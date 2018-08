Legionellosi, sale a 4 morti il bilancio e 53 casi di contagio

Purtroppo si conta ancora una vittima a causa della Legionella. A Bresso le vittime salgono a quattro e sarebbe molto un uomo di 89 anni che ha combattuto in gravi condizioni per due settimane. Siamo a Milano Bresso e c’è purtroppo un quarto caso mortale di legionella e come abbiamo detto si tratterebbe di un uomo di 89 anni colpito dal batterio. L’uomo era già da qualche tempo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo sempre a Milano. Salgono così a quattro le vittime del batterio le cui tracce sono state trovate anche a Rozzano dalla parte opposta del Capoluogo Lombardo.

L’anziano è deceduto venerdì nella tarda serata ed è stato uno dei primi cittadini ad essere stato colpito da legionellosi. Era stato ricoverato al Bassini da un paio di settimane, ma l’uomo sembra avesse già altri problemi di salute legati soprattutto all’età avanzata e le complicanze della Legionella gli sono risultati fatali. Secondo quanto appreso, l’uomo ottantanovenne è morto per un infarto la cui causa si può accreditare anche alla legionella.

Il numero di persone con infezione da legionellosi a Bresso è di 52, 15 dei quali sono ancora ricoverate in ospedale. Resta dunque allerta alta, nonostante pare che la fase acuta sia ormai passata.“Proseguono senza sosta le attività di controllo del laboratorio di Prevenzione dell’Ats di Milano dove sono in corso 551 campioni prelevati da 48 abitazioni e 44 siti sensibili. Da ieri un team composto da tecnici della Direzione Generale Welfare, Ats e esperti dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ al lavoro per valutare lo stato delle azioni già compiute e confrontarsi sugli sviluppi delle indagini. Regione Lombardia non lascerà’ niente di intentato per riuscire a trovare la fonte del contagio”, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera.

La Legionella si trasmette soprattutto attraverso l’inalazione di piccole gocce di acqua contenenti nel batterio. Questa epidemia a Bresso pare che iniziato il 10 luglio e potrebbe essere causata da una cattiva manutenzione degli impianti idrici oppure dei condizionatori dei supermercati o di qualsiasi altro luogo pubblico. Molti impianti di condizionamento soprattutto di grandi dimensioni utilizzano dei sistemi di gestione e ricircolo dell’aria e può accadere che vengono contaminati dalle batterie lo diffondono poi negli ambienti.