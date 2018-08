Lente a contatto persa nell’occhio per 28 anni, trovata grazie ad un’infezione

Una donna ha vissuto per 28 anni con una lente a contatto dentro l’occhio. La protagonista di questa vicenda piuttosto singolare, è una donna di 28 anni che vive in Gran Bretagna e che pare avesse perso la lente dopo un colpo ricevuto durante una partita di badminton All’età di 14 anni ed a ritrovarla è stata un oftalmologo dopo ben 28 anni, trovando così quella lente nell’occhio del paziente, durante una risonanza magnetica. La lente a contatto Dunque che la donna pensava di aver perso per strada, è stata ritrovata dopo 28 anni nel suo occhio. A descrivere questa incredibile vicenda, sono stati i medici dell’ospedale e dell’università di Dondee in Scozia. Pare che la donna oggi 42enne si fosse sottoposta ad alcuni accertamenti per alcuni problemi relativi all’occhio sinistro, perché pare che con il tempo la palpebra si fosse gonfiata e risultava piuttosto abbassata sull’occhio.

Dopo essere stata visitata dall’ oftalmologo, quest’ultimo ha deciso di sottoporre la paziente ad una risonanza ed è stata proprio grazie a questo esame diagnostico che i medici hanno trovato una cisti di 8 mm x 6 all’interno della quale pare ci fosse proprio la lente rigida che era stata persa circa 28 anni fa. La donna pare che non ricordasse neppure quell’episodio, ovvero di avere perso la lente a contatto e sarebbe stata la madre a farle ricordare di quell’incidente durante il quale la donna era stata colpita dalla palla utilizzata per il volano. Soltanto dopo essere stata scoperta la lente, la paziente ha ricordato di quanto fosse accaduto 28 anni prima.

“Probabilmente la lente è migrata nella palpebra superiore dopo il trauma ed è rimasta lì per tutto questo tempo. Non è chiaro cosa abbia causato l’infiammazione quasi tre decenni dopo“, è questo quanto scritto dagli autori che hanno ricostruito la vicenda sulla nota rivista medica. I Medici hanno così rimosso alla donna britannica la lente a contatto rimasta sotto la palpebra dell’occhio sinistro per ben 28 anni ed hanno Dunque specificato come l’ infezione che avesse portato la donna a consultare poi i sanitari, non sia stata causata dal corpo estraneo quindi sarebbe stato proprio un colpo di fortuna aver trovato questa lente, grazie a questa infezione sopraggiunta per altre cause.

Come abbiamo visto, infatti intorno alla lente a contatto pare si fosse formata una ciste ma non sarebbe stato questo il motivo che ha causato l’infiammazione ed anche il gonfiore dell’occhio che è stato tutto sto transitorio e che non è stato affatto curato dai medici che si sono concentrati sul corpo estraneo che era rimasto in modo sorprendente sotto la palpebra per circa 30 anni. La paziente non ha mai a suo dire avuto alcun tipo di disturbo per tutti questi anni.