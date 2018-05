L’incredibile storia della donna nata con quattro gambe

Esistono persone che nascono con delle caratteristiche fisiche che li contraddistinguono dagli altri, così tanto da non potersi nascondere. E’ questo quanto accaduto ad una donna nata Purtroppo con una condizione fisica non molto fortunata. Si tratta di Josephine Myrtle Corbin nata nel 1868 nella contea di Lincoln nel Tennessee, negli Stati Uniti. La donna era la settima figlia di William e Nancy Corvin e in seguito alla sua nascita i medici avevano effettivamente guardato che i due coniugi si somigliassero incredibilmente, nonostante Però tra loro non ci fosse alcun vincolo di parentela. Effettivamente i dottori stavano cercando un motivo che spiegasse il fatto che la bambina nonostante fosse nata forte e sana, aveva però quattro gambe.

Purtroppo la bambina Pare fosse nata con una rara malformazione ovvero aveva due uteri, due organi riproduttivi e quattro arti inferiori, un fenomeno che pare si possa verificare quando un gemello, mentre I feti sono ancora nel grembo materno, si forma soltanto per metà. Le gambe in più della ragazza pare fossero più corte delle altre e poteva muoverle tutte e quattro, ma queste risultavano più deboli rispetto alle altre.

Non si conoscono molti dettagli sulla vicenda, ma è ciò che è certo è che a 13 anni la ragazza si fosse unita ad un circo e venne chiamata la ragazza dalle 4 gambe. All’epoca tutte le persone che presentavano delle deformità fisica oppure dei ritardi mentali pare facessero parte di questi carrozzoni ambulanti che portavano questi bambini e ragazzi in giro di paese in paese e la gente pare potesse in qualche modo godere di questo spettacolo, pagando soltanto pochi centesimi.

Queste persone in effetti venivano trattati come animali da esibire. Ad ogni modo la ragazza era ormai divenuta piuttosto famosa come la ragazza dalle 4 gambe e molte persone dell’epoca, la descrivono come una donna molto intelligente, amichevole e anche sempre molto ottimista con tanti ammiratori tanto che all’età di 19 anni pare avesse sposato James Clinton Bicknell. Ad un anno dal matrimonio la donna era rimasta incinta, però il medico scoprì qualcosa che non era mai è stato mostrato Ovvero la donna aveva un doppio utero e anche una doppia vagina. Ebbe quattro femmine e un maschio e riuscì a vivere comunque una vita piuttosto felice, fino a quando all’età di 60 anni non è morta. La tomba della donna venne ricoperta con del cemento e la famiglia pare avesse atteso che il materiale Si asciugasse per essere sicuri che il suo corpo non venisse profanato.