostri e puntali .

A parte che gli inchiostri non hanno la dovuta certificazione di conformità e quindi è sconosciuta la provenienza. Possono risultare cancerogeni con tutte le gravi conseguenze del caso. Evitar di commettere l’errore che fanno in molti di iniziare la pratica con macchinette scadenti. Perché? Perché non sono calibrate, sono montate senza un criterio preciso, perché fanno linee tremolanti, perché si danneggiano spesso, perché sono inaffidabili. Comprare sempre una macchinetta decente, fatta apposta per le linee o per le sfumature ma che sia decente. Un marchio conosciuto e magari con qualche apprezzamento. Se si inizia a tatuare con una macchinetta Cinese non si capirà mai chi sbaglia ed il lavoro risulterà pessimo per un principiante.

Dimenticare quindi le macchinette cinesi. Se chi sta leggendo queste righe ha comprato un KIT cinese non deve sentirsi in disagio perché è un problema di molti. Purtroppo chi vuole iniziare a tatuare e fa qualche ricerca nel web per comprare del materiale senza spendere troppo capita spesso in certe offerte. Se è stato acquistato un KIT dalla Cina, si può mantenere tutto il restante materiale (alimentatore forse si o forse no) ma chiudere in un cassetto le macchinette. E’ necessario imparare con macchinette decenti, sia bobine che rotative, bisogna indirizzarsi verso macchinette affidabili. Il tatuaggio va eseguito seriamente e con le macchinette Cinesi si sbaglia subito strada. Qualche marchio “serio” ? Beh, qua non vogliamo far pubblicità … Se qualcuno compra marchi del calibro di Micky Sharpz o Sunskin (per dirne solo due), non può certo sbagliarsi… Per cui, il mercato cinese va benissimo per comprare materiali ed attrezzatura per imparare. Anche per gli alimentatori rimanderemo a prodotti più rinomati (si veda Eikon). Spesso si sente dire che un alimentatore cinese è identico ad un altro perché tutti gli alimentatori vengono fatti in Cina. E’ vero che la maggior parte degli apparati elettronici vengono fatti in Cina .. A qualcuno però faremmo volentieri provare un Eikon EMS 300 Clone con uno originale … La differenza è abissale. Ad ogni modo, per imparare a lavorare bene fin da subito il consiglio essenziale è di comprare materiale di buon fattura. Purtroppo nel mondo del Tattoo il risparmio non ripaga mai.

La pelle sintetica La pelle (gomma) cosiddetta sintetica è lo strumento di lavoro di tutti i principianti. E’ bene infatti iniziare a tatuare solo su quella .. Ad un principiante non venga mai in mente di provare direttamente su pelle umana, a meno che non sia il nonno ultranovantenne che tanto bene vuole al nipote ed in punto di morire voglia regalare il suo corpo (non sarebbe neanche il massimo in fatto di coagulazione sanguigna). Scherzi a parte, provare sempre e solo su pelle sintetica o altro tessuto che non sia direttamente pelle umana. A volte risulta difficile resistere ma invece è molto importante! Quindi, la pelle sintetica ha un colore che ricorda la vera pelle umana, la si trova in commercio in forma pressochè rettangolare, a forma di un volto (adatta principalmente per far pratica con il trucco permanente) o per essere applicata sulle braccia ed ottenere in questo modo un senso più “realistico”. E’ composta da un materiale gommoso ed è un buon punto di partenza, obbligatorio per i principianti. Come su pelle, si applica lo stencil e dopo si inizia a tatuare.

Naturalmente la pelle umana ha una “risposta” molto diversa perché la pelle sintetica non perde sangue, si utilizza in una posizione sempre comoda e soprattutto non si muove come farebbe il cliente. In ogni caso, con le pelle sintetica si riesce a prendere confidenza con la macchinetta ed a capire l’utilizzo e lo spessore dei vari aghi e può tornare utile anche quando si vuole “testare” un disegno prima della messa in opera su pelle umana. La pelle sintetica va trattata fin dall’inizio come se fosse pelle umana ovvero è conveniente metabolizzare da subito la procedura di lavoro per un ambiente sterile ed utilizzare la vasellina quando serve. A proposito di vasellina, quest’ultima su pelle sintetica è particolarmente adatta per ripulirla dall’inchiostro in eccesso. I principianti spesso si ritrovano a tatuare su pelle sintetica ma dopo non riescono ad eliminare l’inchiostro. Provare a pulirla con la vasellina, l’inchiostro viene eliminato rapidamente. Anche per la pelle sintetica il commercio offre diverse qualità, tra le migliori sono quelle “da tavolo”, con il colore tendente al giallo, che hanno una resa migliore grazie alla maggior consistenza della gomma utilizzata. E poi c’è la pelle di “porco” ovvero la cotenna di maiale che si presta piuttosto bene per la pratica di un tatuaggio. Importante che sia “recente” e che venga utilizzata da subito per evitarne la decomposizione!

La scelta di un disegno per il principiante Ta-Dah! Chi sta leggendo questo manuale nella maggior parte dei casi ha fatto ricerche, scritto sui forum, letto articoli ed ha dedotto che tutti, all’inizio, son sempre consigliati da una cosa sola, da un modello: FARE LE LINEE ! FARE LE LINEE DRITTE ! FARE LE LINEE DRITTE ! INIZIARE DALLE LINEE !

Beh, fondamentalmente iniziare a far pratica (su pelle sintetica naturalmente!) partendo da un disegno che ha molte linee non è sbagliato. Si impara a tener ferma la mano ed a capire meglio la macchinetta che si ha tra le mani… Mah …. Non sempre va bene ! Perché? Perché se è vero che un bravo tatuatore sa far tutto è anche vero che un bravo tatuatore, o disegnatore, è portato a fare una cosa piuttosto di un’altra! Vedi ad esempio un grande artista come “Alex De Pase”.

Questo ragazzo fa ritrattistica in maniera davvero eccellente, certi tatuaggi sembrano reali … Ma, chiedi ad esempio ad Alex di farti un tatuaggio molto geometrico tipo un “Polinesiano” ? Cosa ti risponde ? Che non è il suo stile e magari ti indirizza verso un altro artista .. Anyl Gupta è un altro di quelli …Paul Booth etc.. Questo perché ci sono persone che sanno far tutto di tutto, altre meglio uno stile ed altre meglio ancora un altro stile! E’ vero che per far pratica bisogna provar di tutto ed all’inizio non si può certo iniziare con un tatuaggio Beh, fondamentalmente iniziare a far pratica (su pelle sintetica naturalmente!) partendo da un disegno che ha molte linee non è sbagliato. Si impara a tener ferma la mano ed a capire meglio la macchinetta che si ha tra le mani…

Mah …. Non sempre va bene ! Perché? Perché se è vero che un bravo tatuatore sa far tutto è anche vero che un bravo tatuatore, o disegnatore, è portato a fare una cosa piuttosto di un’altra! Vedi ad esempio un grande artista come “Alex De Pase”. Questo ragazzo fa ritrattistica in maniera davvero eccellente, certi tatuaggi sembrano reali … Ma, chiedi ad esempio ad Alex di farti un tatuaggio molto geometrico tipo un “Polinesiano” ? Cosa ti risponde ? Che non è il suo stile e magari ti indirizza verso un altro artista .. Anyl Gupta è un altro di quelli …Paul Booth etc..

Questo perché ci sono persone che sanno far tutto di tutto, altre meglio uno stile ed altre meglio ancora un altro stile! E’ vero che per far pratica bisogna provar di tutto ed all’inizio non si può certo iniziare con un tatuaggio ritrattistico ma è anche vero che le “linee dritte” possono essere anche non specificatamente dritte se non si ama un particolare tipo di disegno. Quello che è importante invece è saper utilizzare al meglio l’ago, aver la giusta pressione per evitare di lacerare la pelle o per non inciderla affatto. Il disegno viene successivamente. Prima si impara la tecnica meglio è. Prima si impara a sfumare e riempire correttamente meglio è.

Le linee debbono risultare ben fatte, delineate, senza andare troppo a fondo e senza risultare troppo flebili. Per cui, è bene prima conoscere le proprie potenzialità ed i gusti e dopo procedere alla scelta del disegno. Non è detto che un bravo tatuatore debba saper far tutto. Anzi, ci son persone che si credono di essere tatuatori ma che tutt’ora stanno rovinando le persone. Bisogna ricordare che è anche importante aver una buona mano nel disegno, chi è NEGATO nel disegno, difficilmente potrà essere bravo a tatuare. Ad ogni modo, si parte sempre da un disegno semplice, con qualche linea e qualche curva … Magari iniziare a fare qualche lettera con linee dritte tipo la “L” o la “T” e dopo passare alla “D” ed alla “B” e dopo ancora scrivere una parola come “FAME” e dopo “ACQUA”. Insomma, l’importante è conoscere la macchinetta, l’ago e l’inchiostro.

L’American academy of dermatology ha stilato le prime linee guida per la manutenzione dei tatoo sempre brillanti, postando anche un video esplicativo su youtube. Un terzo della popolazione americana fra i 18 e i 25 anni e il 40% degli adulti fra i 26 e i 40 anni possiede almeno un tatuaggio. Sono invece circa un milione e mezzo gli italiani tatuati, e i ragazzi tra i 12 e i 18 anni rappresentano il 7,5% del totale, secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità. I dermatologi statunitensi bocciano l’uso di creme alla vaselina sui disegni, generalmente usate se la pelle si secca troppo. Meglio quelle a base di acqua perché i derivati del petrolio scoloriscono gli inchiostri del decoro. Anche il sole sbiadisce i colori ed è bene usare dei filtro anti UV con un fattore di protezione solare (SPF) di 30 o più. “Applicare sul disegno la protezione solare 15 minuti prima di andare fuori e riapplicare almeno ogni due ore” ricordano gli esperti. Anche le lampade abbronzanti schiariscono alla lunga gli inchiostri, oltre a favorire la comparsa del cancro cutaneo. “In alcune persone, la luce UV può anche reagire con gli inchiostro e provocare una reazione cutanea dolorosa” precisano gli autori. “Quando si considera un nuovo tatuaggio, meglio farlo sulla pelle libera da nei perché il disegno può rendere più difficile diagnosticare i primi segni di cancro della pelle” – proseguono gli specialisti. “Infine – ricordano gli esperti – se la pelle disegnata cambia aspetto, anche a distanza di anni,b meglio rivolgersi ad un medico perché può essere un segnale di una reazione allergica”.

Per poter limitare i rischi, gli esperti dichiarano che è importante controllare l’ambiente che deve essere curato e dove l’igiene deve essere pari a quello dello studio del dentista; gli aghi ed i tubi devono essere usa e getta o sterilizzati in autoclave e dunque in una confezione sigillata; l’inchiostro deve essere nuovo; se qualcosa non va o non convince sarebbe bene cercare un vero professionista. Per evitare infezioni, inoltre, a tatuaggio ultimato è necessario evitare il nuovo o i bagni con acqua calda. Gli esperti sconsigliano assolutamente piercing e tatuaggi per i portatori di vizi valvolari cardiaci, per i soggetti affetti da immunodeficit o patologie croniche, per coloro i quali assumono farmaci antiaggreganti e nei ragazzi con cheloidi ed infine nelle donne in gravidanza.

​Non ci crederete ma ci sono anche persone che portano i bambini di 5 anni a farsi tatuare, oltretutto scegliendo per lui. queste sono state le parole del professore Alberto G. Ugazio:

“Vanno nei centri senza pensare ai rischi”, sottolinea il medico. Allergie all’inchiostro, infezioni, gonfiori: sono solo alcune delle complicazioni che possono insorgere in seguito a un “disegnino” sulla pelle.

Che cos’è un tatuaggio? Per tatuaggio s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi (definizione secondo l’articolo 3 cpv. 2 dell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano). Solitamente i tatuaggi durano per tutta la vita. 2) Cosa contengono i colori per tatuaggi? I colori per tatuaggi sono sostanzialmente costituiti da due componenti: il pigmento colorato e il veicolo. Possono contenere addensanti, conservanti e altre sostanze (additivi).

3) I colori per tatuaggi sono innocui per la salute? Secondo la legge, i colori per tatuaggi, in caso di impiego corretto, non devono mettere in pericolo la salute dei consumatori e delle consumatrici (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, RS 817.023.41, art. 5 cpv. 2). Attualmente, si sa ancora poco su quel che determinati pigmenti colorati e altri additivi contenuti nei colori per tatuaggi possono provocare nell’organismo. Mancano i dati riguardanti gli effetti a lungo termine. Alcune sostanze mostrano però una certa pericolosità. I colori per tatuaggi possono contenere idrocarburi policiclici aromatici (PAH), alcuni dei quali sono cancerogeni. Possono ad esempio contenere anche ammine aromatiche cancerogene (prodotti della dissociazione riduttiva di pigmenti organici o contaminazioni) nonché additivi o metalli pesanti tossici.

4) Quali rischi si corrono nel farsi tatuare? Le punture nello strato mediano della cute provocano una ferita superficiale, che implica un rischio di infezione. Nel peggiore dei casi, se le direttive per una «buona prassi di lavoro» non vengono rispettate, è possibile addirittura che vengano trasmesse malattie infettive quali l’epatite o l’aids. Oltre a ciò, i pigmenti colorati introdotti sottopelle possono provocare allergie. Domande e risposte Tatuaggi 2/4 054.1/2014/00238 \ COO.2101.102.1.274592 \ 206.02.02.05

5) Esiste un elenco di colori inoffensivi per la salute? A causa della mancanza di dati tossicologici, finora non esiste una cosiddetta «lista positiva» comprendente i colori inoffensivi per la salute. Alcuni pigmenti colorati o altri additivi, dei quali è noto che rappresentano un rischio per la salute, sono elencati come sostanze proibite nell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e non possono pertanto essere utilizzati. Ciò nonostante, succede di continuo che tali sostanze proibite vengano rilevate nei colori per tatuaggio impiegati nella pratica.

6) Come è regolamentata l’attività dei tatuatori in Svizzera? Le prescrizioni legali per l’attività dei tatuatori sono regolamentate principalmente nell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (art. 3-9) e nell’ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31). I colori per tatuaggi devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Gli apparecchi e gli strumenti utilizzati per il tatuaggio devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori (art. 7 dell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano). Anche se l’infrastruttura degli studi di tatuaggi non è disciplinata dalla legislazione federale, l’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato una direttiva per una «buona prassi di lavoro», che è stata elaborata da un gruppo di esperti.

7) I colori per tatuaggi necessitano di un’autorizzazione? I colori per tatuaggi non necessitano di nessuna autorizzazione. La responsabilità per il rispetto dei requisiti legali e la sicurezza dei colori per tatuaggi è, nell’ambito del controllo autonomo, da un lato dei produttori di colori, dall’altro anche degli utilizzatori, vale a dire dei tatuatori.

8) I tatuatori devono seguire una formazione? Finora, la formazione dei tatuatori non è disciplinata né riconosciuta. Lo stesso vale per l’autorizzazione per l’esercizio della loro attività.

9) Chi controlla in Svizzera i colori per tatuaggi? Il controllo del rispetto dei requisiti legali per i colori per tatuaggi è di competenza degli organi esecutivi cantonali, che effettuano regolarmente controlli dei colori usati per i tatuaggi. Nel 2014 l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) ha analizzato più di duecento inchiostri per tatuaggi e trucco permanente presenti sul mercato svizzero. Più della metà dei colori impiegati è stata contestata. A seguito delle analisi del 2014 e delle campagne precedenti, è stato formulato un elenco di quei prodotti che sono risultati non essere conformi. Per tali prodotti è stato decretato il divieto di impiego perché 3/4 054.1/2014/00238 \ COO.2101.102.1.274592 \ 206.02.02.05 contengono sostanze vietate. L’elenco dovrebbe essere d’aiuto ai tatuatori nella loro attività quotidiana. Attenzione: l’elenco si basa unicamente sui risultati delle campagne di analisi citate e pertanto non è esaustivo!

10) Come sono regolamentati i tatuaggi nell’UE? Attualmente, in Europa non ci sono prescrizioni armonizzate per i tatuaggi. Solo pochi Paesi hanno una loro legislazione in materia. Una legislazione europea armonizzata è al momento in elaborazione.

11) Dopo i controlli del 2014, quali misure adotta l’USAV? Anche se la Svizzera è tra i Paesi pionieri nello sviluppo di una legislazione in materia di tatuaggi, i risultati degli ultimi controlli hanno evidenziato che molte tatuatrici e molti tatuatori non rispettano a sufficienza le disposizioni sul controllo autonomo e impiegano prodotti che sono, chiaramente e inequivocabilmente, non conformi alle disposizioni legali. Per questo motivo saranno adottate misure più incisive. In collaborazione tra l’USAV, i chimici cantonali e la Direzione generale delle dogane già alla frontiera si eseguono controlli dei colori per tatuaggi. Nell’ambito della prossima revisione dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è previso di sottoporre gli studi di tatuaggi all’obbligo di notifica. Da un lato ciò permetterà alle autorità cantonali di conoscere gli studi, dall’altro sarà possibile effettuare i controlli con una determinata frequenza.

12) Cosa raccomanda l’USAV prima di farsi fare un tatuaggio? Farsi fare un tatuaggio comporta dei rischi per la salute. L’USAV raccomanda agli interessati di informarsi bene prima di tatuarsi. Chi, dopo una profonda riflessione e nonostante i rischi, decide di farsi un tatuaggio, prima dell’intervento dovrebbe consultare un dermatologo per valutare l’eventuale presenza di un elevato rischio di allergie. Nello scegliere uno studio di tatuaggi si deve valutare se questo dia l’impressione di essere ben curato e pulito. Uno studio serio, inoltre, informa sui colori che utilizza e fornisce indicazioni sui provvedimenti da adottare dopo l’intervento. Per ulteriori consigli consultare il promemoria.

13) È possibile cancellare i tatuaggi? Esistono alcune procedure per eliminare completamente i tatuaggi. Tali metodi possono tuttavia comportare dei rischi per la salute quali la formazione di cicatrici, alterazioni della pelle e reazioni allergiche. Inoltre, la rimozione dei tatuaggi con il laser può causare la formazione di prodotti tossici della dissociazione. Tali prodotti della dissociazione, così come pigmenti e additivi, possono restare nell’organismo anche dopo la rimozione del 4/4 054.1/2014/00238 \ COO.2101.102.1.274592 \ 206.02.02.05 tatuaggio. La rimozione chirurgica della zona di pelle interessata comporta un rischio di infezione molto elevato.

14) Anche i disegni cutanei con l’henné rappresentano un rischio per la salute? I cosiddetti pseudo tatuaggi o tatuaggi con l’henné sono tatuaggi temporanei che vengono dipinti sulla pelle. Non sono un’alternativa innocua. Contengono spesso parafenilendiamina (PPD), un noto allergene da contatto che può scatenare forti reazioni allergiche.

Una volta terminato il tatuaggio, questo verrà unto con un sottile strato di crema e sarà avvolto con della pellicola trasparente o altra barriera protettiva, in base all’estensione e alla posizione. Questa protezione dovrà essere tenuta per qualche ora senza essere preventivamente rimossa per alcun motivo. Di norma, non meno di 3 ore e non più di 12, in base alle caratteristiche del lavoro appena tatuato ma sopratutto alla propria comodità nel raggiungere un luogo pulito dove poter dedicare le giuste attenzioni verso il nuovo tatuaggio. Un tatuaggio appena eseguito necessita delle giuste cure affinchè possa guarire bene e rimanere nitido e brillante nel tempo e le giuste attenzioni date alla cura del tatuaggio determineranno come questo rimarra nel tempo una volta guarito. Come prima cosa è bene lavarsi le mani: il tatuaggio è a tutti gli effetti una ferita e in quanto tale potrebbe irritarsi o addirittura infettarsi. Ogni qual volta durante il periodo di guarigione ci si prenderà cura del tatuaggio per lavarlo o idratarlo con la crema consigliata, sarà bene assicurarsi di essersi lavati le mani e di operare in ambiente pulito. Rimuovere la benda di protezione dalla parte tatuata e lavare il tatuaggio, delicatamente solamente con le mani, con acqua calda e sapone intimo. L’acqua calda servirà a rimuvere la superfice grassa composta dall’unguento e dai fluidi corporei fuoriusciti e il sapone neutro aiuterà questo compito senza irritare la pelle tatuata. Il lavaggio può essere effettuato anche con una veloce doccia, facendo opportuna attenzione a non far entrare in contatto shiampi e bagnoschiuma con il tatuaggio. Questi non sono neutri e contengono alcool, coloranti e profumi che farebbero irritare la pelle. Il tatuaggio va asciugato tamponando delicatamente, servendosi di carta compatta da cucina oppure di un sciugamano pulitissimo. Lasciare il tatuaggio ben asciutto all’aria per 10 – 15 minuti prima di aciugarlo nuovamente per poi applicare con la crema consigliata E’ importante che la quantità di crema da applicare sia di uno strato più sottile possibile. Un uso eccessivo non servirà nè a far guarire meglio il tatuaggio nè a proteggerlo, semlicemente soffocherà la pelle ostacolando la guarigione. Inoltre potrebbe provocare un’irritazione causata da un esubero di sostanze grasse contenute nella crema. Disporre quindi uno strato sottilissimo di unguento su tutta la superfice del tatuaggio rimuovendone eventualmente gli eccessi..

Le macchinette Ci sono diversi tipi di macchinette per Tatuaggi . Le “Liner” e le “Shader” sono le macchine più comuni dal punto di vista tecnico realizzativo. Da lato meccanico, esistono macchinette a bobina, macchinette rotative e lineari. Rotativa La macchinetta rotativa fu inventata negli Stati Uniti d’America da Samuel O’Reilly nell’anno 1891, basandosi su un progetto di Thomas Alva Edison del 1876. Le macchinette rotative utilizzano un motore elettrico per azionare l’oscillazione degli aghi. Sono più leggere delle classiche macchinette a bobina in quanto utilizzano un singolo motore ed un telaio che indicativamente pesa la metà rispetto ai telai che si utilizzano per posizionare le bobine con il relativo gruppo di “armature bar”. Le rotative, rispetto alle macchinette a bobine, risultano inoltre più silenziose e con minor vibrazioni, proprio grazie all’utilizzo del singolo motore elettrico. In genere si collegano all’alimentatore con un singolo cavo di tipo RCA che facilità anche la manipolazione della macchinetta in corso d’opera. Le macchinette rotative possono funzionare con gli stessi aghi, puntali, tip e quant’altro utilizzabile con le normali macchinette a bobina. In genere non hanno necessità di calibrazione ed i modelli più recenti ed avanzati hanno la possibilità di regolare la “morbidezza” del tratto tramite apposite viti di regolazione. Funzionano con gli stessi alimentatori, su tensioni che indicativamente variano da 5v. a 8v.

Bobina La macchinetta a “bobine” sono in genere quelle più utilizzate, quelle che emettono il classico “ronzìo” e che normalmente tutti hanno visto ad una convention, su riviste, video etc. Sono composte da un telaio sul quale sono fissate generalmente due bobine, su supporto isolante. All’interno di queste bobine vi è un nucleo centrale avvolto da una serie di avvolgimenti di fili di rame: wraps.

La qualità del magnetismo della macchinetta è dato dalla conducibilità elettrica e dal numero di avvolgimenti che sono presenti in queste bobine. Il condensatore collegato alle bobine migliora l’efficienza elettrica e magnetica della macchinetta. Sul telaio è inoltre presente una molla posteriore alla quale è fissata la barra dell’indotto dove andrà posizionato l’ago. Sopra questa barra è fissata poi la molla anteriore ed elastico “oring” che consentiranno di portare l’energia elettrica alla vite di contatto e mettere quindi in funzionamento la macchinetta. La connessione all’alimentatore viene fatta tramite appositi cavetti a due contatti (clip-cord). Alcuni modelli permettono anche il collegamento con cavetti RCA. La scelta di una macchinetta rotativa o a bobine è data dall’esperienza, dalle abitudini e da tanti altri fattori. Può essere una questione di semplice praticità o di gusto. Tanti tatuatori sono passati alle rotative per poi tornare alle bobine e viceversa. Un’artista fa lavori meravigliosi con entrambe, bisogna provarle per capire. C’è da dire che ai principianti vengono sempre consigliate le macchinette a bobine per “sentire” quando l’ago penetra nella pelle; con le rotative, infatti, non si sente al tatto e all’udito questa rilevante differenza .. Ad ogni modo, se non si prova, non si capirà mai realmente.

Liner & Shader Liner e Shader letteralmente significano “linea” ed “ombreggiatura” e stanno appunto a significare il settaggio predefinito delle macchinette. Le macchinette a bobina in genere vengono tarate una per le linee ed una per le ombreggiature / riempimenti. Esistono poi modelli “ibridi” cioè che riescono ad eseguire tutte le funzionalità con apposite regolazioni su macchinetta. Va comunque ricordato che macchinetta “ibrida” non significa proprio macchinetta “universale”, cioè che fa contemporaneamente linee e sfumatura. L’ibrida ha la caratteristica di poter essere impostata per UNA o per L’ALTRA funzione. Per chi è specialmente agli inizi ad ogni modo è sempre consigliato iniziare con macchinette tarate appositamente per una determinata funzione, questo per evitare confusione e capire meglio singolarmente le tecniche di tatuaggio.

Liner Una macchinetta settata per le linee è generalmente più veloce e funziona tra i 120 ed i 140 Hz. L’ago ha un “colpo” più deciso che permette quindi di tracciare linee decise solitamente in un singolo passaggio. Shader Una macchinetta settata per le sfumature ha una velocità media e funziona tra i 110Hz ed 120hz. L’ago ha un colpo più “morbido” adatto appunto per far penetrare l’inchiostro in modo più delicato consentendo più passaggi nello stesso punto. Riempimento una macchinetta settata per i riempimenti ha una velocità lenta e funziona tra i 100Hz ed 110hz. L’ago ha un colpo ancora più “morbido” adatto appunto per far penetrare l’inchiostro in modo ancora più delicato consentendo più passaggi lenti nello stesso punto.

Come si riconosce una macchinetta da linea o da sfumatura? Basta farci un po’ d’occhio. La macchinetta da linea si riconosce perché ha la barra dell’indotto e la molla anteriore leggermente più corta. Quella da sfumatura (o riempimento), viceversa ha la barra e molla più lunga rispetto alla macchinetta da linea. Calibrazione Macchina a Bobine Naturalmente la macchinetta a bobine per “lavorare” bene deve anche essere ben tarata. Quando si acquista una macchinetta da un produttore rispettabile, normalmente si entra già in possesso di uno strumento già tarato e pronto per l’utilizzo. In ogni caso, durante gli utilizzi, è sempre bene controllare che la macchinetta sia regolata bene per il fine preposto. Dobbiamo quindi verificare l’impostazione ed aggiustare eventuale la taratura. Si veda la foto seguente per osservare ogni singolo elemento montato su una macchinetta a bobine:

La parte più importante del sistema magnetico della macchinetta sono le bobine. Abbiamo già parlato dell’importanza delle bobine (il componente più importante) ma un altro elemento da tenere in assoluta considerazione è la barra dell’indotto ovvero la barra dove andrà fissato l’ago che determinerà linee, sfumature o riempimenti adeguati. Quindi, nel momento in cui si andrà a tarare la macchinetta si andranno a determinare fondalmente: – La lunghezza del “colpo – La compressione della linguetta La lunghezza del colpo è la distanza percorsa dalla barra dell’indotto dal punto più in altro al punto più in basso misurati durante il funzionamento. La compressione della linguetta è l’iterazione e la combinazione degli effetti della forza della linguetta dietro e la velocità di quella davanti. Durante la taratura viene impostata la forza e la velocità della macchinetta. La linguetta posteriore andrà a determinare la forza, quella anteriore andrà a determinare la velocità. Si consideri comunque sempre che è l’iterazione delle due linguette che fa sì che una macchinetta sia correttamente tarata. Sia forza che velocità vengono impostate e modificate andando ad agire su uno dei quattro parametri delle linguette. Questi quattro parametri sono: – La lunghezza di lavoro – La larghezza – Lo spessore L’angolatura (angolo di deflezione) della linguetta.

LINEE-GUIDA PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le procedure che implicano l’impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi. Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest’ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma . Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti. Indicazioni di controllo Le misure da applicare sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali. E’ indispensabile che: – coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedono una specifica autorizzazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l’esistenza dei necessari standard igienici per l’effettuazione delle procedure; – gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona “sporca” deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali; – i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili; – gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; – prima dell’esecuzione delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni; – la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell’esercizio dell’attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate; – dopo l’utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; (L.10.2.89 n.45); – i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguit i scrupolosamente.

Lavaggio delle mani e misure di barriera Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall’impiego di guanti sterili. L’uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile. E’ opportuno che l’operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve esser limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche. Decontaminazione degli schizzi di sangue Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti dUrante le procedure di pulizia e decontaminazione. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, “caratteristiche specifiche” tali da giustificarne un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti , devono essere sterilizzati, dopo l’uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che: a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; b) gli aghi siano rigorosamente monouso; c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera; d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto. Precauzioni universali Nel caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati. Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l’esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l’eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate. La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo. La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto. Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

Indicazioni finali Le indicazioni in precedenza riportate prevedono: – l’adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell’apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione; – l’esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate; – l’indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio; – la necessità di verifica dell’applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie; – la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing. Si richiama, inoltre, l’esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato. Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all’età dei soggetti,occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.

Il tatuaggio, di significati diversi a seconda della cultura di appartenenza o dello stile con cui viene eseguito, è dall’inizio della storia del mondo il risultato di un percorso personale e sociale. Lo scopo di questo lavoro è quello di dimostrare come il tatuaggio, parte integrante del linguaggio sociale ed artistico dell’uomo, abbia compiuto nei secoli un’evoluzione non solo nelle tecniche e negli strumenti, ma anche nella percezione da parte della società, abbracciando direttamente o indirettamente vari ambiti della vita dell’uomo, con il riconoscimento, anche formale, di vera arte nelle sue forme espressive ed interpretative più evolute. E’ esaltante scoprire ed esporre una connessione tra l’espressione tribale del tatuaggio delle popolazioni indigene, sicuramente semplice ma carica di simbologia spirituale, con le forme di “body art” espresse dai tatuaggi di Win Delvoye. E’ invece dolorosa la presa di coscienza della barbarie compiuta con la marchiatura dei prigionieri dei lager nazisti e della follia delirante di quel disegno di morte, che viene però parzialmente attenuata dalla constatazione dell’utilizzo in campo medico del tatuaggio come strumento per migliorare la qualità della vita. il tatuaggio dunque viene esposto come pura espressione della creatività dell’uomo, insito nella sua storia, un elemento che ne accompagnerà sempre, inevitabilmente, il processo evolutivo.

STORIA E ORIGINI DEL TATUAGGIO

Il tatuaggio è antico quanto l’uomo. L’essere umano ha sempre avuto, fin dai tempi più remoti, l’esigenza di esprimersi tramite la decorazione del proprio corpo. Le motivazioni e i significati potevano essere i più svariati ma, era ed è sempre il corpo ad essere utilizzato come mezzo di espressione (come nelle body art e nelle performance). A partire dagli egizi e dagli antichi romani, in ogni luogo si possono ritrovare testimonianze dell’utilizzo del tatuaggio usato per la comunicazione. Scavi Archeologici hanno riportato alla luce resti di uomini e donne tatuati vissuti fino a 6000 anni fa, appartenenti a popolazioni sudamericane, nordamericane, eschimesi, siberiani, cinesi, egiziani e anche italiane. Infatti sulle Alpi italiane nel 1991 vengono ritrovati tatuaggi terapeutici sulla Mummia del Simulan (3300 a.C.) e su quella dell’ uomo di Pazyryk nell’Asia centrale. Nelle società tribali era considerato un modo per abbellire il corpo ed era usato solo da re o nobili,gli egizi li usavano sia nelle cerimonie funebri sia nelle campagne dove i bambini e le donne pù belle venivano tatuati con piccoli cerchi sulle sopracciglia e sul mento, e i celti si tatuavano i simboli delle divinità degli animali in segno di devozione. Ogni culto religioso nei secoli, prima del divieto dell’imperatore Costantino ai cristiani di tatuarsi , aveva come caratteristica quella di riportare sulla propria pelle attraverso delle vere e proprie cerimonie,i simboli della propria religione per marcare la propria identità spirituale. Le sole religioni che non permettono ai fedeli di farsi dei tatuaggi permanenti sono quella ebraica e quella musulmana,che ancora oggi permettono solo alle donne di realizzare sui loro corpi solo tatuaggi temporanei per mezzo dell’henna, in occasioni come la prima notte di nozze.

In Italia i Legionari si tatuavano sul braccio i nome del loro generale o dell’imperatore e la data del loro ingaggio mentre i disertori gli schiavi e i prigionieri venivano marchiati in faccia. Tra i primi cristiani, pellegrini e i copti monofisti nel medioevo c’era l’usanza di tatuarsi con simboli religiosi, a volte rappresentanti i santuari visitati,come quello del Loreto. Nel 313 d.C Costantino ha proibito il tatuaggio sul viso dei cristiani (“deturpava ciò che era stato creato ad immagine di Dio”) e nel 787 d.C viene definitivamente proibito da Papa Adriano I durante il Concilio di Nicea,e questa pratica scomparve per molto tempo dall’Europa. Il tatuaggio venne reintrodotto successivamente alle esplorazioni oceaniche di James Cook , che fecero conoscere gli usi dei tatuaggi dei popoli dell’Oceania e diffusero le tecniche del tatuaggio in tutta l’Europa. Alla fine del XIX secolo l’uso di tatuarsi si diffuse anche fra le classi aristocratiche europee, e tatuati celebri furono Wiston Churcill e lo Zar Nicola II. Infine negli ultimi trenta anni,in seguito a un trattato del criminologo Cesare Lombroso, il tatuaggio fu accumunato solo alle personalità criminali e subì un’ulteriore censura, abolita definitivamente dopo gli anni ’70. A partire dagli anni ’70-’80 il tatuaggio inizia a diffondersi in Italia e uno dei primi studi venne aperto nel 1970 a Milano,mentre il primo a Roma fu aperto nel 1986. La prima convention internazionale italiana di tattoo si tenne a Roma nel 1985,alla quale parteciparono i massimi esponenti mondiali del tatuaggio di allora.

BODY ART CONTEMPORANEA

La body art nasce negli anni ’60-’70 negli Stati Uniti e in Europa, e gli artisti di questa corrente usano il proprio corpo come solo strumento di espressione artistica, a volte spingendolo fino al limite (es. Gina pane,Marina Abramovic). Il precursore di questa corrente artistica è Duchamp,con l’opera “Tonsure”,foto che lo ritrae con la testa rasata sulla parte alta della nuca a forma di stella e con una striscia che la congiunge alla fronte. Alcuni esponenti principali della body art (e della performance) sono Gina pane, Marina Abramovic, Vito Acconci, Herman Nitsch e Orlan. Molte artiste del movimento hanno utilizzato il proprio corpo per sollevare l’argomento della liberazione della donna e per combattere la concezione maschilista del tempo; per esempio Gina pane in una sua performance si rotola sul vetro per denunciare il maschilismo e Orlan si sottopone a varie operazioni di chirurgia plastica cercando di arrivare a una deformazione del volto, filmandole e rendendole pubbliche, entrando volutamente in contrasto con la bellezza conformistica imposta alle donne. In tempi recenti sono stati inseriti nel termine “body art” anche forme artistiche come il body painting, il tatuaggio, i piercing. Da inquadrare come “body art” anche una recente opera di Win Delvoye, artista e tatuatore contemporaneo belga, che ha tatuato l’immagine di una madonna attorniata da simboli rituali sulla schiena del musicista Tim Steiner. La galleria “De Pury & Luxemburg” ha venduto la pelle decorata per 150mila euro a un collezionista dove l’atto di vendita è parte integrante dell’opera. Infatti l’intento di Delvoye era quello di sollevare una discussione, in termini legali e morali, sui limiti della mercificazione dell’arte contemporanea. Il contratto prevede che Tim Steiner sia disponibile a esporre la propria schiena tatuata tre volte all’anno al museo del Louvre. Il giorno della sua morte diventerà definitivamente un’opera d’arte, passando la propria pelle al collezionista.

COME FUNZIONA?

Il dispositivo elettrico manuale utilizzato per eseguire tatuaggi tramite l’introduzione di pigmenti nel derma è composto da bobine elettromagnetiche che determinano un movimento lineare di una barra metallica, al termine della quale sono posti uno o piu aghi che penetrano nella pelle lasciando pigmenti nel derma a una velocità di 50 penetrazioni al secondo per una penetrazione nella pelle di circa 0,5 mm. La prima macchinetta per tatuare venne brevettata dall’americano Thomas Riley nel 1891. Tra i diversi tipi di macchinette quella più usata è quella a bobina; questo tipo di macchinetta è formata da un telaio su cui sono fissate due bobine su un supporto isolante, all’interno delle quali c’è un nucleo centrale. Collegato alle bobine c’è un condensatore di corrente continua che regola il passaggio di corrente attraverso il circuito elettrico nelle bobine. Il condensatore può essere esterno o interno. La qualità del magnetismo della macchinetta è dato dal numero di avvolgimenti (spire) presenti nelle bobine ( più sono numerose più la qualità del magnetismo sarà buona ed efficiente). Le parti più importanti del sistema magnetico della macchinetta sono le bobine, il condensatore e la barra dell’indotto. La barra dell’indotto è la parte in cui verrà poi posizionato l’ago e sopra di essa è fissata la molla anteriore da elastici (oring), che fissano l’ago alla barra dell’indotto e consentono di portare elettricità alla vite di contatto e di mettere cosi in funzione la macchinetta.

IMPRONTA INDELEBILE

Nel 1933 nei territori del Reich vengono costruiti i campi di concentramento, luoghi di detenzione vicino ai grandi centri urbani dove venivano detenuti i prigionieri. Successivamente vennero ampliati e iniziarono a sfruttare il lavoro forzato dei detenuti, usandoli come “macchine industriali” viventi e gratis, e nel 1943 cessarono di usare i campi di concentramento come campi di lavoro e divennero “fabbriche” di morte. Nei territori dell’est europeo vennero invece costruiti con la sola finalità dell’eliminazione fisica di zingari ed ebrei, considerati “sottouomini”. Nei campi di sterminio, o Lager, vennero sterminati 6 milioni e mezzo di ebrei,e solo in quello di Auschwitz ci furono 261.000 morti. Quando i prigionieri arrivavano al campo, venivano spinti nel blocco 26, dove dovevano spogliarsi,li rasavano, li “lavavano” gettandogli acqua bollente e gelata addosso e poi gli venivano consegnate le uniformi a righe. Poi si passava alla registrazione del prigioniero; venivano annotate le generalità del prigioniero e lo si marcava con un numero. Il tatuaggio veniva fatto sull’avambraccio sinistro e veniva eseguito con un “timbro”di metallo con aghi lunghi 1cm; in seguito si tatuavano con una lancetta fissata ad un cannello di legno, somigliante ad una penna per inchiostro. Il tatuaggio era il solo segno di identità del prigioniero,sostituiva il nome e aveva come scopo principale quello di personificare completamente il prigioniero. Era inoltre un chiaro segno di pura offesa, perché per la religione mosaica tatuarsi il corpo era proibito.

LA POESIA RAFFIGURATA

Cosi come il tatuaggio rende visivamente tangibile qualcosa che si vuole esprimere (come valori, ideali e ricordi), così la corrente letteraria del futurismo ha reso tangibile, attraverso la veste grafica dei loro scritti costruiti con uno schema figurativo, i loro messaggi, immediatamente decifrabili prima ancora di addentrarsi nel testo. Il futurismo nasce come movimento politico/culturale e nel 1909 su “Figaro” viene enunciato il manifesto futurista da Tommaso Marinetti. Questo movimento celebra la rottura con il passato, la guerra come sola igiene del mondo e ha un particolare culto della macchina, violenta affermazione di una volontà oggettiva. I caratteri fondamentali del movimento politico sono l’esaltazione della velocità, della modernità, del movimento e del progresso. Nel 1912 esce il manifesto futurista letterario, prima sperimentazione letteraria italiana. Gli artisti che si avvicinarono al futurismo letterario furono attirati dal carattere innovativo e dissacrante del movimento, ma non dalle ideologie, da cui molti, tranne il fondatore Marinetti, si dissociarono. Viene abolito l’uso della punteggiatura, della sintassi e degli aggettivi; il verso è libero, c’è un grande uso di onomatopee e sinestesie e i verbi sono prevalentemente all’infinito per rendere le impressioni in modo immediato. I caratteri più innovativi di questa corrente letteraria furono l’inserimento di simboli matematici nelle poesie e l’uso di vari caratteri tipografici in funzioni espressive. La parola diventa essenziale per se stessa, la poesia un seguito ininterrotto di immagini nuove e la letteratura futurista tenta di fare del testo letterario un oggetto figurativo, iniziando a “disegnare con le parole”, senza preoccuparsi più di essere compresi dal lettore. Come nelle poesie futuriste, anche nel tatuaggio dal messaggio visibile immediato si arrriva, attraverso uno studio dei particolari, alla percezione del messaggio nella sua interezza; oppure non riusciremo a decifrarlo (come le simbologie russe e maori) e il significato profondo rimarrà un mistero, decifrabile solo dal tatuatore e da chi lo porta sulla pelle, come nelle poesie futuriste il significato rimarrà nel poeta.

SHOPENHAUER E L’ARTE

il tatuaggio è arte perché definisce l’etica di una civiltà attraverso l’estetica. Secondo Shopenhauer, l’arte, insieme al suicido e alla morale, è una via di liberazione parziale e temporanea dal dolore. L’arte è conoscenza libera e disinteressata,che si rivolge alle idee,ed ogni arte è liberatrice, poiché il piacere che essa procura è la cessazione del bisogno,attraverso il suo porsi come disinteressata contemplazione. Infatti l’arte rompe la catena dei desideri durante la contemplazione; quando l’uomo non guarda più le cose con occhio sensibile ma guarda l’arte con occhio puro contempla, e smette di desiderare. Appena smette di contemplare ritorna alla quotidianità e quindi al dolore. Tale concetto filosofico, letto in chiave moderna, può essere applicato anche al tatuaggio, che, essendo un’arte, potrebbe rappresentare temporaneamente una via di liberazione dal dolore attraverso la sua contemplazione con occhi puri.

L’ARTE DEL TATUAGGIO IN MEDICINA TATUAGGI PER MONITORARE LA SALUTE I ricercatori della University of Illinois hanno proposto un sistema per tatuare dispositivi elettronici sottocutanei che non interferiscono con la normale attività quotidiana. Sono riusciti a renderli operativi anche in piscine e doccie, e possono essere “indossati” per circa due settimane, il tempo che la pelle si esfogli naturalmente. Il tatuaggio elettronico è in grado di monitorare temperatura, idratazione, stress e altri parametri come lo st