Le 50enni lo fanno meglio: ecco perché il sesso con le donne mature è più soddisfacente

Abbiamo sempre creduto che il sesso migliore al mondo fosse quello praticato intorno ai 20 anni, quando le proprie energie e la propria prestanza sono ai massimi livelli, ma probabilmente ci siamo sempre sbagliati. La verità è che le 50enni lo fanno meglio. Sarà perché hanno raggiunto una certa maturità sessuale o perché puntano solo al piacere fisico, ma è chiaro che sono delle vere e proprie bombe tra le lenzuola. Ecco perché fare sesso con le donne “attempate” è la scelta migliore al mondo.

1. Non hanno preoccupazioni – Una volta arrivata a 50 anni, una donna è affermata e realizzata, è riuscita a trovare una certa stabilità nella sua vita, concedendo al lavoro, alla famiglia e agli altri impegni il tempo necessario in ogni sua giornata. E’ chiaro dunque che non ha molte preoccupazioni e riesce ad abbandonarsi maggiormente al piacere e alla sperimentazione.

2. Sono “generose” – Le 50enni hanno una certa maturità dal punto di vista sessuale e sanno bene che è necessario anche essere generose per raggiungere il culmine del piacere in modo intenso. Non di rado, diventeranno delle Geishe per i loro partner.

3. Non fanno tutto con fretta – A 20 anni, si sa, si hanno mille impegni e, tra pressioni familiari, università e lavoro, può capitare di non dare il giusto spazio al partner, soprattutto dal punto di vista sessuale. Quando si raggiunge la maturità, le cose cambiano e si smette di avere fretta tra le lenzuola. Gli uomini non potrebbero chiedere di più.

4. Sono sicure di loro – Le donne mature, grazie alla loro lunga esperienza, non combattono più contro le insicurezze e la poca autostima. Certo, hanno qualche segno del tempo sul corpo ma sono assolutamente sicure di loro e i loro partner impazziscono per una cosa simile.

5. Non vanno incontro a gravidanze indesiderate – E’ inutile negarlo, le gravidanze indesiderate sono tra le principali preoccupazioni delle ragazze giovani nel momento in cui finiscono a letto con un potenziale fidanzato. A 50 anni, è molto più difficile rimanere incinte e si affronta il sesso con leggerezza.

6. Sono sexy – Le 50enni non hanno paura del tempo che passano, si sentono a loro agio così come sono e questo le rende incredibilmente sexy. Come se non bastasse, sanno quali sono i punti forti del loro corpo e hanno imparato ad esaltarli con gli abiti e i cosmetici giusti.