Le fiamme divampano in una zona residenziale, ci sono 7 feriti gravissimi, tra loro 5 bambini

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica in un edificio residenziale a due piani di Aubervilliers, sobborgo a nord di Parigi. Il bilancio è di una ventina di feriti, di cui sette in condizioni gravissime. Tra loro, secondo quanto riportano i media francesi, ci sono anche cinque bambini. Una donna sarebbe in fin di vita e anche alcuni poliziotti e pompieri avrebbero riportato ferite lievi a causa del rogo. Rogo che è divampato intorno alle 19 in un piccolo condominio nel distretto di Landy, non lontano dal municipio. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco di Parigi, molte persone sono state salvate dalle fiamme, che sono state domate nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30.

È il secondo grave incendio ad Aubervilliers in poche settimane – Secondo quanto reso noto dalla prefettura, sul posto sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco per controllare le fiamme. L’origine del disastro per il momento è sconosciuta. Questo è il secondo grave incendio scoppiato ad Aubervilliers nel giro di poche settimane: a luglio una donna e tre bambini erano morti nel rogo divampato in un grattacielo e altre nove persone erano rimaste ferite.