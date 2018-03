Legge 104 aggiornamenti, diventa saltuaria che per i Part Time

Un ultimo comunicato stampa ha precisato le regole della legge 104 tutti coloro che, sia per chi richiede l’agevolazione con la peculiarità di caregiver, ossia il collaboratore della persona disabile. Prima di tutto un attuale decisione ha concesso tre giorni di permesso mensile anche per coloro che svolgono vita part-time orizzontale. Ma ci sono altri cambiamenti e precisazioni riguardo l’attuale legge 104. Vediamo insieme quali sono:

La legge 104, persone in qualità di ‘caregiver sostituto’ la definizione esatta in questo caso è “assistenza saltuaria per legge 104”. Si può usufruirne quando il dipendente non è il solo a fare assistenza familiare in stato di stabilità, ma questo ruolo viene diviso con un’altra persona. Solamente in questo caso, entrambi possono usufruire dell’agevolazione 104 ma in maniera ridotta, ossia un giorno di permesso al mese per ogni 10 giorni di assistenza familiare disabile.

Per procedere a tale sostituzione del caregiver abituale, il “caregiver sostituto” deve presentare una richiesta scritta sia all’Istituto previdenziale (Inps) sia al proprio datore di lavoro, nella quale deve precisare: il tipo di assistenza che si vuole garantire al disabile; la durata di tale assistenza e in quali periodi viene svolta; il motivo per cui si necessita della sostituzione con il caregiver abituale; il grado di parentela con il disabile che si intende accudire.

Part Time verticale: quanti giorni di permesso?

A differenza del part time orizzontale, che, come detto non vede una riduzione dei giorni di permesso, se il lavoratore svolge la propria professione in part time verticale, il numero di giorni di permesso diminuisce in base al numero di giornate lavorate.

Questo però solo nel caso in cui il dipendente lavori solo 3 giorni su 6. Nel caso, infatti, che il lavoratore lavori per più del 50% delle giornate lavorative nella settimana, ovvero 4 giorni su 6, gli spettano comunque interamente i 3 giorni di permesso ogni mese.

CHI SONO I CAREGIVER

La longevità non spaventa, ma la non autosufficienza sí; non a caso nella cultura sociale collettiva si diventa vecchi quando si perde la propria autonomia, diventando dipendenti da altri. Nel nostro Paese sono prevalentemente le famiglie a occuparsi dei longevi parzialmente o totalmente non autosufficienti, garantendo direttamente il care (in particolare mogli, conviventi, madri e figli) o assumendo una badante. Il progetto “Argento Attivo” identifica come caregiver: §§ familiare; §§ badante; §§ volontario; altro soggetto che si prende cura dell’anziano. In generale, dunque, colui che viene riconosciuto come caregiver assume il ruolo di responsabile attivo nella presa in carico di un secondo individuo, e si impegna inoltre a svolgere una funzione di supporto e cura nei confronti di una persona che si trova in condizione di difficoltà. Il termine caregiving invece riassume tutte le attività assistenziali che il caregiver svolge al fine di proteggere e migliorare il benessere di un’altra persona. Secondo l’Istat (“La conciliazione tra lavoro e famiglia”, 2011) in Italia si stimano oltre 3 milioni di caregiver, che prestano – a titolo gratuito – assistenza a un proprio caro malato, anziano, fragile o disabile. È grazie alla loro attività che è possibile sostenere l’intero sistema di welfare nazionale. Spesso non più giovani, ma non sempre: i caregiver tra i 15 e i 24 anni, secondo l’Istat, sono circa 170mila in Italia. Questi giovani si prendono cura assiduamente di un familiare bisognoso di assistenza, con responsabilità da adulti e conseguenze significative nella loro vita di tutti i giorni, a scuola, al lavoro, nelle relazioni sociali. Sono figli, fratelli, nipoti o, in qualche caso, giovani genitori di persone affette da disabilità fisiche o mentali, da malattie terminali o croniche, o da dipendenze.

LE ATTIVITÀ DEL CAREGIVER Le attività normalmente svolte dal caregiver consistono nel prestare cure e sostegno a persone non più in grado di svolgere le cosiddette “attività della vita quotidiana”, che possono essere suddivise in basilari – come alimentarsi, lavarsi, vestirsi, usare la toilette, muoversi in casa etc. – e strumentali: l’uso del telefono, fare acquisti, preparare il cibo, governare la casa, lavare la biancheria, spostarsi fuori casa, maneggiare medicinali e denaro. Sempre più spesso il caregiver familiare è impegnato anche nel fornire prestazioni a carattere sanitario, sulla base di specifiche indicazioni degli operatori sanitari di riferimento. Da non dimenticare, inoltre, la gestione difficile e faticosa della persona assistita in presenza di disturbi mentali e comportamentali. Gli impegni assistenziali, insomma, sono innumerevoli, con forti differenze tra un caso e l’altro, sia per la gravosità, sia per la durata dell’impegno.

ANCHE IL CAREGIVER HA BISOGNO DI ASSISTENZA Il caregiver si preoccupa, è protettivo, accudisce il proprio caro. Ma anche il caregiver ha bisogno di assistenza. Nella fase iniziale di questo nuovo ruolo, subisce un processo di adattamento alla nuova realtà. Probabilmente si è ritrovato in questa nuova situazione da un giorno a un altro e per amore e solidarietà ha affrontato e sta affrontando importanti rinunce. Frequentemente si verificano un drastico cambiamento dello stile di vita, con la rinuncia al tempo libero e alla vita sociale e di relazione, e diversi tipi di restrizioni rispetto all’attività professionale svolta (che in alcuni casi limite si traducono in perdita del posto lavoro). I desideri e i bisogni personali passano in secondo piano, se non sono del tutto annullati, a beneficio della persona cara e delle sue esigenze. L’assistenza informale viene prestata il più delle volte sulla base di motivazioni affettive e legami emotivi, a cui sono generalmente associati sentimenti positivi, ma le numerose situazioni di difficoltà in cui ci si può trovare possono generare stati d’animo negativi. Ansia, depressione, affaticamento, disturbi del sonno, patologie somatiche sono spesso un accompagnamento della vita dei caregiver, sui quali ricade un peso, a volte, difficilmente sostenibile. La mancanza di supporto emotivo, la solitudine, le incomprensioni sono spesso la cornice di riferimento che rende faticosa e problematica l’esperienza personale del caregiver, con conseguenze negative per se stessi e per la persona assistita. Si tratta di situazioni ed esperienze che incidono profondamente sulle capacità di resilienza del caregiver, il più delle volte chiamato a rimodellare, a fatica, i propri equilibri esistenziali.

DAL SOSTEGNO ALLA RELAZIONE DI CURA Ogni essere umano vive e cresce nella continua interazione con l’altro. È attraverso lo scambio con gli altri che ognuno di noi dà significato a se stesso e alla sua esperienza. Questo vale anche per la relazione che si instaura fra il caregiver e la persona assistita, dove le abilità che entrano in gioco sono diverse. È importante, infatti: §§ saper comunicare; §§ sviluppare empatia; §§ saper ascoltare; §§ saper riconoscere le proprie emozioni. Queste azioni, che riconosciamo come naturali e che a volte diamo per scontate nella nostra quotidianità, in realtà presuppongono un impegno e un lavoro costante. Ecco perché il percorso di formazione, sensibilizzazione ed empowerment promosso dal progetto “Argento Attivo”, rivolto ai caregiver, è finalizzato a migliorare la capacità di assistenza all’anziano dal punto di vista sanitario ma anche, e soprattutto, dal punto di vista psicologico. Spesso, infatti, e in modo del tutto involontario, non ci poniamo nel modo giusto nei confronti della persona assistita. Sottovalutiamo, ad esempio, l’importanza del linguaggio che scegliamo, fatto di parole e di gesti, per esprimere dei contenuti. In linea generale (gli approfondimenti sono nel capitolo 4, la relazione), il giusto approccio nei confronti della persona assistita prevede lo sviluppo della capacità di ascolto e la costruzione di un’efficace interazione, adottando comportamenti che ne facilitino il buon esito e favoriscano la partecipazione anche da parte della persona anziana. Attraverso queste e altre accortezze, il caregiver dimostra all’assistito di considerarlo come una persona di pari dignità, pur vivendo una situazione di grande disparità. Cerchiamo di non dimenticare che la persona anziana possiede ancora delle competenze, delle conoscenze, e una pregressa esperienza. La relazione può essere più complessa nel caso in cui la persona assistita soffra di una forma di demenza, causata dall’invecchiamento intellettivo patologico. Il caregiver, che si occupa più strettamente di accudire il paziente affetto da demenza, svolge in questo caso un ruolo molto difficile, soprattutto quando la malattia lo coinvolge direttamente perché si è legati al malato da un rapporto affettivo. Ogni familiare di un paziente demente si trova alle prese con la sofferenza di veder cambiare progressivamente il proprio caro (padre, madre, marito, moglie) e i suoi rapporti con gli altri. La persona affetta da demenza, infatti, perde man mano le sue capacità e abilità, e parte di quella identità che prima lo contraddistingueva come persona unica. Pensare al benessere della persona cara ma anche al proprio benessere è l’unico modo per non uscire annientati dalla malattia. Anche se è umano provare sensi di colpa, non è sostenibile, né pensabile, di dedicare tutto il proprio tempo ad una persona malata di demenza. E questo vale in ogni caso. Qualunque sia la patologia dalla quale è affetta la persona cara, lo stato d’animo del caregiver è messo a dura prova. Imparare a regolare le emozioni, senza soffocarle, e a gestire lo stress sono due passi fondamentali. Non solo aiutano il caregiver ad affrontare meglio il carico di lavoro ma contribuiscono a migliorare la relazione di cura con la persona assistita.

STRESS E PROFESSIONI D’AIUTO Sono definite “helping profession” tutte quelle professioni (medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-assistenziali, infermieri, insegnanti) in cui la relazione con l’altro è parte fondamentale del lavoro, che oltre a richiedere competenze tecniche si caratterizza per un forte coinvolgimento emotivo del lavoratore con il proprio “assistito”. Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: quello personale e quello della persona aiutata. Le condizioni professionali dei caregiver possono essere assimilate a quelle delle “helping profession”, essendo sottoposti ai medesimi e duplici carichi di stress. Per i caregiver, dunque, valgono le stesse dinamiche che la relazione d’aiuto in altri ambiti professionali può innescare, che possono essere: §§ l’eccessiva speranza di poter essere di aiuto al 100% (in questo caso ci si sente in dovere di “donare” se stessi in modo totale superando i propri limiti fisici e psichici a causa di un eccessivo investimento emotivo); §§ il mettersi in condizione di stabilire uno squilibrio tra le esigenze altrui e le proprie (in questo caso il caregiver finisce per accettare acriticamente valori e doveri interiorizzati del proprio sistema di appartenenza negando i propri bisogni più intimi e perdendo di vista i confi- ni entro cui la relazione possa definirsi d’aiuto); §§ il caregiver sente di non poter realizzare le proprie aspettative e sperimenta un sentimento di frustrazione (in questo caso il caregiver può “agire” il proprio senso di frustrazione, manifestandolo attraverso atteggiamenti di distacco e apatia nei rapporti con la persona cara assistita e anche nei propri rapporti interpersonali).

COS’È IL “CAREGIVER BURDEN”? Con il termine caregiver burden si fa riferimento al “carico assistenziale del caregiver” e si vuole descrivere il grado in cui il caregiver soffre a causa della presa in carico del proprio familiare a livello emotivo, fisico, di vita sociale o finanziario. Il concetto di caregiver burden è quindi multidimensionale e deriva dalla percezione di stress che il caregiver stesso ha nello svolgere le attività assistenziali e molti sono i fattori che possono influenzarlo ad esempio fattori psicosociali come la parentela, l’ambiente sociale e la cultura.

LA SINDROME DEL BURNOUT Il carico assistenziale del caregiver, se non adeguatamente gestito emotivamente, può alla lunga condurre a una sindrome definita “sindrome del burnout” (letteralmente bruciarsi). Secondo Cherniss (1980) il burnout è il culmine di un processo stressogeno che si articola in tre fasi: §§ percezione della situazione stressante: il soggetto sente un disagio che è causato dalla differenza tra risorse personali e richieste ambientali; §§ emotività negativa: il soggetto sperimenta un disagio emotivo caratterizzato da tensione e ansia; coping: il soggetto di fronte ad una situazione stressante evita il problema attraverso il disimpegno e il distacco emotivo.

Il benessere del caregiver è fondamentale anche per il benessere della persona assistita: per questo bisogna in ogni modo tutelare la sua dignità e la sua qualità di vita. L’azione insostituibile dei “donatori di cura” non può essere guidata solo da affetto e buon senso: i caregiver devono essere informati, istruiti e sostenuti per affrontare, insieme all’assistito, le mille difficoltà della vita quotidiana. Il progetto “Argento Attivo” prevede un percorso di formazione, sensibilizzazione ed empowerment rivolto ai caregiver volto a migliorare la capacità di assistenza dell’anziano, dal punto di vista psicologico e sanitario. In particolare ai caregiver verranno fornite informazioni utili allo sviluppo di competenze e conoscenze per: §§ promuovere la salute del proprio assistito favorendo l’adozione di uno stile di vita salutare; §§ prevenire l’insorgenza di malattie croniche non trasmissibili o loro complicanze; §§ promuovere la sicurezza domestica dell’anziano; §§ svolgere in autonomia la somministrazione di farmaci, la misurazione della pressione e altre semplici azioni quotidiane connesse alla gestione dello stato di salute dell’assistito; §§ ricercare soluzioni in risposta ai bisogni dell’assistito e alle situazioni di urgenza attraverso l’attivazione delle risorse territoriali; §§ ricorrere ai servizi sanitari in modo appropriato e pertinente; §§ favorire il più possibile una connessione tra l’anziano e il quartiere, i coetanei e la rete di vicinato.

Anche chi usufruisce della Legge 104 può essere licenziato

In tanti parlano di legge 104 ma effettivamente cosa di sa di questa legge? Sostanzialmente possiamo dire che la Legge 104 istituita nel 1992 è una norma che regola e tutela i diritti dei disabili disciplinando anche l’assistenza dei loro congiunti. L’articolo 3 della stessa legge, sancisce che è dichiarata persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La legge 104 sostanzialmente viene richiesta quando il lavoratore dipendente, che sia privato o pubblico, si trova ad assistere una persona disabile in situazione grave, ovvero un parente, il coniuge, o affine fino al 2° grado. I vantaggi sono tanti per il lavoratore, perchè questo ha diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso al mese regolarmente retribuiti, nel caso si tratti di un parente o affine fino al 2° grado, mentre nel casi di parenti di 3° grado è possibile richiedere la legge 104 qualora i genitori della persona handicappata abbiano già compiuto 65 anni di età, o presenti gravi patologie invalidanti o siano decedute.

Mentre nei casi in cui il lavoratore si trovi ad assistere più di un parente handicappato, i giorni di permesso non andranno accumulati e dunque rimarranno tre. Si tratta sostanzialmente di una legge dedicata all’assistenza, all’integrazione ed ai diritti delle persone handicappate, con lo scopo principale di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con handicap. La legge, inoltre, persegue le seguenti finalità, ovvero: – il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni; – prevenzione e rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana; la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; – la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Come abbiamo anticipato coloro i quali assistono una persona handicappata possono usufruire di importanti benefici e diritti; va sottolineato che non vi è esclusione della possibilità di trovare del tempo per poter espletare delle esigenze di natura personale, e ciò significa che nei giorni di permesso non è necessario che l’assistenza coincida con l’orario di lavoro. Il lavoratore che usufruire della legge 104, può, dunque decidere di gestire il tempo del permesso come vuole. Ciò che spesso ci si chiede, ed alla luce dei fatti di cronaca accaduti negli ultimi anni, ovvero di lavoratore denunciati e licenziati, ci si chiede se sia possibile essere licenziati usufruendo della legge 104. La risposta è si, e questo può verificarsi nei casi in cui il lavoratore abusa delle giornate di permesso; nonostante abbiano riferito che non è obbligatorio che il lavoratore nei giorni di permesso trascorra del tempo con il parente disabile, è anche vero che questo non può svolgere proprio tutte le attività nella massima libertà. Il lavoratore infatti, nei giorni di permesso non può effettuare viaggi all’estero, perchè proprio in questi casi rischia il licenziamento e si rischia di essere denunciati per truffa ai danni dello Stato.

Oggi torniamo a parlare del congedo straordinario riconosciuto dalla legge 104 che permette a tutti coloro che hanno necessità di assistere un familiare disabile di potersi assentare dal lavoro senza per questo perdere il diritto alla retribuzione. Il congedo straordinario pare sia disciplinato dalla legge 104 del 92 e come già abbiamo anticipato permette a coloro che assistono un familiare disabile di potersi assentare dal proprio posto di lavoro senza comunque perdere il diritto a percepire la retribuzione. Ecco qui di seguito tutte le novità che sono previste per il nuovo anno. Secondo quanto riferisce l’INPS anche per il 2018 a pagare lo stipendio durante il congedo straordinario per coloro che Assistono un familiare disabile è lo stesso Istituto Nazionale di previdenza. Inoltre, pare siano stati aggiornati dal primo gennaio 2018 importi delle indennità spettante a chi richiede il congedo straordinario per poter assistere un familiare disabile. Queste novità sono una conseguenza dell’ avvenuta perequazione delle pensioni calcolate dall’istat Che inevitabilmente ha comportato una variazione incrementale del 1,1%.

A chi è rivolto il congedo straordinario?

Come già abbiamo riferito, il congedo straordinario disciplinato dalla legge 104 del 92 è rivolto a tutti i lavoratori che hanno un disabile da assistere. La legge più nello specifico l’articolo 3 comma 3 riconosce la possibilità al lavoratore di potersi assentare dal proprio posto di lavoro per un massimo di 24 mesi, senza perdere comunque il diritto di percepire la retribuzione prevista. Possono richiedere il congedo straordinario tutti i lavoratori che sono assunti con un contratto di lavoro dipendente e più nello specifico a richiederlo può essere:

il coniuge convivente o la parte dell’Unione civile convivente della persona disabile oppure il figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità ma soltanto nel caso in cui il coniuge convivente oppure entrambi i genitori del disabile siano mancanti deceduti oppure affetti da patologie invalidanti

da padre madre e sia adottivi che affidatari della persona disabile in situazioni di gravità oppure in caso di mancanza decesso presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o anche dall’altra parte dell’Unione civile convivente

da un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazioni di gravità nel caso in cui il coniuge convivente o entrambi i genitori, figli, fratelli, sorelle conviventi del disabile siano mancanti deceduti oppure affetti da patologie invalidanti

da un fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge o la parte dell’Unione civile o entrambi i genitori e figli siano mancanti deceduti oppure affetti da altre patologie invalidanti.

Riguardo gli importi, dal primo gennaio i limiti dell’ indennità percepita nel periodo del congedo straordinario per assistenza di un familiare disabile pare siano stati aumentati e si parla di un’ indennità massima giornaliera di 98,54 euro, un’indennità massima settimanale di 689,78 euro, un’indennità massima annua di 36.066 euro ed un’ indennità complessiva annua di 47.968 euro.

Legge 104, come inoltrare la domanda di invalidità per depressione

Anche la depressione potrà essere inserita fra le patologie invalidati che darebbero diritto ai benefici della legge 104. Ebbene si, sembra proprio che il disturbo depressivo maggiore, che ovviamente dovrà essere certificato da una commissione medica specifica, rientra fra le malattie che possono in qualche modo influenzare negativamente la vita sociale nonché lavorativa oltre che lo stato di salute complessivo di ogni persona. Sembra inoltre che in casi gravi, ovvero in tutti questi casi in cui la depressione rappresenta un vero e proprio handicap con conseguente riduzione della capacità lavorativa, e nei casi in cui questo venga accertato da una commissione medica, si possa richiedere la legge 104 per depressione appunto. Come sappiamo, la legge 104 può essere sfruttata anche in presenza di uno stato altamente invalidante la situazione generale del soggetto affetto, ad alto rischio negativo per la salute, i rapporti sociali e professionali.

Secondo quanto spiegato dal portale di informazione legale “La legge per tutti“, lo stato ansioso depressivo invalidante può mettere la persona affetta da questo disturbo nella possibilità di poter appellarsi al sostegno della legge 104. Più nello specifico viene fornita una tabella specifica la quale sottolinea le diverse patologie ed anche i corrispettivi importi di invalidità assegnati.

Ecco qui di seguito la tabella relativa alle percentuali d’invalidità riconoscibile:

– Sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%

– Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%

– Sindrome depressiva endogena lieve: 30%

– Sindrome depressiva endogena media: dal 41 a 50%

– Sindrome depressiva endogena grave: dal 71 all’80%

– Nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21 al 30%

– Nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41 al 50%

– Nevrosi ansiosa: 15%

– Psicosi ossessiva: dal 71% all’80%.

Una volta accertata la patologia e dunque la percentuale di invalidità riconosciuta per depressione, l’interessato potrà avvalersi del diritto a diversi benefici ed a prestazioni di assistenza. Più nello specifico, dunque, qualora il lavoratore depresso sia riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, avrà diritto a tutti i benefici che vengono concessi dalla legge 104 come i permessi retribuiti mensili, la scelta della sede di lavoro, agevolazioni fiscali e rifiuto al trasferimento.

Nel momento in ci verrà valutato lo stato depressivo del paziente, verrà emesso un certificato medico introduttivo con l’indicazione dell’invalidità riscontrata e dell’handicap che dovrà essere trasmesso in modo telematico all’Inps. Poi bisognerà allegare il numero di protocollo del certificato e la domanda dovrà essere inviata all’Inps mediante il servizio accessibile direttamente dal sito web dell’Ente, “Domanda di invalidità”. In Italia purtroppo sono 4,5 milioni i depressi ed è proprio in base a questi dati che l’Oms ha dichiarato che entro il 2030 la depressione sarà la patologia cronica più diffusa al mondo. La depressione è stata riconosciuta come una vera e propria malattia e per questo motivo il lavoratore depresso avrà diritto a tutta una serie di agevolazioni come quelle previste dalla legge 104.

Depressione: Ecco quali sono i sintomi più comuni, i comportamenti e le emozioni tipiche

Attualmente la depressione è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la seconda causa di disabilità nel panorama delle malattie fisiche e psicologiche. Si stima che nel mondo circa 340 milioni di persone soffrano di depressione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra 30 e 49 anni. Il disturbo depressivo è circa due volte più frequente tra le donne. Nel corso degli ultimi anni la prevalenza della depressione è aumentata costantemente e nello stesso tempo l’età di insorgenza è diminuita. I più recenti dati ci raccontano una crescente e necessaria attenzione nei confronti delle malattie psichiatriche. La Fondazione BRF Onlus – Istituto per la ricerca scientifica in psichiatria e neuroscienze si occupa da anni di sviluppare ricerche indipendenti e promuovere divulgazione scientifica e formazione per medici e nello specifico psichiatri.

“Sentirsi depressi – spiega la Prof.ssa Donatella Marazziti, responsabile ricerche della Fondazione BRF – significa vedere il mondo attraverso degli occhiali con le lenti scure: tutto sembra più opaco e difficile da affrontare, anche alzarsi dal letto al mattino o fare una doccia. Molte persone depresse hanno la sensazione che gli altri non possano comprendere il proprio stato d’animo e che siano inutilmente ottimisti.

I sintomi della depressione più comuni sono la perdita di energie, senso di fatica, difficoltà nella concentrazione e nella memoria, agitazione motoria e nervosismo, perdita o aumento di peso, disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia), mancanza di desiderio sessuale e dolori fisici. Le emozioni tipiche sperimentate da chi è soffre di disturbo depressivo sono la tristezza, l’angoscia, disperazione, insoddisfazione, senso di impotenza, perdita della speranza, senso di vuoto. I sintomi cognitivi sono la difficoltà nel prendere decisioni e nel risolvere i problemi, la ruminazione mentale (restare a pensare al proprio malessere e alle possibili ragioni), autocritica e autosvalutazione, pensiero catastrofico e pensiero pessimista. I comportamenti che contraddistinguono la persona depressa sono l’isolamento sociale, i comportamenti passivi, frequenti lamentele, la riduzione dell’attività sessuale e i tentativi di suicidio.

La depressione può presentarsi come un singolo evento nella vita dell’individuo o come condizione ricorrente, oppure far parte del disturbo bipolare, con vari sottotipi più o meno gravi, in cui episodi depressivi si succedono ad altri di polarità opposta. L’impatto sociale dei disturbo dell’umore è enorme, in termini sia di qualità della vita e adattamento sociale di chi ne è affetto che di costi per al società“.

Per depressione intendiamo i disturbi dell’umore che vanno dalla cosiddetta depressione minore (o distimia) ad una vera e propria patologia psichica detta depressione clinica o maggiore. Quando il tono dell’umore è decisamente rivolto verso il basso, e non si tratta di uno stato d’animo passeggero ma ricorrente e accompagnato principalmente da bassa autostima, si può parlare di depressione. Se per la salute in generale l’alimentazione equilibrata previene e aiuta a curare le malattie, in caso di depressione occorre concentrarsi sull’assunzione raccomandata di determinati nutrienti che agiscono sul buon funzionamento del sistema nervoso.

Come riconoscere il disturbo dell’umore

I sintomi con i quali si presenta la depressione sono diversi:

Mancanza della cura di sé

Diversa percezione di se stessi

Perdita d’interesse per le cose

Incapacità nel provare piacere

Apatia

Mancanza di concentrazione

Mancanza di autostima e sensi di colpa

Disturbi del sonno

Modifica del desiderio sessuale

Tendenza ad isolarsi

Mancanza di energia

Scarso appetito condizionante perdita di peso, o al contrario, aumento dell’appetito e del peso corporeo che, in entrambi i casi, può determinare squilibri nutrizionali e deficit.

Da dove viene e chi ne soffre

Le cause che la provocano (eziologia) sono ancora in parte sconosciute. Nel tempo sono andate sempre più consolidandosi le teorie legate a due neurotrasmettitori delle cellule nervose (neuroni): serotonina e noradrenalina che nel caso di malattia depressiva presentano uno squilibrio (rilascio e ricaptazione) che determina un mal funzionamento della trasmissione tra le cellule, in parte causa dei disturbi citati.

La depressione è un disturbo sempre più diffuso nella nostra società, ne soffrono circa 15 persone su 100. E’ più frequente tra i 25 e i 44 anni, ma può colpire a qualunque età, ed è due volte più comune nelle femmine sia adolescenti che adulte. In Italia la prevalenza della depressione maggiore e della distimia (disturbo dell’umore) è del 4,5 % dopo i 65 anni, mentre è presente in età adulta circa nel 10% della popolazione.