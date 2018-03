Leucemia, dalla prima diagnosi si possono scoprire le ricadute

Si torna a parlare di leucemia e questa volta la novità arriva direttamente da un gruppo di ricercatori del centro di ricerca Matilde Tettamanti della clinica pediatrica dell’università Milano-bicocca ospedale San Gerardo di Monza in collaborazione con università americana di Stanford i quali avrebbero cercato di intercettare le cellule più cattive sin da subito ovvero quelle nella leucemia linfoblastica acuta responsabili delle ricadute con la sola intenzione di distruggerle fin dall’inizio con dei trattamenti molto aggressivi. A parlare è stata Iolanda Sarno primo autore insieme a Zinaida Good le quali hanno pubblicato un lavoro su Natur medicina ed hanno spiegato che nel loro studio hanno confrontato le cellule leucemiche della leucemia linfoblastica acuta di tipo B con la loro controparte sana individuando i profili di entrambe. ” Poi abbiamo analizzato questi profili mettendoli a confronto con quelli di pazienti ricaduti e non ricaduti. Abbiamo così scoperto quali sono le caratteristiche delle cellule leucemiche che più facilmente le rendono capaci di far riemergere la malattia, nonostante i trattamenti”, è questo quanto aggiunto ancora dalle due autrici dello studio.

Per poter fare ciò i ricercatori hanno utilizzato una tecnologia innovativa che avrebbe permesso di analizzare decine di parametri biologici e funzionali di ogni singola cellula e anche quello che è stato chiamato machine Learning ovvero di apprendimento automatico per un confronto tra cellule. Fino ad oggi per cercare di stabilire se un paziente fosse a rischio di recidiva, bisognava aspettare la risposta alle terapie iniziali e monitorare anche il livello molecolare Ovvero quella che viene chiamata malattia residua minima che rappresenta la quota residua di cellule maligne non distrutte dai trattamenti utilizzati.

Adesso il team di ricercatori pare abbia osservato e alcune particolari caratteristiche funzionali delle cellule tumorali associate alla ricaduta della malattia che sono già presenti al momento della diagnosi e servendosi della citometria di massa hanno quantificato e analizzato decine di parametri biologici e funzionali nella singola cellula e sono riusciti ad identificare un preciso comportamento cellulare che pare possa guidare la ricaduta. Questo potrebbe in qualche modo fornire degli indirizzi piuttosto buoni per poter trovare dei nuovi farmaci che possono colpire le cellule tumorali più letali.

“Le cellule leucemiche di B-LLA (leucemia linfoblastica acuta) alla diagnosi sono state confrontate con la loro controparte sana mediante un programma bioinformatico al fine di individuare i profili più caratteristici delle cellule leucemiche. I profili ottenuti sono poi stati confrontanti nei pazienti ricaduti rispetto a quelli in remissione (non ricaduti), ed utilizzando un approccio di “machine learning” sono state identificate le caratteristiche funzionali predittive della ricaduta”, spiega Sarno. “Abbiamo davvero bisogno di personalizzare il trattamento per i pazienti affetti da leucemia meglio di quanto facciamo ora”, ha spiegato Good. “Questo studio migliora la nostra capacità di stratificare i pazienti e di non trattare tutti allo stesso modo“.