Le Lauree umanistiche sono inutili? danno sempre più lavoro

L’indirizzo in quest’ultimo periodo è chiaro, le lauree in materie umanistiche non servono a niente, non corrispondono ai bisogni reali del mercato del lavoro. Meglio avere altri orizzonti e puntare su quelle tecniche, le quali forniscono elevate opportunità di occupazione. L’American academy of arts e sciences non l’avete proprio così.

Trovano lavoro, guadagnano tanto da «permettersi tutto quello che vogliono», soffrono di tassi di disoccupazione simili a quello degli altri dipartimenti. I luoghi comuni sui laureati in discipline umanistiche, diffusi anche al di fuori dell’Italia, rischiano di essere contraddetti dalla loro stessa argomentazione: le prospettive economiche. Mentre a Milano i licei classici sono assediati da un numero di iscrizioni superiori alle proprie disponibilità, negli Stati Uniti un report dell’American academy of arts and sciences rivela che gli studi nelle «arti liberali» garantiscono margini di entrate e soddisfazione in linea agli altri corsi di studio.