Lingua biforcuta, la nuova moda che arriva dall’Inghilterra. Attenzione, è pericolosa

Nella maggior parte dei casi, le mode che arrivano oltreoceano o dal Regno Unito, sono piuttosto stravaganti ed in alcuni casi anche piuttosto preoccupanti. Una nuova moda arriva dall’Inghilterra e si tratterebbe della lingua biforcuta. Sembrerebbe una vera e propria pazzia, ma è proprio così, l’ultima tendenza e moda, se così si può definire, è quella della lingua biforcuta. Il trattamento che viene effettuato sulla lingua è un procedimento generalmente praticato da centri specializzati in tatoo e piercing e prevede un vero e proprio mini intervento, per poter dividere a metà la lingua.

L‘effetto finale è quello che permette di avere la lingua simile a quelli di alcuni rettili. Questa nuova e preoccupante moda, sta letteralmente spopolando in Gran Bretagna e sembra che siano sempre di più i giovani che si sottopongono a questo intervento per ottenere la lingua biforcuta. I medici sono preoccupati perché infatti oltre al particolare aspetto estetico non certo a tutti gradito, la lingua così suddivisa sembra essere particolarmente pericolosa per la salute.

Secondo i dentisti e i chirurghi inglesi, la lingua divisa a metà può causare problemi respiratori e danni neurologici, oltre che guai e ferite alle gengive.

“Nessun chirurgo rispettabile intraprenderebbe quest’operazione poiché comporta alti rischi, sia al momento della procedura, sia a lungo termine. Non ci sono ragioni mediche per farlo. I pazienti sottoposti a intervento chirurgico per ragioni estetiche devono sottoporsi a un’attenta valutazione preparatoria, spesso comprendente una valutazione psicologica, ma gli operatori che praticano la scissione della lingua non hanno la formazione e le competenze richieste per tali valutazioni e mettono i loro clienti a serio rischio”, spiega al Daily Mail David Ward, presidente di Bapras Uk, associazione britannica dei chirurghi plastici . Sembra che questa nuova moda stia spopolando anche fuori dall’Inghilterra e non manca tanto al suo affermarsi anche nel nostro paese.