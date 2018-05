Leucemia, l’eccessiva igiene favorisce la comparsa della malattia nei neonati

La troppa igiene potrebbe favorire la leucemia nei bambini. E’ questa l’incredibile rivelazione fatta da uno studio britannico condotto da Mel Greaves, dell’Institute of Cancer Research di Londra. Secondo questo studio, Bisognerebbe favorire il contatto del bebè con gli altri per poter stimolare in modo corretto lo sviluppo del sistema immunitario. “La maggior parte dei casi di leucemia infantile è probabilmente prevenibile evitando che i bambini, nel primo anno di vita, siano eccessivamente protetti dal punto di vista igienico”, è questo sostanzialmente Quanto emerso dallo studio britannico i cui risultati sono stati diffusi proprio nelle scorse ore.

Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature review cancer e pare abbia preso in esame la leucemia linfoblastica acuta che colpisce un bambino ogni 200o ed evidenzia un legame stretto tra l’eccessiva igiene e il rischio di contrarre la malattia. Il ricercatore ha però sottolineato che i genitori di un bambino ammalato di leucemia, non devono comunque sentirsi colpevoli della malattia perché ovviamente potrebbero concorrere tanti altri fattori. Ricordiamo che la leucemia linfoblastica acuta infantile è una forma molto rara di tumore dalle cause che sono ancora ampiamente sconosciute e che va a colpire il midollo osseo e più nello specifico le cellule immunitarie che vanno a proteggerci dalle infezioni.

Si tratta Dunque di una forma di tumore pediatrico più comune e rappresenta almeno un terzo di tutti quei casi di cancro nei bambini. Il ricercatore in questione nonchè l’uomo che ha condotto questa ricerca molto importante, sembra che nel suo lavoro abbia spiegato che il tumore HA origine in tre fasi e alla base ci sarebbe un errore nel DNA del bambino che molto probabilmente si genera nel corso dello sviluppo uterino. Dopodiché poi subentra il ruolo della Protezione eccessiva dai microbi nella prima infanzia.

Pare intervenga una infezione qualsiasi che va a scatenare la malattia. A sostegno della sua tesi, lo scienziato pare abbia citato il fatto che la leucemia è particolarmente più frequente tra i bambini appartenenti alle società ricca e che è meno frequente invece tra i bambini che frequentano il nido e che hanno dei fratelli grandi che in qualche modo li espongono già ai germi. Il ricercatore, comunque ha voluto ribadire e sottolineare il fatto che non è l’igiene eccessiva da sola a scatenare la patologia, Ma come abbiamo visto Ci sono altre variabili che concorrono. Quello che ha voluto sottolineare Greaves è il fatto che i genitori debbano essere meno scrupolosi e favorire il contatto sociale del bambino soprattutto con i bambini più grandi.