Le chiedono di coprirsi mentre allatta, la reazione della mamma è fantastica

Nonostante i progressi del mondo attuale, le lotte per rendere le donne libere in ogni campo e trasformare gesti naturali come l’allattamento al seno in qualcosa di assolutamente comune e normale, un atto di cui una madre non deve vergognarsi, nel mondo ci sono ancora persone chiuse e donne che per sfamare i loro figli devono subire angherie o sottostare a commenti negativi. Questo è quello che è successo recentemente a una donna in vacanza, la sua risposta alla richiesta di smettere di allattare è stata però epica ed è divenuta virale in breve tempo.

Melanie Dudley, una donna americana di Austin in Texas, qualche settimana fa era in vacanza in Messico, per la precisione a Cabo San Lucas. Durante un pranzo in un ristorante ha iniziato ad allattare al seno suo figlio di 4 mesi. Durante l’allattamento un uomo sconosciuto le si è avvicinato e le ha chiesto scandalizzato di coprirsi. La donna non ha battuto ciglio, non ha risposto all’uomo nè tanto meno ha smesso di allattare, con un gesto veloce e deciso ha preso un lembo di stoffa e si è letteralmente coperta il volto e l’intera testa. Quasi come a dire: “Mi chiedi di coprirmi, ecco fatto!”.

Durante l’accaduto, al fianco di Melania, c’era un familiare che ha scattato una foto della divertente reazione della madre mentre allattava il figlio, l’immagine è stata poi postata sui social. Carole Lockwood ha chiesto il permesso per rendere pubblica l’immagine e poterla postare su Facebook in modo da denunciare l’accaduto e mostrare ai suoi contatti la geniale e irriverente reazione di Melania all’assurda richiesta dell’uomo sconosciuto. Ad accompagnare lo scatto alcune parole per spiegare l’accaduto:

Alla nuora di un amico è stato chiesto di “coprirsi” mentre dava da mangiare al suo bambino, così ha fatto! Non l’ho mai incontrata, ma penso che sia IMPRESSIONANTE !!! Si prega di condividere! Ho reso pubblico il post con il permesso della mamma. Sono così stanca di persone che fanno vergognare le donne per l’allattamento !!! ❤️👶❤️ PS: Per ridurre ogni tipo di speculazioni: è stato un uomo che le ha chiesto di coprirsi, c’erano più di 30 gradi ed era estremamente umido, e, no, non era in un paese musulmano in cui avrebbe potuto mancare di rispetto alle tradizioni.

In breve tempo la fotografia è diventata virale. E’ stata pubblicata lo scorso 31 luglio e oggi conta più di 200k like, oltre 18mila commenti e più di 73mila like. Tantissimi i messaggi di solidarietà per la mamma e le persone che si sono dichiarate dalla sua parte. Melania ha poi detto: “Ero con la mia famiglia in vacanza, di solito sono attenta quando allatto e cerco di essere discreta. Ma in questo caso ero nel retro del ristorante e nessuno mi avrebbe davvero vista. Allattare è già difficile al naturale, non c’è bisogno di aggiungere altre complicazioni”.