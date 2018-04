Le 7 cose più strane che possono accadere durante il sesso

E’ inutile negare, tutti hanno le loro fantasie e perversioni quando si parla di sesso e, anche se in pochi lo ammettono, a volte le trasformano in realtà. C’è chi ama lasciarsi andare al dirty talking, chi vuole scoprire cosa si prova facendosi urinare sul corpo dal partner e chi chiama il proprio uomo “papà”. Insomma durante un rapporto intimo possono capitare cose davvero bizzarre: ecco quali sono le 7 più strane.

1. Farsi urinare sul corpo – Si tratta di una pratica incredibilmente diffusa, anche se nessuno ha il coraggio di ammetterlo. Farsi urinare sul corpo riuscirebbe a far raggiungere orgasmi particolarmente intensi, l’importante è farlo in una doccia, così da avere la possibilità di sciacquarsi subito dopo.

2. Chiamare il partner “papà” – Una delle cose più stravaganti che alcune donne fanno durante il sesso è chiamare il partner “papà”. Si tratta di un gioco fetish che comporta anche sculacciate e punizioni hot.

3. Farlo con il coinquilino in camera – Farlo in camera mentre qualcun altro dorme o è impegnato in altre attività è una cosa che capita a molti. Diventa ancora più eccitante quando si fa tutto senza essere scoperti.

4. Farlo con il capo – Quale modo migliore per alleviare lo stress lavorativo se non facendo sesso con il capo? Di sicuro, si guadagnerebbero molti punti per una possibile promozione.

5. Raggiungere l’orgasmo con le vibrazioni della macchina – Non c’è mai fine al peggio e alcune persone sono capaci di raggiungere l’orgasmo in modo davvero bizzarro. Un esempio? Attraverso le vibrazioni della macchina.

6. Darsi al dirty talking – Il dirty talking può essere tanto eccitate quanto il sesso, soprattutto quando si parla di esperienze che non si farebbero mai nella realtà. E’ un modo per lasciarsi andare alla passione senza però osare troppo.

7. Esaminarsi le parti intime a vicenda – Durante il sesso, ci si può dare anche all’anatomia, analizzando dettagliatamente le parti intime dell’altro. La cosa potrebbe rivelarsi anche particolarmente eccitante.