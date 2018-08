L’equipaggio uccide l’orso polare durante una crociera – ora l’intero web si infuria

Sabato un membro dell’equipaggio tedesco della nave da crociera MS Bremen è stato attaccato da un’orso polare. L’equipaggio ha risposto uccidendo l’orso, facendo esplodere la rabbia sul web.

Una vacanza sulla nave da crociera “MS Bremen” non è economica. Costa circa 6000 euro fare un simile viaggio. La compagnia Hapag-Lloyd Cruises promette agli ospiti un’esperienza diversa dal solito: vedere gli orsi polari.Sabato l’equipaggio ha attraccato Spetsbergen, un’isola appartenente a Svalbard, in Norvegia. Qui un membro dell’equipaggio è stato attaccato ed è rimasto gravemente ferito. L’attacco dell’orso polare ha portato l’equipaggio a uccidere l’animale e ora l’episodio ha fatto ribollire di rabbia il web, poiché molti credono che l’errore sia stato invadere il territorio dell’orso.

Il web si è infuriato

L’equipaggio ha pensato di dover sparare all’orso polare per legittima difesa. Ma anche se le cose sono andate così, ora migliaia di persone hanno preso le difese dell’orso polare. Il comico britannico, Ricky Gervais, è furioso per l’episodio e ha scritto su Twitter:

“Vanno nei pressi di un orso polare nel suo habitat naturale e lo uccidono se lui si avvicina troppo. Idioti.” Molti condividono lo stesso atteggiamento del comico. Il biologo Daniel Schneider ha scritto su Twitter:

“La casa di questo orso polare è stata attaccato da turisti dalla nave da crociera MS brema. Lui si è difeso, a casa sua, ferendo una ‘guardia dell’orso polare’. Poi lui è stato ucciso. Ecco cosa penso. Perché non guardi l’orso polare da lontano e non lo lasci stare? “

Il biologo Adam Hart è stanco dei turisti che vogliono vedere la fauna selvatica. Egli scrive:

“Il turismo… dimostra ancora una volta di essere dannoso per gli animali selvatici“

Apparentemente però, nessun turista era presente all’incidente di sabato. L’equipaggio doveva essere in procinto di creare una stazione di protezione contro lo sbarco quando l’orso polare è andato all’attacco. La polizia ha ora iniziato un’indagine sull’accaduto.

Gli organizzatori della Hapag-Lloyd Cruises commentano l’evento in questo modo:

“Durante un viaggio con la MS Brema, si è verificato un incidente durante un viaggio a terra. Siamo davvero dispiaciuti per l’accaduto“, scrivono su Twitter.

Gli animali non dovrebbero essere un intrattenimento per gli esseri umani e dobbiamo tenerne conto. Inoltre, gli orsi polari sono minacciati e sono difficoltà da quando il ghiaccio polare si scioglie più del normale. Non dobbiamo pregiudare ancora di più il loro ambiente.

Condividete l’articolo se pensate che ci dovrebbero essere dei limiti da rispettare anche per i turisti.