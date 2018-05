Le 5 cose che le donne pretendono a letto

Le donne sono molto particolari quando si parla di sesso, per loro non è semplice raggiungere l’orgasmo e non sempre riescono a rimanere soddisfatte tra le lenzuola. Il motivo è molto semplice: ci deve essere anche un coinvolgimento mentale perché un rapporto intimo sia davvero intenso e piacevole. Esistono però delle cose che tutti gli uomini dovrebbero tenere bene a mente quando vanno a letto con una donna. Ecco quali sono le cose che le rappresentanti del sesso femminile pretendono durante il sesso.

1. Essere sedotte – Per una donna il sesso non è solo l’atto materiale che si consuma tra le lenzuola, comincia dal corteggiamento, quando si hanno ancora tutti i vestiti addosso. Quando si vuole conquistare una rappresentante del sesso femminile, sarebbe bene ricordare che puntare subito al sodo non è affatto la tattica vincente.

2. Non ritrovarsi in “maratone del sesso” – Certo, quando il sesso dura troppo poco non può che essere poco soddisfacente ma anche avere al proprio fianco un uomo che non raggiunge mai l’orgasmo, se non dopo ore e ore, è decisamente estenuante. L’ideale è semplicemente una via di mezzo.

3. Avere un partner che non tenta di imitare i porno – Spesso gli uomini credono che i film porno siano un esempio da seguire quando si parla di sesso, ignorando il fatto che in quelle scene tutto viene esagerato, così da portare facilmente gli utenti all’orgasmo. Meglio lasciarsi trasportare dalla passione, evitando le posizioni e le esperienze sfrenate e acrobatiche.

4. Essere eccitate con i preliminari – I preliminari sono fondamentali per le donne quando si fa sesso. I baci, le carezze, i palpeggianti rendono tutto più stuzzicante e permettono di arrivare al rapporto vero e proprio con un grado di eccitazione elevatissimo. Il desiderio incontenibile non può che portare a un piacere intensissimo.

5. Avere al fianco una persona spontanea – Per essere bello e soddisfacente, il sesso deve essere anche spontaneo. Inutile dunque ripetere gli stessi gesti e le stesse posizioni che piacevano all’ex: ognuno ha i suoi gusti e sarebbe bene impararli a scoprire lentamente.