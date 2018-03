Le api fanno anche l’olio: la nuova campagna di Monini è responsabile

L’obiettivo che si prefigge Monini con la campagna “Le api fanno l’olio”, promossa con LifeGate, è di adottare 50 api, specie a rischio di estinzione. La scelta è caduta sull’Apicoltura Carpinese, condotta da Matteo Maccarone e coinvolta in questo progetto perché confinante con gli uliveti biologici dell’azienda. L’iniziativa è valida dal 1° marzo al 30 giugno: all’acquisto di ogni bottiglia di Monini Extra Vergine Bios, il gruppo contribuirà concretamente a mantenere 50 api del Gargano per un anno.

Durata del concorso

Dal 1 Marzo al 30 Giugno 2018.

L’estrazione finale è prevista entro il 31 Luglio 2018.

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Monini e i prodotti promozionati sono le bottiglie di olio EVO Monini Bios da 750 ml.

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e le vendite dei

prodotti in promozione. Il presente concorso viene indetto all’interno di una campagna sostenuta dalla società

promotrice, in concomitanza al periodo di partecipazione, a supporto e tutela delle tecniche di apicoltura biologica.

6. Modalità di partecipazione

Dal 1 Marzo al 30 Giugno 2018, tutti i consumatori che acquisteranno almeno una bottiglia di Olio EVO Monini Bios da

750 ml, in un unico atto di acquisto, conservando lo scontrino di acquisto, potranno partecipare al presente concorso e

provare a vincere uno dei premi in palio.

Per concorrere all’estrazione finale, il consumatore dovrà collegarsi al sito www.monini.com, accedere alla sezione

dedicata alla iniziativa e registrarsi, completando il form di iscrizione con tutti i dati anagrafici richiesti e caricando i

dati univoci dello scontrino di acquisto (numero di emissione, importo complessivo, data e ora di emissione).

Tutte le registrazioni correttamente pervenute parteciperanno alla estrazione finale dei premi in palio.

A seguito di ciascuna partecipazione correttamente caricata, l’utente potrà scaricare gratuitamente un contenuto

digitale che racconta la campagna sostenuta dalla società promotrice a favore delle Apicoltura biologica e che spiega

come, attraverso il proprio acquisto delle confezioni di miele biologico, i consumatori abbiano contribuito al sostegno

della campagna.

N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino originale registrato in fase di partecipazione,

perché gli sarà richiesto in caso di vincita.

6.1 Limiti alla partecipazione

Sarà possibile registrare il medesimo scontrino di acquisto di almeno una bottiglia di olio EVO Monini Bios,

una sola volta.

7. Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutte le partecipazioni pervenute sarà effettuata l’estrazione di 15 nominativi vincenti e delle riserve (entro la

data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede

pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in una fornitura annuale di prodotti Monini,

composta da: 12 bottiglie di olio EVO BIOS Monini da 750 ml e n° 12 vasetti di Miele Bio da 500 gr.

Ciascun partecipante non si potrà aggiudicare più di un premio.

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la

registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o

all’uso del premio.

7.1 Riserve

Saranno estratti n°10 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a

qualcuno dei nominativi vincente. I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di

riserva in ordine di estrazione degli stessi.