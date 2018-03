Le migliori compagnie aeree di linea del mondo

eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e Swiss International Airlines.

La Compagnia di Bandiera turca guadagna ben sei posizioni rispetto allo scorso anno nella classifica generale e raggiunge un punteggio di 4,5 su 5, riuscendo a primeggiare anche nelle categorie comfort e modernità dei velivoli, rapporto qualità/prezzo, efficienza dell’equipaggio e vip lounge: le sue Istanbul Lounge sono i luoghi ideali dove rilassarsi, rinfrescarsi e fare una pausa prima del volo successivo.

Aegean Airlines resta sul podio delle migliori compagnie aeree di linea, passando dal terzo posto del 2017 all’attuale seconda posizione con uno score di 4,10, ottenendo, inoltre, buoni punteggi nelle categorie check-in, rapporto qualità/prezzo, personale di bordo e modernità degli aeromobili, che utilizzano software ideati per ridurre le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento acustico.

Swiss International Airlines, invece, guadagna il terzo posto nella classifica generale, con un punteggio di 3,99, raggiungendo la vetta della classifica check-in grazie a un’offerta semplice, facile e veloce, come testimonia la recensione di David, che con la Compagnia svizzera ha volato da Parigi a Hongkong: «Swiss Airlines offre un servizio al cliente davvero soddisfacente».

La ricerca di eDreams vuole, quindi, fornire ai viaggiatori di tutto il mondo non solo la classifica delle migliori compagnie aeree di linea, ma anche una panoramica generale dei servizi che queste compagnie hanno da offrire, rispondendo, in questo modo, alle diverse domande che ogni viaggiatore si pone al momento della prenotazione di un volo.

Cara Alitalia, non ci siamo. Il 27% degli italiani preferisce viaggiare con Ryanair: più economica, più puntuale, più precisa in fatto di bagagli. Saranno forse gli scioperi – gli ultimi a marzo causati dalla strada scelta per il rilancio della compagnia che prevede una riduzione dei costi di almeno 160 milioni di euro e circa 2mila esuberi – saranno forse gli episodi negativi del passato (come quello dei furti nei bagagli), ma gli italiani non dimostrano di preferire in modo incondizionato la compagnia di bandiera. Tra i motivi del “tradimento”, se così si può chiamare, c’è sicuramente il costo dei biglietti, non particolarmente economici. Se si parla di vacanza, infatti, il primo criterio con cui i passeggeri decidono è il portafoglio: nella nostra inchiesta la metà degli intervistati ha spiegato di aver comprato il biglietto preoccupandosi anzitutto del suo costo. Diverso è se la causa dello spostamento è il lavoro: in questo caso il 30% ha scelto accertandosi soprattutto che gli orari di partenza e di arrivo fossero in linea con le proprie esigenze.

I voti ai vettori Sono 11.273 le persone che partecipando alla nostra inchiesta ci hanno permesso di stilare una classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree. La trovate qui accanto: per motivi di spazio ci siamo concentrati sulle compagnie che hanno più voli da e per l’Italia, ma online è a disposizione la classifica completa, oltre a un servizio di comparazione tra le compagnie aeree (altroconsumo.it/compagnie-aeree). Deludono purtroppo molti vettori europei, mentre in cima alla classifica ci sono tante compagnie aeree dell’Arabia e dell’Oriente, apprezzate soprattutto quando si devono fare viaggi di lungo raggio.

Tre di queste – Emirates, Singapore Airlines e Cathay Pacific – occupano i primi posti della nostra classifica dal 2009, a conferma del fatto che la qualità del servizio che offrono è una costante nel tempo, e il loro posizionamento non dipende da un particolare momento favorevole, ma da un servizio solido evidentemente apprezzato da chi viaggia. In base a quali criteri sono state valutate le compagnie? Non solo il prezzo (anche se il rapporto tra la qualità del servizio e il costo del biglietto è uno degli aspetti che conta di più per gli intervistati), ma anche la puntualità e la professionalità dello staff a bordo sono tra i punti giudicati molto importanti. Certo contano anche i pasti (come non potrebbero in Italia). Nella maggior parte dei casi è proprio questa voce che ha penalizzato molto le low cost come Ryanair (47esima), Easyjet (44esima), Volotea (62esima): nonostante sia evidentemente un modo per tenere bassi i prezzi, difficilmente viene “digerito” il fatto che in volo non sia servito nulla o che si debba pagare per mangiucchiare qualcosa. Un altro degli aspetti giudicato spesso come insufficiente è lo spazio a bordo. E su questo aspetto la situazione – in futuro – potrà solo peggiorare.

In nome della redditività si sta infatti delineando una nuova tendenza: ridimensionare a bordo lo spazio per i viaggiatori. Dall’inizio del millennio a oggi la distanza tra un posto e quello di fronte è diminuita di circa 10 centimetri. Taglia un centimetro di qua, taglia un centimetro di là, sull’aereo si possono mettere più sedili e, dunque, vendere più biglietti. Iberia ha limato molto (la larghezza del sedile è 43 cm; la distanza con il sedile anteriore è 71 cm – Fonte Seatguru): e infatti nella nostra inchiesta i passeggeri hanno dato voti negativi a questo aspetto. Bocciata anche Easyjet. Alitalia per ora se la cava, ma chissà fino a quando, visto e considerato che sta aggiungendo sei posti sugli aerei A319 e A320, dopo aver già ritoccato 59 aerei per i voli domestici ed europei. Chi per ora non ha sforbiciato i cm dei posti sono Emirates e Qatar: i viaggiatori che hanno volato con loro se ne devono essere accorti perché nell’inchiesta hanno ottenuto ottimi giudizi su questo aspetto. A bordo di Qantas (35esima), Emirates, Qatar e Singapore Airlines c’è un’altra cosa che rende il volo piacevole: ci si sente particolarmente sicuri. Accade l’opposto, invece, secondo gli intervistati sui voli Meridiana (65esima). Dalla nostra inchiesta emerge poi che la Singapore Airlines è la compagnia migliore per chi ha prenotato online; Emirates la migliore per chi viaggia per lavoro. La nostra compagnia di bandiera è solo al 52esimo posto della classifi ca: meno apprezzata della russa Aerofl ot (29esima) o della compagnia turca Turkish Airlines (12esima).

Questione di diritti Il 10% delle persone intervistate racconta di aver avuto un problema con i bagagli; il 25% – ben un quarto – con il ritardo di un volo. Due percentuali importanti, che diventano preoccupanti quando si contano le volte in cui non sono stati rispettati i diritti dei passeggeri. L’83% delle persone che ha avuto un problema con il bagaglio non ha ricevuto il rimborso cui aveva diritto; il 76% degli intervistati a cui è stato cancellato un volo non ha poi ricevuto la compensazione economica che gli spettava. Come può una compagnia aerea off rire un servizio di qualità, se al primo posto non mette gli interessi di chi viaggia? Cura, professionalità e attenzione vanno dimostrate sempre, nella buona e nella cattiva sorte. A tutelare i diritti dei passeggeri c’è una legge, che include regole sicure per i risarcimenti e una defi nizione chiara delle circostanze eccezionali che possono, per esempio, portare alla cancellazione di un volo, oltre a maggiori tutele per gli utenti in caso di fallimento di una compagnia. Una norma che non tutti conoscono e che – come emerge dall’inchiesta – spesso le compagnie provano a ignorare. Se il volo è in ritardo Tutti i voli gestiti da compagnie europee che partono dall’Europa e tutti quelli che atterrano in Europa devono rispettare il regolamento europeo che assicura assistenza e compensazioni ai viaggiatori in caso di ritardi, cancellazioni e overbooking.

Nel primo caso – quello del ritardo – anzitutto il viaggiatore ha diritto di essere informato. Impensabile lasciarlo in sala d’attesa senza fornire una comunicazione precisa dei motivi del problema. Eppure accade: nel 26% dei casi ai passeggeri con volo in ritardo non è stata data spontaneamente alcuna spiegazione. Il passeggero deve poi ricevere dalla compagnia l’assistenza necessaria, che varia in base all’entità del ritardo e alla tratta da percorrere. Dopo due ore di ritardo, per esempio, la compagnia è tenuta a fornire assistenza con cibo e bevande: meno della metà dei passeggeri li ha avuti. Per i ritardi minimi di tre ore, il passeggero ha diritto di reclamare un indennizzo: 250 euro per i voli di massimo 1.500 km; 400 euro per i voli nella Ue di più di 1.500 km e per i voli da 1.500-3.000 km; 600 euro per tutti gli altri voli. Eppure nel 75% dei casi i passeggeri con un volo in ritardo di almeno tre ore non hanno avuto nulla. Una vergogna se si pensa che il 10% di queste persone ha subìto un danno economico e che, in un quarto dei casi, la perdita era di oltre 300 euro. La colpa dei disguidi è certo delle compagnie aeree, ma va detto che a volte sono anche i cittadini a essere poco informati su quanto gli spetta.

Per aiutare i passeggeri, sul nostro sito (nella sezione: Vita privata e famiglia/ Viaggi e tempo libero) si possono scaricare le lettere per chiedere il rimborso al vettore in caso di ritardo. Per i ritardi superiori alle cinque ore, invece, si può anche scegliere di rinunciare al volo, chiedere il rimborso del biglietto e, se si è in transito, anche l’imbarco su un volo che torni da dove si è partiti. Questo vale a meno che la compagnia non dimostri che il ritardo è causato da circostanze eccezionali. Volo cancellato: niente panico Se il volo è stato cancellato (nel 5% dei casi è accaduto) si ha diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto (entro sette giorni) e un volo alternativo al più presto o in una data scelta dal passeggero. Se questo obbliga a una lunga attesa, è la compagnia aerea che deve provvedere a pasti e pernottamento gratuiti. Attenzione, la compagnia non deve nulla se ha provveduto a informare della cancellazione almeno due settimane prima della partenza (però nel 62% dei casi della nostra inchiesta la cancellazione è stata segnalata in aeroporto) o ha offerto un volo alternativo in orario prossimo a quello originale. Bagagli smarriti, che cosa fare Che cosa succede se, una volta atterrati, non si vede arrivare la propria valigia sul nastro trasportatore? È successo al 9% dei passeggeri: in questi casi bisogna andare all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto e denunciare lo smarrimento, compilando il modulo di reclamo PIR. Sulla copia del modulo che viene rilasciata al passeggero c’è il numero di telefono da contattare nei giorni successivi per avere informazioni in merito al recupero del bagaglio. Se dopo 21 giorni la valigia non si trova e viene considerata ufficialmente persa, dovrete essere indennizzati fino a un massimo di 1.170 euro a bagaglio, in relazione al danno subito. Per chiedere il risarcimento bisogna presentare un reclamo scritto con raccomandata a.r. Se il vettore non accoglie la richiesta, ci si può rivolgere al giudice di pace. Altre informazioni su: altroconsumo.it/diritti-in-viaggio.