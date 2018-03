Lavoro, il 60% dei giovani italiani non disponibili ad un trasferimento

Abbiamo un record europeo di cui non sentivamo il bisogno. Ma dire europeo è una limitazione ingiusta, dovuta al fatto che l’Eurostat, come dice la parola stessa, analizza le statistiche solo dei 28 Stati, Gran Bretagna, dell’Ue. Ma dato che il nostro è il continente più vecchio e sedentario del pianeta, siamo certi che siamo i campioni mondiali del settore. Sei giovani disoccupati su dieci non hanno alcuna intenzione di accettare un’offerta di lavoro che implichi lo spostarsi da casina propria. I “giovani” sono intesi, dall’istituto di statistica europeo )come la popolazione nella fascia d’età tra i 20 e i 34 anni. Questo dato, a occhio e croce, spiega il perché i Cinque Stelle abbiano mietuto successo e superino il 50 per cento dei consensi giusto tra i nati dopo il 1985, e soprattutto al Sud dove i giovani disoccupati sono il 60 per cento del totale. Noi vorremmo porre una piccola domanda a Luigi Di Maio: il reddito di cittadinanza lo fate anche a questi che accetterebbero, forse, un impiego pur di non spostarsi dalla residenza a vita? Qui sta l’infamia pedagogica della propaganda elettorale che ha montato come la panna il successo grillino.

Non induce a rischiare ma a stare al calduccio nella propria tana e a lamentarsi: altro che i pacchi di pasta alla Lauro, ma una cuccagna recapitata a casa, non c’è bisogno di spostarsi, neppure per la domanda di riscossione. Prima di fornire altri numeri, conviene esaminare la situazione osservando il lato positivo. In Italia a essere poveri sono specie i vecchi soli, ma quelli dove scappano? Invece non pare proprio che la mancanza di speranza tra i millennials si esprima in una ricerca spasmodica di vie d’uscita. Certo in tanti si sbattono, cercano una strada fuori dai confini, ma la maggior parte si tormenta interiormente senza che il rovelli si traduca in viaggi della speranza:mica sono africani questi ragazzi di casa nostra, evitano con cura di alimentare lo schiavismo degli scafisti…

IL CONFRONTO Verrebbe quasi voglia di chiamare qualcuno dei ragazzi migranti – che pure ci costano un sacco -a sdebitarsi per le spese di soccorso e mantenimento, tenendo corsi di formazione a questi loro coetanei sedentari cui spiegare che per vivere meglio in tanti sono pronti persino a rischiare la morte e la schiavitù. Alt!Nessuno pretende che si emulino le traversate del Sahara o la deriva su gommoni cinesi:ma la disponibilità a prendere un treno, ad avventurarsi verso le fabbriche del Veneto dove cercano e non trovano manodopera, quello sì. Certo, sappiamo che ci sono ragioni serie che inducono i giovani a non gradire i trasferimenti: il costo dell’alloggio,la differenza del costo della vita tra zone d’Italia. Bisognerebbe introdurre di nuovo il sistema delle gabbie salariali, con stipendi più alti dove campare è più caro, ma chi li sente i sindacati? Resta il fatto che ora – paradosso ma mica tanto -le cinque province con i maggiori salari nominali sono Bolzano, Aosta e Como. Le tre con i maggiori salari reali sono Caltanissetta,Crotoneed Enna.

ALTRE STORTURE «Questa situazione produce altre storture, influenzando pesantemente il mercato immobiliare (al Nord case di maggior valore e affitti più difficili; al Sud tutto il contrario).Ma soprattutto le paghe uguali per tutti determinano direttamente “la più alta disoccupazione al sud”, disincentivando sia gli imprenditori ad investire, sia la ricerca del lavoro». Il virgolettato è tratto da una ricerca firmata anche daTito Boeri -con Andrea Ichino ed Enrico Moretti -quando non era presidente dell’Inps. Poi si è rimangiato tutto, ed è diventato il propugnatore dell’erogazione al Sud del reddito minimo, che se non è la zuppa del reddito di cittadinanza equivale al pan bagnato. Ha detto, candidandosi a ministro in quota M5S: «Il rischio di scoraggiare queste persone nella ricerca di un lavoro non si pone o si pone in modo del tutto irrilevante. C’è anche un messaggio culturale importante che deve essere dato, soprattutto al Sud: esistono amministrazioni dello Stato efficienti, come l’Inps, che sono in grado di affrontare il problema e alle quali ci si può rivolgere senza alcuna intermediazione e senza dover ricorrere al politico locale. Niente clientelismo, dunque. Il reddito minimo è un diritto». Detto questo, siamo certi che in futuro consolideremo il record mondiale più triste che ci sia:la mollezza di troppa gioventù, che fa coppia con l’opportunismo servile di sconfortanti maestri.

Vivere e lavorare in un altro paese sta diventando una scelta sempre più diffusa fra gli europei di tutte le età. Sempre più persone riconoscono i vantaggi derivanti dall’avere acquisito un’esperienza professionale in un altro paese europeo. Lavorare all’estero per qualche tempo può rafforzare le proprie competenze e ampliare le possibilità di trovare un lavoro migliore nel proprio paese. Il principio sancito dall’Unione europea (UE) della libera circolazione dei lavoratori ( 1 ) è considerato uno dei diritti più importanti dei cittadini dell’UE. Prevede che ci si possa spostare in uno qualsiasi dei paesi dell’UE, nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Di conseguenza, le opportunità per coloro che sono motivati a cercare un lavoro anche trasferendosi in un altro paese sono ormai infinite e sono numerosi gli esperti che possono fornire consulenza e informazioni per tutto il percorso.

Un’occasione per acquisire nuove competenze in ambito sia professionale che personale. Imparare una nuova lingua, ampliare la propria esperienza professionale e migliorare la capacità di comunicare con gli altri. Vivere e lavorare all’estero è la soluzione ideale per coloro che vogliono dare un «valore aggiunto» al proprio curriculum vitae (CV). Una maggiore comprensione di altri paesi e altre culture. L’Europa è una regione eccezionalmente composita. Immergere la tua vita in un altro paese ti consente di scoprire nuove culture e nuovi stili di vita e ovviamente consente agli altri di saperne di più sul tuo paese. Non sei sicuro che lavorare all’estero sia la scelta giusta per te? Prendi in considerazione il lavoro stagionale o temporaneo. Non dovrai impegnarti in un contratto a lungo termine e potrai sempre acquisire esperienza preziosa e incontrare nuova gente.

Considerazioni da fare prima di decidere di trasferirsi all’estero

È ovvio che la decisione di trasferirsi all’estero non va presa troppo alla leggera. Ecco una sintesi di alcune cose che dovresti prendere in considerazione prima di fare la tua scelta. Hai la possibilità di trovare un lavoro? Un buon punto di partenza quando si è alla ricerca di un lavoro all’estero può essere quello di prendere in considerazione la possibilità di candidarsi e presentare la domanda quando si è ancora nel proprio paese. Verificare accuratamente quali paesi chiedono lavoratori con il tuo profilo e la tua esperienza e parla con i professionisti che conoscono il mercato del lavoro in quei paesi. Da non dimenticare: puntare direttamente alla carriera non è l’unica opzione. La mobilità offre, fra l’altro, la possibilità di seguire ulteriori percorsi didattici, corsi di formazione professionale e periodo di tirocinio. Se ritieni di non avere l’esperienza richiesta per una determinata posizione, cerca di studiare all’estero per acquisire le competenze necessarie e fai in modo, nello stesso tempo, di apprendere una nuova lingua. Parli la lingua del paese? Probabilmente il datore di lavoro richiederà una certa conoscenza di base della lingua locale e ovviamente sarà di grande aiuto la conoscenza basilare dell’inglese. Valuta l’opportunità di seguire un corso di lingua prima di partire; anche se non è un prerequisito per il lavoro, darà una buona impressione sul CV. Le tue qualifiche professionali saranno riconosciute all’estero? Se hai ottenuto una qualifica per lavorare nel tuo paese natale, hai il diritto di lavorare ovunque in Europa. Il principio della libera circolazione dei lavoratori significa che dovresti potere praticare la tua professione in tutti i paesi dell’UE e del SEE, ma controlla attentamente i requisiti per ogni lavoro. Alcuni datori di lavoro possono richiedere alcuni diplomi, certificati o altre qualifiche. E i titoli d’istruzione? Attualmente non esiste un riconoscimento universale di titoli d’istruzione in Europa, il che significa che un datore di lavoro di un paese potrebbe esitare ad assumere un lavoratore di un altro paese se non ne comprende il livello di istruzione. Il quadro europeo delle qualifiche (EQF) della Commissione europea è in fase di attuazione. Funge da strumento di traduzione che mira a rendere i titoli nazionali più comprensibili in Europa. Nel frattempo, assicurati che il tuo CV sia il più chiaro possibile, sottolineando quali contenuti hai imparato e la loro pertinenza per la posizione per la quale ti stai candidando. La tua famiglia viene con te? In qualità di cittadini europei, tu e la tua famiglia avete gli stessi diritti dei lavoratori nazionali. I membri della tua famiglia hanno il diritto di studiare o di lavorare nel paese di destinazione. Considera quindi queste opzioni prima di partire.

Chi può aiutarti a trovare un lavoro all’estero?

Hai fatto la tua scelta e adesso hai bisogno di maggiori informazioni. Sono disponibili numerose fonti per aiutarti e consigliarti lungo tutto il percorso. EURES, la rete europea per l’impiego EURES copre tutti i paesi dell’UE/SEE e Svizzera e fornisce una vasta gamma di servizi. • Il portale EURES della mobilità professionale. Contiene informazioni sulle offerte di lavoro in 31 paesi, ti consente di creare un profilo e di registrare il tuo CV, e fornisce dettagli sulle condizioni di vita e di lavoro in Europa. Puoi anche contattare il centro di contatto EURES, «one-stop shop» (sportello unico) per gli utenti del portale che incontrano difficoltà. Quindi, se hai bisogno di assistenza, per esempio, per creare un account, redigere un CV o cercare un posto di lavoro, lo staff del centro di contatto è disponibile via chat, e-mail, telefono, o VoIP (Voice over Internet Protocol). Visita il sito http://eures.europa.eu per ulteriori informazioni. • Una rete di consulenti EURES. EURES dispone di oltre 800 consulenti in 31 paesi che operano con i servizi pubblici per l’impiego. Forniscono informazioni sulla mobilità a chi è in cerca di un lavoro e possono essere contattati per telefono, per e-mail o di persona. • EURES nelle regioni transfrontaliere. Lavorare e vivere in due paesi diversi è la forma più comune di mobilità professionale ed EURES opera nelle regioni transfrontaliere in tutta Europa. Sul portale EURES sono disponibili informazioni per i lavoratori transfrontalieri. Ovviamente puoi rivolgerti anche al tuo consulente EURES locale. Agenzie private di collocamento. Sia nel proprio paese che nel paese di destinazione, le agenzie private di collocamento possono offrire un’ampia gamma di informazioni e un efficiente servizio di ricerca di posti di lavoro. I loro consulenti possono orientarti nelle diverse fasi del processo di assunzione. Prima di rivolgerti a queste strutture, verifica se prevedono oneri per i loro servizi. Motori di ricerca online per l’occupazione. Numerosi motori di ricerca per l’occupazione consentono adesso di redigere un CV, creare un profilo per chi è alla ricerca di un impiego, ricevere comunicazioni su offerte di lavoro interessanti e ovviamente prendere visione delle offerte di lavoro. Prima di registrarti, verifica se prevedono oneri per i loro servizi e controlla la natura delle offerte pubblicate. Reti europee della mobilità. Oltre a EURES, esistono altre reti della mobilità che potrai trovare utili. Visita il sito http://ec.europa.eu/contact-points per un elenco completo delle reti europee della mobilità.

Servizi di EURES sono gratuiti per tutti i lavoratori europei, prima, durante e dopo la ricerca del lavoro. EURES può fornirti le informazioni più recenti sul mercato del lavoro e consigliarti durante la fase di ricerca del lavoro. Il portale della mobilità professionale EURES ospita circa 1 milione di offerte di lavoro da tutta Europa e migliaia di datori di lavoro registrati. Offre, a chi è alla ricerca di un impiego, gli strumenti per: • creare un profilo che consenta di reperire informazioni sui settori o paesi interessati e ricevere comunicazioni tramite posta elettronica sugli impieghi che corrispondono al proprio profilo; • creare e gestire il proprio CV online in una o diverse versioni linguistiche. Puoi anche caricarlo online, in modo che sia visibile ai 20 000 datori di lavoro registrati sul portale; • cercare informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione; • cercare le giornate europee per l’impiego e altri eventi simili nella tua regione usando il calendario degli eventi; • trovare le informazioni per contattare il tuo consulente EURES locale; • mettersi in contatto con altre persone che cercano lavoro e scambiare consigli e suggerimenti sulla ricerca di lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro all’estero. I consulenti EURES sono professionisti che puoi contattare per ricevere informazioni e consigli in ogni fase della ricerca del lavoro e del processo di trasferimento. I consulenti EURES hanno acquisito competenze specialistiche sugli aspetti pratici, giuridici e amministrativi della mobilità del lavoro in Europa.

I consulenti EURES possono: • raccomandarti opportunità interessanti in base al tuo profilo; • assisterti nella presentazione della candidatura a un posto di lavoro; • trasmettere il tuo CV a potenziali datori di lavoro; • fornirti informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione; • aiutarti a sistemarti nel tuo nuovo paese fornendo informazioni su alloggi, previdenza sociale e imposte, per esempio; • fornire informazioni dettagliate sulle scuole e l’assistenza sanitaria per la tua famiglia. Le informazioni di contatto del tuo consulente EURES locale sono disponibili sul portale EURES, insieme ad informazioni sui servizi offerti da EURES.

La candidatura a un posto di lavoro

Presentare domanda per un impiego Se hai trovato un’opportunità interessante, devi preparare la domanda di assunzione in modo da emergere fra gli altri! Di norma, una domanda di assunzione consiste di una lettera di accompagnamento e del CV, anche se alcuni datori di lavoro potrebbero richiedere la compilazione di un modulo di domanda standard. Ricorda, è la prima impressione che dai al datore di lavoro, quindi non precipitarti e perfezionalo. La lettera di accompagnamento. Dovrebbe indicare il motivo per cui sei interessato alla posizione, che cosa ti rende idoneo per quel lavoro, e quale contributo pensi di potere apportare alla società. Assicurati che il linguaggio sia chiaro, accessibile e che colpisca nel segno. Prepararsi per un colloquio. Può svolgersi di persona o al telefono; in entrambi i casi, la preparazione è fondamentale. Porta con te i documenti necessari, ad esempio il tuo CV o la carta d’identità, non si sa mai. • Conoscenza della società. Assicurati di essere ben informato sull’azienda con la quale avrai il colloquio e prepara alcune domande pertinenti sull’organizzazione per dimostrare che ti sei informato. • Conoscenza del lavoro. I requisiti per il posto di lavoro sono l’esempio migliore di cosa sarà accertato nel colloquio. Mettono in rilievo il lavoro di gruppo, l’abilità di prendere l’iniziativa, la flessibilità. Dimostra che sei adatto per ciascuno di questi requisiti con esempi concreti tratti dalla tua esperienza pregressa. Hai le competenze di cui hanno bisogno! • Aspettati l’imprevedibile. Possono essere poste domande difficili o inattese, quindi è importante non lasciarsi cogliere dal panico. Dimostra che sei in grado di mantenere la calma sotto pressione prendendoti il tuo tempo per soppesare la domanda e non rispondere in maniera frettolosa. Non importa se non conosci la risposta, saranno interessati a vedere come formuli la tua risposta e come ti comporti per cercare nuove informazioni.

Trasferimento e arrivo Lasciare il proprio paese e giungere in un altro può essere un’esperienza scoraggiante. Vi sono processi amministrativi da imparare, persone da incontrare, forse una lingua da apprendere. Puoi contattare il tuo consulente EURES locale per ricevere consigli e informazioni prima di partire. Ecco alcuni suggerimenti da parte di EURES per facilitare il processo: Trasferimento • Assicurati di avere risolto tutte le tue pendenze e cancella i tuoi contratti con i fornitori di servizi; • informa la tua autorità locale del tuo trasferimento, se necessario; • modifica il tuo recapito postale e lascia un indirizzo di riferimento per qualsiasi comunicazione possa arrivare dopo il tuo trasferimento; • ricordati di portare con te i documenti più importanti: passaporto, o carta d’identità o visto validi, se necessario, per te e i tuoi familiari. Arrivo • Alloggio. È preferibile cercare un alloggio prima di arrivare nel nuovo paese in modo da formarsi un’idea delle zone adatte al tuo bilancio e alle tue aspettative. 8 • Previdenza sociale. Tutte le prestazioni della previdenza sociale collegate a un contratto di lavoro nel nuovo paese sono garantite senza eccezioni a tutti i cittadini UE/SEE. Le prestazioni sociali coprono l’assenza per malattia e per maternità, la disoccupazione e gli assegni familiari, gli infortuni sul lavoro e prestazioni occupazionali, le pensioni di invalidità e vecchiaia. Prima di partire contatta il tuo istituto di previdenza sociale per ottenere tutte le informazioni necessarie e richiedere i moduli UE. • La tessera europea di assicurazione malattia. Questa tessera è disponibile gratuitamente per tutti i cittadini dei paesi dell’UE/SEE e Svizzera, e garantisce l’accesso alle cure sanitarie d’urgenza del settore pubblico (quali dottori, farmacie, ospedali) su un piede di parità con i cittadini del paese ospite. Cerca di ottenere l’assicurazione sanitaria nazionale nel nuovo paese non appena arrivi. • Imposte. I paesi europei hanno stipulato accordi fiscali bilaterali per evitare la doppia imposizione dei loro cittadini per la stessa attività o lo stesso reddito in un altro paese UE. Contatta le autorità competenti nel tuo paese di origine per una consulenza personalizzata. • Maggiori informazioni. EURES può offrirti maggiori informazioni su questi argomenti. Visita le pagine Vita & lavoro sul portale EURES o contatta il tuo consulente EURES locale.

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono l’asse portante dell’economia europea. Più del 99 % delle imprese europee sono PMI. Dipendono fortemente dalle idee e dalla motivazione degli imprenditori; è quindi normale che sempre più cittadini europei cerchino di creare la loro impresa in un altro paese. Per coloro che sono interessati a creare un’impresa altrove in Europa, ecco alcune raccomandazioni. Elaborare un piano aziendale. Sappi con esattezza quale sarà la tua attività, quanto costerà per essere avviata, il tempo necessario e i processi amministrativi che si dovranno seguire. Non aspettare di elaborare il tuo piano quando arrivi in un paese nuovo, sarà più facile nel tuo paese. Contatta la camera di commercio locale dato che molte di esse offrono corsi per elaborare un piano aziendale completo. Familiarizza con il nuovo paese. Pianifica alcuni viaggi nel paese di destinazione prima del trasferimento definitivo. Scopri il sistema bancario, le pratiche giuridiche e amministrative, le persone e la cultura. Devi imparare la lingua? Iscriviti a un corso nel tuo paese in modo da avere una discreta padronanza della lingua prima di trasferirti. Chiedi consiglio a un collega imprenditore. Contatta qualcuno che abbia creato la propria impresa nel paese di destinazione. Nessuno sarà in grado di darti consigli migliori di chi ha già avuto esperienza con quello che tu ti accingi a fare.