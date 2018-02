Lavori in casa e ristrutturazioni edilizie: ecco quali non necessitano più permessi

E’ in arrivo per l’edilizia l’elenco degli interventi che non richiedono un permesso di costruire. Si tratterebbe di una lista contenente le principali opere di edilizia privata che non richiederanno delle comunicazioni e pare che questo elenco possa riunire tutte le opere per le quali non sono necessari dei permessi specifici e illustra i casi limite per i quali invece i comuni non potranno imporre dei vincoli. Ciò è quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo il glossario unico per l’edilizia libera che dopo un ritardo di circa un anno e pare abbia ricevuto l’okay da parte della conferenza unificata. Si tratterebbe di un taglio drastico a diversi interventi edilizi da fare in casa che non avranno più alcun bisogno di autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale. Pare che ad essere liberalizzati siano una serie di interventi come ad esempio l’installazione dei pannelli solari, i condizionatori e l’ applicazione del cappotto termico alla casa compreso anche il cambio degli infissi delle inferriate dei parapetti, nonché i lavori su intonaci e la sostituzione di pluviali e grondaie. Come abbiamo già visto, una delle indicazioni più importanti è sicuramente la possibilità di poter procedere con l’installazione di impianti per il risparmio energetico senza necessità di dover chiedere comunicazione dell’inizio dei lavori.

Infatti sembra proprio che per i pannelli solari e per quelli fotovoltaici gli interventi siano totalmente liberalizzati perché si tratta di installazione su edifici che si trovano al di fuori dei centri storici. Non bisognerà effettuare nessuna comunicazione anche per quanto riguarda le pompe di calore e la realizzazione di comignoli sul tetto per le nuove caldaie per il riscaldamento e lo stesso vale per tutti gli interventi di messa a norma per quello che riguarda lo smaltimento dei fumi.

In questa lista sono anche compresi tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e con una eccezione riguardante la struttura portante e sono state liberalizzate anche tutte le installazioni dei nuovi ascensori. Tante novità sono anche in arrivo per chi ha degli spazi esterni come cortili e giardini e nello specifico non bisognerà più chiedere alcun permesso per poter installare una rastrelliera per le biciclette, oppure un gazebo in giardino oltre che per i barbecue in muratura, cucce, ripostigli e voliere.

In linea generale che vengono esentati completamente da ogni tipo di autorizzazione tutti quei lavori di ristrutturazione edilizia che non vanno ad incidere sulla pianta originaria dello stabile e che vengono svolti prevalentemente se non esclusivamente internamente all’edificio e non esternamente. Questa lista Comunque sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale ed include anche tutte le opere di ristrutturazione per le quali i comuni fino ad oggi prevedevano che il proprietario dell’immobile richiedesse una particolare autorizzazione come ad esempio la scia.