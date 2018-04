Le 7 cose che gli uomini amano della 69

La 69 è una delle posizioni più amate sia dagli uomini che dalle donne poiché permette di praticare sesso orale in contemporanea, senza l’obbligo di dover aspettare il proprio “turno”. Sono soprattutto i maschi che ne vanno matti, visto che la fellatio è una delle cose che preferiscono durante il sesso. Nel momento in cui sono stesi con le parti intime della partner all’altezza del loro viso, raggiungono degli incredibili livelli di eccitazione, tanto che riuscirebbero anche ad arrivare all’orgasmo in una posizione simile. Soddisfa più forme di feticismo, gli permette di avere una visuale sexy, non li fa annoiare: ecco quali sono i motivi per cui gli uomini non riescono a fare a meno della 69.

1. Raggiungono il piacere in contemporanea alla partner – La 69 è la posizione che permette sia all’uomo che alla donna di praticare in contemporanea sesso orale. In questo modo, entrambi i partner riescono a raggiungere il culmine dell’eccitazione insieme, senza avere bisogno di “aspettare il proprio turno”.

2. Sentono la partner gemere dal piacere – Il sesso orale è una delle pratiche maggiormente amate dagli uomini e non c’è nulla di meglio della 69 per provare delle sensazioni uniche. La donna, essendo stimolata dal partner con un cunnilingus, comincerà a gemere, rendendo quella fellatio molto più eccitante del solito.

3. La visuale è incredibilmente sexy – Una delle cose che gli uomini amano di più della 69? Il fatto che hanno una meravigliosa visuale davanti a loro. Essendo piegata in avanti, la donna non ha possibilità di coprire o nascondere le sue parti intimi, facendo sì che i maschietti possano godersi la “visione”.

4. Soddisfa più forme di feticismo – La 69 non permette di avere un primo piano solo sulla vagina della partner ma anche sul suo lato b. E’ chiaro dunque che è la posizione giusta per soddisfare diverse forme di feticismo.

5. Sono in una posizione comoda – Nella 69 il maschio è disteso sul letto mentre la donna è a cavalcioni sul suo viso. L’uomo, dunque, non deve quasi muoversi se non per praticare un cunnilingus e riuscirà a trovare facilmente una posizione in cui stare comodissimo.

6. Non si annoiano – Gli uomini ritengono che non tutte le donne siano brave nel praticare la fellatio, tanto che a lungo andare potrebbero considerare il rapporto orale addirittura noioso. Quando si parla di 69, però, le cose cambiano perché è una situazione in cui tutto diventa più eccitante.

7. La considerano una valida alternativa al sesso vero e proprio – Può capitare che una donna non se la senta di fare sesso ai primi appuntamenti e che preferisca puntare tutto sui preliminari. La 69 è l’ideale per i casi in cui non si vuole arrivare alla penetrazione vera e propria poiché lascia entrambi i partner super soddisfatti.