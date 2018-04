Le cose imbarazzanti che capitano durante il sesso di cui nessuno parla

Ognuno di noi ha una vita sessuale più o meno intensa ed ha una precisa idea dell’erotismo. Il sesso è uno dei momenti più intensi all’interno di una coppia anche se nessuno parla mai di alcune cose imbarazzanti che possono capitare mentre si è a letto con qualcuno. Odori molesti, rumori insoliti e momenti “difficili” sono solo alcune delle cose che possono capitare nell’intimità. Ecco quindi le 10 cose strane, divertenti e imbarazzanti che possono capitare durante il sesso ma di cui nessuno parla.

1. Queefing – E’ quel rumore che fuoriesce dalla vagina nel momento in cui l’aria rimane incastrata all’interno. E’ una specie di flatulenza, con l’unica differenza che viene prodotta dalla vagina e che può rendere il sesso davvero imbarazzante.

2. Secchezza vaginale – Così come agli uomini può capitare un momento di défaillance, anche le donne possono ritrovarsi in situazioni simili. Anche quando sono impazienti di andare a letto con qualcuno se soffrono di secchezza vaginale farebbero bene a non fare sesso senza alcun tipo di lubrificazione.

3. Dirty talking – Il dirty talking è una pratica molto diffusa durante il sesso anche se non può essere praticato con tutti. Bisognerebbe conoscere a fondo il proprio partner prima di dare libero sfogo alle parole. In caso contrario l’effetto potrebbe essere imbarazzante.

4. “Devo fare pipì” – A chi non è mai capitato di dover urinare durante un rapporto sessuale? E’ una cosa che succede soprattutto alle donne dato che lo stimolo viene amplificato con la penetrazione. Se non ci si vuole ritrovare ad interrompere un rapporto sul momento più bello sarebbe bene andare in bagno prima del sesso.

5. Pensare agli ex – Chi dichiara fermamente di non averlo mai fatto sta mentendo. Tutti infatti almeno una volta nella vita avremmo pensato a qualcun altro durante il sesso con il partner. Fin quando rimane solo una fantasia non fa male alla coppia.

6. Essere distratti – A volte ci si ritrova a letto con un partner non proprio prestante e il sesso può diventare davvero noioso. E’ proprio in questi casi che si finirà per essere distratti da altre cose come la lista della spesa, l’unghia rotta o il soffitto da tinteggiare.