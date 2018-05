“Litigavamo tanto, io volevo solo bere e limonare”, le confessioni shock di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno davvero attraversando un periodo fortunato e per la prima volta si trovano al timone di una trasmissione che va in onda il giovedì sera su Canale 5 dal titolo “vuoi scommettere?” Michelle è nel ruolo di conduttrice, mentre la figlia in quello di inviata ma come in tutte le famiglie sembra che però in passato ci siano stati dei momenti piuttosto bui. È stata proprio Aurora a rilasciare alcune interessanti indiscrezioni nel corso di un’intervista.

Più nello specifico madre e figlia nel corso di questa loro intervista hanno raccontato questo momento difficile vissuto circa 2 anni fa. Come già abbiamo detto, a parlare perlopiù è stata Aurora la quale ha spiegato che c’è stato un lungo periodo in cui purtroppo madre e figlia litigavano molto spesso, un momento considerato di rottura che però hanno definito importante Affinché si creasse tra loro un nuovo e intenso legame.

Stando a quanto riferito dalla stessa Aurora pare si sia trattato di un momento avvenuto poco prima che prendesse la decisione di andare a vivere da sola intorno ai suoi 18 anni, ovvero un periodo in cui Aurora pare facesse “cazzate su cazzate”, come la stessa ha riferito. “Lì, ha rischiato davvero di perdersi”, ha aggiunto Michelle. “Era un periodo complicato. Lei aveva le bambine piccolissime, poi c’era il marito (Tomaso Trussardi, ndr), che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui. Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato. Un giorno le ho detto ‘Vado a vivere da sola’, vediamo come va senza di loro”, ha raccontato Aurora la quale si è lasciata andare proprio ad un una confezione mai fatta prima di adesso.

Michelle A questo punto avrebbe ribadito che andare a vivere da sola sarebbe stato l’unico modo affinché lei avesse capito proprio come va la vita.” Aveva iniziato a guadagnare bene grazie a XFactor e se ti succede quando sei così giovane è un attimo rovinarsi. Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro e crearti danni permanenti. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. È proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo: è un momento critico e rischia di perderlo”, conclude Michelle. Adesso fortunatamente madre e figlia sono tornate a vivere un rapporto sereno e tranquillo come forse non lo è mai stato.