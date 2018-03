Lite furibonda: Marcuzzi si scaglia contro la Henger

«Non fare discorsi moralisti con me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia». Mobbing in diretta? Mai si è vista una conduttrice aggredire come una tigre una sua ospite come ha fatto l’altro ieri sera nella puntata in studio di L’Isola dei famosi Alessia Marcuzzi, ancora più bella da incazzata, bionda ro- manina bene, contro Eva Henger, ex pornostar, rea di aver creato con la sua testimonianza il Cannagate. La vera naufraga è l’educazione.

Ha o non ha fumato le canne Francesco Monte prima di sbarcare sull’Isola? Monte dice no. Eva dice di sì. La Marcuzzi forse se ne frega, non importa, quello che alla Marcuzzi invece non va giù è che Eva, un’ex pornostar con la quale lei, bontà sua, non ha mai fatto moralismi, sia senza riconoscenza verso la ragazza borghese che l’aveva ammessa nel suo programma, e che abbia tirato fuori in diretta questa storia delle canne («Dovevi farlo altrove») e che, dopo le accuse di Monte a Verissimo («Quella mente!»), si sia difesa anche in altre trasmissioni compreso Verissimo, Domenica Live e Pomeriggio 5 dalla D’Urso fino a Striscia la notizia, che, sentendo puzza di bruciato, ci ha inzuppato il biscotto alla grande.

Mobbing in diretta, dicevamo, ma chi l’ha fatto a chi? Visto che si sarebbe preferito non parlare del caso, nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi c’è stata l’apoteosi isterica del caso e sono volati gli stracci. Tutto è partito quando la Marcuzzi ha chiesto a Filippo Nardi, nobile toscano che mastica poco l’italiano, se avesse fumato o no la marijuana con Francesco Monte. Nardi ha prontamente sottolineato che lui non fuma, non beve, è astemio, mancava solo che aggiungesse che sta a sempre dieta, non fa le puzzette, e va a letto (e solo) con le galline. Ma Nardi non era quello che fuori di testa, quando partecipò al Grande Fratello a petto nudo e armato di una stecca da biliardo, spaccando tutto, urlava minaccioso nel confessionale dove erano le sue sigarette?

Appena Eva ha accennato al fatto che non è stata lei che ha tirato fuori altri nomi di concorrenti “fumatori”, cosa che le rinfacciava la Marcuzzi, la conduttrice in preda, come lei stessa ha detto, al nervoso, s’è sfogata e gliene ha dette di ogni. Si fa? Forse sì, forse no, di certo contrasta con la politica della trasmissione del «si fa, ma non si dice». E qui, come dicevamo, sono volati gli stracci. Che Eva abbia ragione o torto non importa perché la scenata della Marcuzzi ha fatto dimenticare il contendere. «Questa è la mia trasmissione, poi vai dove ti pare a parlare di quello che vuoi e ci vai pure troppo», le ha urlato tra gli applausi del pubblico.È strano che una ragazza così a modino fosse così caricata a pallettoni contro una concorrente del suo reality (ma è ancora un reality?), una donna poi, che, con ragione o torto, esponeva il suo punto di vista con un atteggiamento così pacato che sembrava ispirato certe spie dell’Est nei film di 007 (la Henger è ungherese).

La Marcuzzi non le ha dato tregua. Ecco un elenco delle sue sparate migliori. «Hai un atteggiamento che mette agitazione». «Non fare la buona samaritana». «Ma de che stai parlando?». «Mi fai innervosire». «Con te sono molto arrabbiata». «Non fare la fìnta».

E ripetiamo il peggio: «Non fare discorsi moralistici con me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia», come a volerle ricordare che lei era un porno star e lei, Alessia Macuzzi, l’ha accettata comunque, osservazione inspiegabile visto che prima di Eva la Marcuzzi ha avuto tra i suoi concorrenti Rocco Siffredi e Malena, che erano e sono pornostar a livello internazionale. Anche con loro non è stata moralista? Brava!

«Sono senza parole», ha concluso stremata Alessia Marcuzzi. Anch’io. Ripeto: La vera naufraga è l’educazione.