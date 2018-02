Lidl ritira merendine Milbona, contengono pezzi metallici all’interno

Ancora un richiamo nel nostro paese dopo quelli registrati nelle scorse settimane, riguardo alcuni prodotti che sarebbero in vendita in tutti i supermercati appartenenti alla catena Lidl. I prodotti in questione sarebbero le tortine della nonna che pare abbiano dei pezzi metallici dentro e sono venduti dai supermercati Lidl. Si tratterebbe Dunque delle merendine prodotte dalla Milbona secondo cui conterrebbero al proprio interno dei pezzi metallici. “Se siete soliti comprare la ‘Tortina della nonna’ e la ‘Tortina alle mele’ con marchio Milbona da 300 grammi, fate molta attenzione, potrebbero contenere dei corpi estranei, di natura metallica”, è questo l’allarme apparso anche sui social nella giornata di ieri che ha messo in allerta tutti i consumatori. Le merendine Sono prodotte dall’azienda stabinger di Sesto in provincia di Bolzano e i Lotti interessati hanno un termine massimo di conservazione dal 24 febbraio 2018 al 6 marzo 2018 (Cod. EAN: 2097 0284 e EAN: 2097 0277).

“Il produttore Stabinger comunica ai clienti il richiamo volontario e precauzionale del prodotto Milbona Selection Tortine assortite 300g – tortina della nonna e tortina alle mele – con lotto e scadenza dal 24/02/18 al 06/03/18″, è questo quanto si legge in una nota diffusa direttamente da Lidl, invitando i propri clienti a non consumare assolutamente questi prodotti in questione. “Pur essendo il rischio di contaminazione stimato del tutto remoto, la decisione di provvedere al richiamo è stata presa a seguito della segnalazione da parte del fornitore di materia prima per la possibile presenza di frammenti metallici in una partita di grassi vegetali (palma e cocco) utilizzati per la produzione dei lotti sopra indicati”, aggiunge ancora la Lidl nella nota.

La stessa aggiunge che l’allarme è arrivato dalla stessa azienda produttrice Stabinger, che ha invitato i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo ed a riportarlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso anche senza bisogno di dover presentare lo scontrino. Si invitano tutti i consumatori che abbiano bisogno di informazioni al riguardo, a chiamare il numero verde Lidl Italia SRL 800 48 00 48.

Come spesso accade in queste circostanze e nell’ottica degli informazione quotidiana nei confronti dei consumatori soprattutto in materia di allerte alimentari, lo sportello dei diritti nella persona del presidente di Giovanni D’Agata ricorda che la procedura di richiamo riguarda tutti i Lotti in questione ed in caso di acquisto, di provvedere alla restituzione presso il relativo esercizio che poi dovrà provvedere a rimborsarmi anche il prezzo. Stabinger e Lidl Italia si scusano per gli eventuali disagi causati. Non si tratta della prima volta che Lidl ritira prodotti perchè considerati pericolosi e proprio nei mesi scorsi, l’azienda aveva disposto il ritiro delle confezioni di totano gigante in olio di semi di girasole ‘Sol&Mar’.