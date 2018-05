Le 5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni: e ulteriori consigli

Esistono delle regole che se seguite possono allungare la vita di ciascuno di noi. Alcune interessanti indicazioni sono state fornite da un gruppo di esperti della Harvard th Chan School of Public Health di Boston pubblicate sulla rivista Circulation. Nello specifico gli esperti pare abbiano individuato 5 buone abitudini che allungano la vita di ciascuno di noi di oltre 10 anni. Innanzitutto gli esperti consigliano di adottare uno stile di vita sano o meglio una dieta sana, svolgere regolare esercizio fisico circa 30 minuti di attività al giorno, mantenere il peso corporeo nella norma, non bere troppo e non fumare.

Sono queste le cinque abitudini che ciascuno di noi dovrebbe avere e quelle che esporrebbero ciascuno di noi ad un rischio dell’ 82% in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore, rispetto a coloro che non seguono questi e corretti stili di vita. I ricercatori nello specifico hanno effettuato uno studio il quale aveva soltanto uno scopo, ovvero quantificare l’impatto dei fattori legati a uno stile di vita sano in vista di un aumento della longevità del paese e per farlo hanno esaminato 34 anni di dati di 78865 donne e 27 anni di dati di 44354 uomini che hanno partecipato a due studi.

Gli esperti hanno esaminato i fattori appartenenti ad uno stile di vita basso rischio e che potrebbero avere un certo impatto sulla mortalità ovvero l’assenza del fumo della sigaretta, l’indice di massa corporea bassa, almeno 30 minuti o più al giorno di attività fisica dieta sana e consumo moderato di alcol che è fino a un bicchiere di vino da 150 ml al giorno per le donne o fino a 2 bicchieri per gli uomini. Sulla base di questo, i ricercatori hanno scoperto che chi non seguiva nessun’altra di queste abitudini presentava un’ aspettativa di vita inferiore rispetto a coloro che invece le Seguivano.

Più nello specifico all’aspettativa di vita all’età di 50 anni era gli altri 29 anni per le donne e di 25,5 anni per gli uomini, mentre coloro che avevano seguito queste 5 buone abitudini presentavano dopo 50 anni un aspettativa di vita di altri 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini. “Questo studio sottolinea l’importanza di seguire abitudini di vita sane per migliorare la longevità nella popolazione degli Stati Uniti”, ha detto Frank Hu, presidente del Dipartimento di Nutrizione della Harvard Chan School e autore principale dello studio. Non è di certo la prima volta che viene sottolineato il fatto che alcune abitudini possono soltanto migliorare il nostro stato di benessere generale e farti vivere potenzialmente di più. Anche altri studi avevano sottolineato ciò ma adesso i ricercatori della Harvard th Chan School of Public Health hanno suggerito le 5 abitudini ideali per poter vivere più a lungo possibile.