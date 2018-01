Le news più cercate di tutto il 2017: da Nadia Toffa al batterio Killer, al caso Ryanair

Quale sono state le notizie più lette in questo anno 2017? Come accade di sovente quelle che maggiormente hanno attirato l’attenzione dei lettori riguardano fatti e accadimenti che suscitano preoccupazione e inquietudine. In particolare tra le news più lette troviamo quella relativa al super batterio Kpc, Klebsiella Pneumoniae un microrganismo in grado di resistere all’azione degli antibiotici e dunque capace di determinare la morte nel 50% delle persone infettate. Anche il caso Ryanair ha tenuto molto banco. La nota compagnia di volo da fine settembre in poi ha annullato migliaia di voli. I risparmi imposti dall’azienda imponevano infatti di economizzare sul carburante che veniva ridotto al minimo.

La quantità di informazioni presenti su Internet è enorme ed in costante crescita. Internet è diventato sia la più grande base dati dove inserire e reperire le informazioni sia il punto di accesso, lo strumento privilegiato, per la raccolta delle informazioni stesse. Insieme alla ricchezza e complessità delle informazioni sono sorte anche le difficoltà nel cercare contenuti particolari ed informazioni specifiche. Le informazioni oggetto di ricerca sono tipicamente documenti, immagini, notizie, gruppi di discussione, ecc … In ausilio a chi ricerca informazioni su Internet sono disponibili diversi strumenti, tra cui i i motori di ricerca.

Un motore di ricerca è in sostanza un sistema automatico complesso la cui funzione principale è analizzare un insieme di dati e di informazioni, sovente raccolti dal motore di ricerca stesso, e restituire un “SERP” (Search Engine Result Pages, pagine dei risultati dei motori di ricerca ), un indice dei contenuti disponibili classificati in base a formule matematiche che riportano il “grado di rilevanza” in relazione ad una determinata chiave di ricerca (keyword). Esistono numerosi motori di ricerca attivi su Internet. .Il motore di ricerca attualmente più utilizzato su scala mondiale è Google; altri motori di ricerca molto utilizzati sono MSN (il motore di ricerca di Microsoft ) e Yahoo!.

In Italia, oltre a Google, MSN e Yahoo!, i motori di ricerca italiani maggiormente utilizzati sono Libero e Virgilio. La maggior parte dei motori di ricerca che opera sul web è gestito da compagnie private che utilizzano algoritmi proprietari e i database di SERP sono tenuti segreti. Oltre ai risultati delle ricerche “neutre” vi sono risultati “sponsorizzati”: spesso i motori di ricerca sul web forniscono anche risultati sponsorizzati: mostrano in maggiore evidenza nelle SERP (Search Engine Result Pages) i riferimenti a siti web di aziende che pagano per risultare tra i primi risultati quando si cercano termini (keyword, parole chiave) che sono in relazione all’ambito di competenza dell’azienda sponsor stessa.

Quale sono state le notizie più lette in questo anno 2017

1) E’ allarme per super batterio killer – Si tratta dell’allarme lanciato dagli esperti infettivologi italiani per il super batterio Kpc, Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasi-produttrice, considerato un vero e proprio killer che, in oltre il 50% dei casi, è diventato resistente ad ogni tipo di antibiotico causando la morte delle persone infettate.

2) Trovato morto a casa sua dopo 4 anni – Macabra scoperta in un appartamento di Madrid dove a fine novembre è stato ritrovato il cadavere di un uomo quattro anni dopo la sua morte. Il corpo è stato scoperto da alcuni funzionari pubblici giunti per notificare delle ingiunzioni di pagamento per una serie di bollette non pagate.

3) “Facevo il pilota alla Ryanair: vi dico tutto” – A fine settembre la compagnia aerea irlandese Ryanair annunciò la cancellazione di decine di voli a causa di un calcolo errato delle ferie che spettavano ai piloti. L’Antitrust decise così di aprire un procedimento istruttorio nei confronti del vettore irlandese per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo.

4) Nadia Toffa in rianimazione – Ad inizio dicembre la giornalista delle ‘Iene’ Nadia Toffa è stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste. Nei giorni successivi tanti colleghi e spettatori del programma tv le hanno dimostrato il proprio affetto rivolgendole messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione.

5) Ecco le 7 eresie di cui è accusato Papa Francesco – A fine settembre 62 sacerdoti e studiosi cattolici, con una lettera di 25 pagine pubblicata sul sito correctiofilialis.org, accusarono il Pontefice di aver sostenuto 7 posizioni eretiche mediante la sua esortazione apostolica post-sinodale ‘Amoris Laetitia’.

6) Pensioni, gli esclusi da quota 67 – A inizio novembre il governo propose di esonerare dalle aspettative di vita 15 categorie di lavori gravosi, circa 15-20mila lavoratori. La misura, inserita nella Manovra 2018, prevede l’esenzione dei lavoratori che svolgono attività gravose dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni previsto nel 2019.

7) La sclerosi multipla nasce nell’intestino, nuova pista italiana – A indicare la nuova ‘pista’ è uno studio dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che svela un possibile ruolo chiave del microbiota nell’origine della malattia neurologica evidenziando un legame tra l’anomalia della flora batterica intestinale, l’attività del sistema immunitario e l’andamento della patologia.

8) “Tr…, che Dio ti punisca”, minacce e insulti a Francesca Barra – A inizio ottobre la conduttrice, giornalista e scrittrice, Francesca Barra finì nel mirino degli ‘haters’ social e denunciò gli insulti e le minacce ricevute. A scatenare i peggiori istinti degli utenti, la separazione della scrittrice dal marito e la relazione intrecciata successivamente con l’attore Claudio Santamaria.

9) Tedesca stuprata a Villa Borghese: caccia a 20enne – A metà settembre una donna tedesca di 57 anni venne trovata nuda e legata ad un palo a Villa Borghese a Roma. La donna, secondo quanto da lei raccontato, sarebbe stata aggredita, violentata e derubata di circa 40 euro da un giovane straniero di 20 anni che poi si sarebbe dato alla fuga.

10) Frase choc del prete, la replica di Emma Bonino – “Gli insulti qualificano chi li fa non chi li riceve”. Così Emma Bonino replicò via social al prete di Bologna che l’aveva paragonata al ‘capo dei capi’ Totò Riina. “Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?”, si era chiesto don Francesco Pieri su Facebook, lanciando una provocazione contro l’esponente radicale paladina della battaglia per l’aborto.

Tra i motori di ricerca Google occupa una posizione di particolare rilievo. La missione di Google è “organize the world’s information and make it universally accessible and useful”. Google come motore di ricerca non si limita ad indicizzare e catalogare le pagine presenti sul web, ma si occupa anche di immagini, newsgroup, notizie, ecc .. oltre a mantenere una copia cache di tutte le pagine che conosce; attualmente l’indice di Google comprende più di otto miliardi di pagine web.

Google è riconosciuto come il più grande ed affidabile tra i motori di ricerca, occupandosi di circa l’80% di tutte le ricerche effettuate su internet attraverso il suo sito. La popolarità di Google è tale che in inglese è nato il verbo “to google” col significato di “fare una ricerca sul web”. Relativamente alle fase di catalogazione, Google si basa principalmente su un algoritmo chiamato “PageRank” per giudicare l’importanza delle pagine che corrispondono ad una ricerca. (il nome Page non deriva da “pagina” ma da Larry Page, uno dei due fondatori di Google).

La formula del PageRank viene applicata attraverso un algoritmo che calcola in modo iterativo un “indice di merito” per ogni pagina, basandosi sulla media ponderata dei PageRank delle pagine dove compare un link a quella pagina; l’algoritmo si avvicina al concetto umano di “importanza”, cercando di fornire sia una analisi quantitativa sia un inizio di analisi qualitativa. Oltre a PageRank, Google usa anche molti altri criteri segreti per determinare l’importanza di una pagina e la sua rilevanza con la ricerca effettuata. Il motore di ricerca Google è stato creato nella seconda metà degli anni ’90 da Larry Page e Sergey Brin, dell’Università di Stanford in California; i due, dopo aver sviluppato una teoria secondo la quale un motore di ricerca basato sull’analisi matematica delle relazioni tra siti web avrebbe prodotto risultati migliori rispetto alle tecniche empiriche usate sino ad allora, decisero di approfondire la loro teoria e posero le basi per il loro motore di ricerca Il successo di Google come motore di ricerca ha provocato anche delle modifiche nelle impostazioni dei siti web: da quando infatti Google è diventato uno dei motori di ricerca più popolari, molti webmaster hanno cominciato a seguire e cercare di spiegare i cambiamenti nel posizionamento (rank) del loro sito, di conseguenza cercando di comprendere il sistema di catalogazione hanno iniziato a modificare il contenuto dei siti in modo da avanzare nel rank..

Uno dei probabili motivi di successo di Google, oltre alla efficacia nei risultati delle ricerche, è stata la sua interfaccia molto spartana. Nella figura di seguito è riportata la pagina iniziale che si presenta digitando l’indirizzo http://www.google.it nel browser Si possono semplicemente inserire parole chiave (keyword) e far partire la ricerca utilizzando il tasto “Cerca con Google”; il tasto “Mi sento fortunato” semplicemente reindirizza direttamente al sito web del primo risultato in ordine della ricerca. Prima di affrontare l’utilizzo dei primi semplici operatori di ricerca, facciamo un breve cenno agli altri elementi presenti nella pagina di di Google. Di default la ricerca è su tutto “il Web”, ma si può limitare alle sole “pagine in italiano” o per provenienza dei siti (in questo caso “pagine provenienti da: Italia”. Sopra la casella dove inserire i termini della ricerca vi sono i link per le ricerche di “Immagini”, nei “Gruppi”, nelle “News”, ecc … Ognuno di questi link fa riferimento ad aree di ricerca più specifiche.

Google visualizza solo le pagine di risultati che contengono tutte le keyword (parole chiave) ricercate, per ottimizzare o restringere le ricerche è sufficiente aggiungere altre parole a quelle già inserite. Se si aggiungono altre parole alla ricerca precedente, viene visualizzato solo un sottoinsieme delle pagine visualizzate dopo la prima ricerca contenente anche i termini di ricerca aggiunti. E’ possibile per raffinare velocemente i risultati di una ricerca in modo semplice attraverso l’utilizzo di operatori. Va premesso che Google non fa distinzione tra lettere minuscole e maiuscole poiché considera tutte le lettere come minuscole. Ad esempio, ricercando “google”, “GOOGLE” e “GoOgLE” si ottengono sempre gli stessi risultati. Operatore AND L’operatore AND è automatico in Google. In sostanza Google cerca tutte le keyword (parole chiave) inserite. In effetti Google fa di più che l’operazione di AND: cerca infatti tutte le parole chiave inserite dando maggiore importanza a quelle pagine che contengono tutte le parole nell’ordine in cui sono state inserite. Una query può avere una lunghezza massima di 10 parole. Keyword inserite oltre il limite di dieci non verranno prese in considerazione nella ricerca. Esclusione di parole da una ricerca (-) Per escludere una parola dalla ricerca, è sufficiente inserire il segno meno (“-“) davanti al termine da escludere (ricordarsi di inserire anche uno spazio prima del segno meno). Ricerca di frasi (“ “) Per ricercare le frasi con Google, è sufficiente racchiuderle tra virgolette. In tutti i documenti trovati, la frase ricercata risulterà racchiusa tra virgolette (“come in questo esempio”) (a meno che tali parole non siano parole comuni o parole comuni speciali che richiedano l’uso del segno “+”; per informazioni più dettagliate fare clic qui). L’uso delle virgolette è particolarmente utile se si ricercano detti famosi o nomi specifici.