Lavoro da sogno alle Bahamas, si cerca un Chief Flamingo Officer ovvero guardiano di fenicotteri

Una nuova offerta di lavoro arriva direttamente da un mega resort di lusso Di 2300 camere alle Bahamas ovvero il Baha Mar, che pare sia la ricerca di un chief flamingo officer. Si tratterebbe Più che altro di un guardiano dei Fenicotteri il quale dovrà occuparsi esclusivamente dei questi affascinanti uccelli Rosa tipici del posto. Il guardiano avrà un ufficio su una spiaggia caraibica e dovrà trascorrere le sue giornate insieme ai fenicotteri, perché questo è proprio ciò che è richiesto dal mega resort di lusso in questione. Per potersi candidare a questa proposta di lavoro bisognerà essere un geologo laureato o con della esperienza ed è richiesto che la persona in questione entri in simbiosi con i fenicotteri presenti su quelle spiagge preoccupandoti di tutto, sia della loro salute ma anche della loro alimentazione di cosa gli piace e dovranno incoraggiare oppure scoraggiare la loro riproduzione.

La persona in questione Inoltre dovrà anche amare molto questi animali. I fenicotteri non sarebbero presenti al momento nella zona, ma il loro arrivo è previsto per la primavera quando andranno a sostare nell’area del Resort per deporre le loro uova. I fenicotteri rosa sono degli uccelli molto particolari e sono una vera e propria attrattiva per tutti i turisti delle Bahamas e il luogo Infatti ne ospita circa 60.000, tanto che questi animali sono diventati il simbolo dell’ arcipelago. Come abbiamo già detto, il candidato ideale dovrà avere comunque una laurea in zoologia oppure in ambito simile e avere 5 anni di esperienza nel campo.

Oltre a dover avere uno spirito generoso, la persona dovrà saper creare con questi animali una condizione emotiva oltre che saper coinvolgere adulti e bambini a guidarli proprio alla scoperta di questi meravigliosi animali, assicurando che non vengono disturbati o feriti in alcun modo. Il candidato ideale inoltre, dovrà avere la capacità di mantenere l’ambiente degli uccelli perfetti, così come il cibo e la loro salute, ma dovrà anche conoscere la scienza aviaria, dell’addestramento degli uccelli e della cura dei fenicotteri, oltre che la conoscenza basilare dei computer.

Le candidature si apriranno il prossimo 28 febbraio, ma diffusa la notizia nel corso dei giorni scorsi, anche sui social, in tanti hanno commentato anche simpaticamente. “Questo è il mio lavoro dei sogni. Quando si comincia?”, si legge in un commento. “Dovevo prendere una laurea in zoologia invece che in finanza”, si legge in un altro. Intanto, le candidature si apriranno ufficialmente il prossimo 28 febbraio, e si stima che in tanti presenteranno domanda per il posto di Amministratore Delegato dei Fenicotteri. In tanti ipotizzano si possa trattare di una trovata ai fini pubblicitari, che ricorda in qualche modo l’assunzione di Cancun.