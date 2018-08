Leonardo DiCaprio è sbarcato a Saint Tropez imbacuccato per passarvi una parte delle sue vacanze

Incappucciato per difendersi dai flash dei paparazzi, è sbarcato così nella super chic Saint Tropez Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar ama fare lunghe e lussuose vacanze in barca circondato dalla sua ciurma di amici. Le località che il divo predilige sono sempre molto glamour e spaziano dalle Bahamas a Miami, passando per la Costa Azzurra e la Costiera Amalfitana.

In questi scatti vediamo DiCaprio che abbandona il suo super yacht a bordo di un gommone per godersi un pranzo a cinque stelle al celebre.Club 55. Nel ristorante sulla spiaggia sono di casa star del calibro di Madonna e Elton John. Consumato il pasto, Leonardo sempre incappucciato e in incognito attraversa il molo per tornare in gommone alla propria barca. Famosi sono i party che l’attore organizza a bordo della sua “casa galleggiante”, in cui scorrono fiumi di champagne. Considerato uno degli ultimi scapoli d’oro di Hollywood, DiCaprio negli anni ha collezionato fidanzate, tutte modelle, meglio se di Victoria’s Secret, e biondissime. Sui red carpet, però, spesso il divo preferisce portare la mamma, a cui è legatissimo. Molto impegnato con le sue fondazioni per la tutela dell’ambiente, Leo è uno degli attori più pagati dello star System. “Penso che l’ambizione sia un valore positivo.

Chi non vuole migliorare la propria posizione nella vita? È uno stimolo a fare sempre di più, a ottenere ciò che si vuole, e questo vale sia per gli uomini sia per le donne. L’ambizione è un impulso innato della natura umana” ha spiegato la star. Dopo aver conquistato finalmente l’ambitissima statuetta, grazie al suo ruolo in “The Revenant”, a DiCaprio ora manca solo un po’ di stabilità sentimentale per essere davvero sereno e appagato.

Nell’attesa dell’arrivo della donna giusta, se la spassa. “Da mia madre tedesca ho preso la dedizione al lavoro, l’impegno e la determinazione. Da mio padre italiano l’amore per la bella vita, la creatività e l’arte” ha svelato Leonardo.

