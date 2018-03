Livorno, boato al porto, esplode un serbatoio: morti due operai, feriti altri

Due operai pare siano morti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 marzo a Livorno nell’esplosione di un deposito di acetato di etile che tra l’altro pare avessero appena svuotato. Le vittime si chiamavano Nunzio Viola di 52 anni e Lorenzo Mazzoni di 23 anni, entrambi residenti in città. Da quanto è emerso, sembrerebbe proprio che uno dei due sia morto sul colpo, mentre l’altro è deceduto sull’ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. L’Esplosione avrebbe travolto due operai, uccidendoli all’improvviso proprio mentre stavano concludendo le operazioni di vuotamento del serbatoio 62 che conteneva acetato di etile al proprio nella zona industriale del porto di Livorno e non ci sarebbe stata nessuna possibilità di salvezza per Lorenzo Mazzoni e per Nunzio viola.

Al momento non è ancora chiaro che cosa abbia provocato l’incidente e molto probabilmente soltanto l’inchiesta aperta dalla procura, che tra l’alto ha aperto un un fascicolo per omicidio colposo plurimo, potrà dare delle risposte. Al momento dell’arrivo dei soccorsi sanitari questi hanno cercato di rianimare uno dei due operai, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano perché era morto sul colpo mentre l’altro era stato investito Proprio in pieno dall’esplosione.

Stando a quanto Riferito, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 14:00 ed una volta lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le prime ambulanze. Purtroppo l’onda d’urto ha colpito anche altri lavoratori che si trovavano nella zona ma fortunatamente sono rimasti soltanto feriti in modo lieve e più nello specifico pare abbiano recapitato qualche contusione e delle ferite piuttosto leggere che sono state medicate sul posto. I pompieri hanno provveduto ad evacuare tutta l’area anche perchè il grosso serbatoio si è piegato andando ad appoggiarsi su un deposito vicino e non era chiaro effettivamente quanto potesse creare dei problemi.

Nel giro di pochi minuti tutta l’area è stata messa in sicurezza ed il Pm Sabrina Carmazzi ha disposto il sequestro della zona ed in accordo con il Procuratore Capo Ettore Squillace Greco, nominato subito anche un perito ovvero l’ingegnere Marco Carcassi. Spetterà a lui ricostruire che cosa è accaduto. “Siamo di fronte a una tragedia immane. Tocca contare l’ennesimo incidente sul lavoro che strappa due uomini innocenti alle loro famiglie. In questo momento drammatico per tutta la città il mio primo pensiero è per loro. A queste mogli, madri, figli. A ognuno di loro va il mio più profondo cordoglio, il mio sostegno e la massima vicinanza”, è questo quanto riferito dal sindaco Filippo Nogarin. “Più forte del dolore, in questo momento, è soltanto la rabbia. Perché tutto questo è inaccettabile“, ha aggiunto ancora il sindaco. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato per giovedì uno sciopero di 8 ore, mentre per la serata di ieri è stata organizzata una fiaccolata per le vie del centro di Livorno.

Il serbatoio numero 62 è esploso poco dopo l’una e mezza del pomeriggio. Fino a qualche minuto prima era colmo di acetato di etilene,un composto molto infiammabile che viene usato come solvente nella preparazione di vernici, resine e colle. La deflagrazione, avvenuta nella zona Nord del porto industriale di Livorno, ha ucciso due operai, Nunzio Viola, 53 anni, e il 25 enne Lorenzo Mazzoni. I due lavoravano per la Labromare, azienda leader in Italia nella raccolta, nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti portuali. Stavano svolgendo alcune operazioni di manutenzione all’esterno del serbatoio dopo averlo svuotato. Lo scoppio potrebbe essere stato provocato da una sacca di gas formatasi dentro la cisterna, che si trova all’interno del deposito costiero Neri. I due dipendenti sono stati sbalzati a decine di metri di distanza. Il violento spostamento d’aria ha investito anche alcuni colleghi, che però se la sono cavata con ferite superficiali. Il boato è stato avvertito da migliaia di cittadini. Per diversi minuti poi è stato un susseguirsi di sirene di ambulanze, vigili del fuoco e polizia. Il silos subito dopo l’esplosione si è piegato sul lato destro, appoggiandosi a quello a fianco, il 61. Si temeva un effetto a catena con scoppi a ripetizione: la zona, in cui ci sono molti serbatoi di olii combustibili, è stata immediatamente evacuata e messa in sicurezza. Il fatto che il silos 62 ormai non contenesse più materiale infiammabile, o che lo contenesse in quantità molto modeste, ha evitato conseguenze ancora più gravi. La Procura ha aperto un’indagine per disastro colposo. Le autorità, al momento, escludono pericoli per l’ambiente. Nunzio Viola lavorava per la Labromare da parecchi anni. Lorenzo Mazzoni era stato assunto di recente. È sua mamma, distrutta dal dolore, a dirlo ai cronisti. Il suo ragazzo aveva trovato lavoro da poco, e sul lavoro ha drammaticamente perso la vita. Per tutto il giorno al porto di Livorno è stato un via vai di famigliari e colleghi disperati. Nessuno si capacita di ciò che è successo. «Tutto questo è inaccettabile», commenta il sindaco, Filippo Nogarin. «Quanto ancora deve allungarsi l’elenco delle vittime e delle tragedie consumate sui luoghi di lavoro prima che si riesca a fare qualcosa?». In altre circostanze sarebbero forse suonate come frasi di circostanza: cosa vuoi che dica un sindaco di fronte a un fatto simile? E invece, dato che al porto di Livorno negli ultimi dieci anni erano già morte sul lavoro 5 persone, questa volta non lo sono affatto. «A tutti i lavoratori» prosegue Nogarin «in particolare a quelli che operano in ambiente portuale, la politica deve garantire la massima sicurezza e non le vuote chiacchiere. La fine di una vita non ammette tentennamenti e impone risposte coraggiose e immediate». La reazione del governatore della Toscana, Enrico Rossi, è ancora più dura: «In attesa delle indagini e degli approfondimenti sulla dinamica dell’incidente, voglio comunicare un profondo sentimento di rabbia. Fatti come questi accadono non per fatalità ma per lassismo e noncuranza, di cui è responsabile anzitutto la classe dirigente, quella datoriale e quella che ha ruoli di direzione istituzionale. Siamo ormai in presenza di una vera e propria mattanza dei lavoratori»

Lo strazio è nell’urlo di Benedetta, vedova ragazzina, che corre contro il dolore. E nell’ultimo abbraccio di Lucia, orfana senza pace, al feretro del padre che si allontana. Sono le 7 di sera quando l’ennesima tragedia sul lavoro prende forma per diventare disperazione, rabbia, impotenza.

Al di là del cancello dei depositi costieri Neri, un’area di stoccaggio lungo l’estremità nord del porto di Livorno, la polizia scientifica ha appena concluso i rilievi per ricostruire l’incidente avvenuto cinque ore prima: la pulizia di un silos con ancora dentro qualche migliaio di metri cubi di acetato di etile, un solvente altamente infiammabile, che al termine delle operazioni di svuotamento d’improvviso esplode.

Lorenzo Mazzoni, 25 anni, e Nunzio Viola, 52, entrambi operai della Labromare con contratto a tempo indeterminato, come spiegano gli stessi datori di lavoro, erano nel bacino intorno alla cisterna: vengono travolti dall’esplosione e uccisi. Viola è morto praticamente sul colpo, per Mazzoni sono stati invece inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori, sempre all’interno dello stabilimento.

L’ultimo ad averli visti vivi è stato il collega della Labroma- re, società che si occupa di bonifiche in porto: era con loro e si occupava di verificare che la sostanza venisse regolarmente stoccata all’interno del camion. «Le operazione erano finite – ha raccontato agli investigatori che lo hanno ascoltato – ho detto a Lorenzo e Nunzio che andavo a chiudere. Mi sono allontanato di qualche metro e poi ho sentito un’esplosione enorme. La prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a prendere l’estintore e correre verso di loro».

La procura di Livorno ha sequestrato l’area e aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, al momento ancora contro ignoti, ma solo per una questione formale. Gli investigatori, infatti, hanno già acquisito il filmato registrato dalla telecamera sopra la cisterna collassata dopo il boato, che dovrebbe aver ripreso i momenti della tragedia.

Tante le domande alle quali gli investigatori, coordinati dalla pubblico ministero Sabrina Carmazzi, dovranno rispondere. A cominciare da che cosa abbia potuto innescare l’esplosione, al termine delle operazioni di bonifica del serbatoio 62 dello stabilimento. All’interno erano rimaste tracce di acetato di etile? Cos’è andato storto? È stata un’esalazione a provocare lo scoppio?

Una delle ipotesi, anche se per il momento non è stata confermata, è che uno dei due operai Labromare avesse il cellulare acceso in tasca: il campo elettromagnetico avrebbe portato allo scoppio, ma potrebbe essere accaduto anche per via di un arnese o un mazzo di chiavi. «Stiamo verificando le cause di questa tragedia – spiega Alessandro Paola, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Livorno – secondo i primi accertamenti, c’è stato un innesco che ha causato l’esplosione: il serbatoio, a quel punto, è collassato con un violentissimo rilascio di energia che ha provocato un principio d’incendio». Quel deposito, il numero 62, si è piegato ed è finito contro il silos vicino, scaraventando Mazzoni e Viola dalla parte opposta, contro il muro di cemento che delimita il bacino nel quale erano i due operai.

«Ho sentito un botto, ero a un centinaio di metri di distanza quando c’è stata l’esplosione», racconta sotto choc Angelo Biano, professione autista, fuori dal cancello dei depositi costieri Neri. «Ero a un centinaio di metri di distanza quando c’è stata l’esplosione. Lo spostamento d’area – prosegue indicando un bar-trattoria a una ventina di metri dal piazzale – ha aperto quelle porte d’ingresso. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave perché la botta è stata fortissima. In quel momento non ho avuto il tempo di pensare. Mi sono spaventato e sono scappato insieme agli altri che erano con me. Cosa può essere successo? Non ho idea, si tratta di operazioni di routine ma qualche innesco deve aver fatto esplodere il silos. Potrebbe essere bastato un corto circuito, un cellulare acceso o una sigaretta». Eppure c’è chi, sottovoce, sostiene che quelle cisterne siano «vecchie e pericolose».

Riccardo, collega delle due vittime, da 27 anni assunto alla Labromare, guarda verso il luogo della tragedia e non si dà pace. «La sicurezza deve essere la priorità – dice – quando facciamo quel tipo di operazioni di svuotamento della cisterna, siamo muniti di tutta la strumentazione necessaria. Per esempio, abbiamo un sensore di gas che rivela eventuali perdite, e quando suona hai il tempo di allontanarti e tornare con le maschere. E poi c’è il responsabile della sicurezza che sovraintende i lavori. Che io sappia tutte le normative sono state rispettate, anche perché Lorenzo e Nunzio erano due operai esperti».

I passeggeri del Boeing 738 della Ryanair in arrivo all’aeroporto di Pisa da F ez erano a2000 piedi di quota sulla verticale del Canale industriale del porto di Livorno nel momento esatto in cui il serbatoio 62 del deposito costiero del gruppo Neri si è accartocciato su un fianco e si è portato con sé il destino dei due operai. Certo, in quei 40 secondi in cui hanno inquadrato la scena dal finestrino dell’aereo prima dell’atterraggio non ce l’hanno fatta a contare tutta l’incredibile geografia di una infinità di serbatoi di ogni diametro che, fra la via Aurelia e il West, contengono qualsiasi tipo di sostanza petrolchimica si possa immaginare: non ce l’hanno fatta perché – in una striscia di un chilometro per due e mezzo, dall’ex Carbochimica alla raffineria Eni – se ne contano altri 211.

È per questo che la zona industriale-portuale a nord di Livorno è un caso quasi unico in Italia. Non lo dice qualche setta eco-fondamentalista bensì il dossier più ufficiale che ci sia: stiamo parlando dell’ “Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante” aggiornato dal ministero dell’Ambiente ogni sei mesi, l’ultima volta a fine febbraio. Il censimento “fotografa” in un pugno di chilometri quadrati fra Stagno e il porto di Livorno 6 realtà industriali catalogate al livello superiore secondo la mappa del rischio fornita dall’Ispra, l’Istituto superiore per la ricerca ambientale. Non esiste nessun altro spicchio di territorio in tutto il Centro Italia in cui la concentrazione di questo genere di stabilimenti arrivi a tali livelli. Se estendiamo lo sguardo a tutta la penisola, l’addensamento di fabbriche a rischio di incidente rilevante in questo ritaglio appena fuori Livorno è inferiore solo a quel che troviamo a Genova (9 industrie), nel Piemonte novarese della zona di Trecate (9) e fuori Ravenna (addirittura 23 casi), oltre che al polo industriale di Marghera-Venezia, a quello attorno a Napoli e a quello bergamasco di Filago (tutti e tre con 7 fabbriche a rischio).

L’elenco ministeriale mette in lista nel livello superiore la società Neri Depositi Costieri spa dove è avvenuta la tragedia di ieri come “stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, ad esclusione del Gpl” (al pari dei Depositi Costieri del Tirreno). Ma non è la sola: c’è poi la raffineria Eni (vedi alla voce “raffinerie petrolchimiche/di petrolio”), c’è la Costieri d’Alesio spa (“stoccaggio di combustibili anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.”); c’è il Costiero Gas Livorno spa (“stoccaggio di Gpl”), c’è la Olt Offshore Lng Toscana spa (ma in mezzo al mare, una dozzina di miglia al largo). Nello stesso scampolo di zona industriale-portuale c’è anche la Masol, ma è catalogata al livello inferiore. Nel territorio di Livorno figurano anche la Cheddite Italy srl in zona Salviano e la Pravisani in zona Quercianella, entrambe attive nella “produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi”, ma la prima nella fascia superiore e l’altra in quella inferiore.

Quanto basta per dire che nella sola provincia di Livorno si contano tante industrie ad elevato rischio di incidente rilevante (quasi) quanto in tutto il resto della Toscana: e dentro il territorio provinciale livornese, più delle metà è in quell’ultra-periferia nord punteggiata di serbatoi e depositi. Stavolta l’incidente industriale si è portato via le vite di due operai e tuttavia l’emergenza è rimasta all’interno del perimetro di una di queste aziende, come confermato anche dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin nella diretta Face- book del Tirreno. L’indicazione di Livorno nord come “area a elevato rischio di incidente industriale rilevante” nasce dalla preoccupazione data dalla vicinanza di tutte queste fabbriche: con il timore di un “effetto domino” dall’una all’altra industria ed effetti inimmaginabili.

C’è anche qualcos’altro che dal finestrino dell’aereo nessuno può aver visto: le caverne a 100 metri di profondità in cui il Costiero Gas stocca da mezzo secolo decine e decine di migliaia di metri cubi di gas, di dimensioni cioè non molto minori del rigassificatore, e non laggiù in mare bensì nelle viscere del porto.

È sufficiente scorrere la lista delle industrie a rischio per accorgersi che la deindustrializzazione ha colpito duro a Livorno. Non tanto, invece, nelle industrie inserite nella mappa del rischio: valevano e valgono quasi 1.500 buste paga, compreso l’indotto. E questo si fa sentire in un territorio in cui dalle fabbriche arriva ormai non più del 17% del Pil territoriale: la crisi l’hanno pagata soprattutto le tute blu metalmeccaniche dell’industria dell’auto: sparite grandi fabbriche come Trw e Delphi, inghiottiti almeno 900 posti di lavoro solo in questo settore.

Quel guerriero sulla schiena tutta tatuata era in realtà un arcobaleno di colori, un arcobaleno che illuminava d’amore la sua Benedetta. Quell’aria da livornese vero, con la battuta sempre pronta e lo sguardo che cattura, si scioglieva davanti agli occhi della sua bimba. Era cambiata la vita di Lorenzo, e lo raccontano le foto, i post, i baci che ora ti divorano il cuore guardando le loro immagini sui social. «Perché? Non me lo so spiegare… Mio e per sempre mio», ha scritto su Facebook la sua fidanzata, Benedetta Testi, 21 anni, anche lei livornese, pubblicando una foto dell’ultima vacanza a Roma, dove la coppia aveva appena passato qualche giorno per festeggiare il 25esimo compleanno di Lorenzo. La foto di un bacio, di un amore ancora tutto da vivere, di una complicità spezzata da una tragedia terribile.

Lorenzo Mazzoni lavorava da circa sei anni alla Labromare, azienda che si occupa di bonifiche ambientali al porto di Livorno. Anche il padre Valsilo, oggi in pensione, aveva fatto lo stesso lavoro per circa 35 anni: ieri pomeriggio, fuori dal cancello dei depositi costieri Neri, nascondeva il dolore e le lacrime dietro a un paio di occhiali scuri, tra la disperazione e le urla della moglie Carla, la madre di Lorenzo. Una famiglia unita, molto conosciuta in città (la zia ha una gioielleria in centro, Bracci Cambini) e in particolare alla Scopaia, quartiere periferico dove i tre vivevano da tempo, tra l’altro a poche centinaia di metri dalla casa di Benedetta e dei suoi genitori. Ed entrambe le famiglie, quando i figli erano piccoli, frequentavano i Bagni Roma, storico stabilimento balneare di Livorno: Lorenzo e Benedetta si erano conosciuti proprio lì, al mare, tra le cabine e gli ombrelloni, ritrovandosi un anno e mezzo fa e iniziando una storia d’amore che era nel loro destino. Un destino tremendo, purtroppo.

Benedetta e i tatuaggi, le vacanze in Spagna e gli aperitivi sul lungomare con gli amici, il rap e la musica da discoteca. E poi il calcio, la grande passione fin da quando era piccolo. Mazzoni aveva giocato anche nel vivaio del Livorno, passando poi nel settore giovanile dell’Armando Picchi – storica società livornese intitolata al capitano della Grande Inter – e arrivando a un passo dalla prima squadra. E in mezzo il tifo sfegatato per la Juventus, la sua squadra del cuore da sempre.

Aveva studiato ai Geometri, Lorenzo, iniziando a lavorare a neanche vent’anni e firmando poi un contratto a tempo indeterminato con la Labro- mare. Figlio unico con la voglia di divertirsi e la testa sempre sulle spalle, con mille progetti per il futuro e mille avventure ancora da vivere, con tanti sogni nel cassetto e un nuovo tatuaggio da fare. «La schiena – scrisse su Facebook sotto la foto del guerriero tatuato – è quella parte del tuo corpo che non puoi vedere, quella che lasci agli altri. Sulla schiena pesano i pensieri, i problemi e le preoccupazioni… Ma noi abbiamo schiene forti!». Forti sì, ma non abbastanza per una morte sul lavoro. Quello è inaccettabile.

L’ultima gioia di “nonno Nunzio” era arrivata un paio di mesi fa con la nascita della seconda nipotina. Una nascita che aveva allargato ancora di più la famiglia Viola, origini napoletane ma radici tra Collesalvetti, dove era residente, e Livorno.

«Era un uomo splendido – racconta un collega in lacrime – aveva sommato la simpatia toscana con quella campana. E il risultato era quello di una persona solare con gli amici e attenta sul lavoro».

Come era arrivato a Livorno, a metà degli anni Novanta, lo racconta il cognato Francesco, accorso con il resto della famiglia, la moglie e quattro figli, fuori dalla depositi costieri Neri, l’area portuale dove è avvenuto l’incidente per capire una tragedia che appare inspiegabile.

«Io mi sono trasferito a Livorno agli inizio degli anni Novanta. E nel 1996 Nunzio mi ha raggiunto. Lavoravamo insieme. Lui faceva il verniciatore. Per una decina d’anni abbiamo proseguito fianco a fianco in quella avventura professionale. Poi undici anni fa lui è passato alla Labromare».

Qui si era specializzato in diverse attività che riguardavano la bonifica delle zone portuale. E tra queste c’era anche la pulizia delle cisterne. «Sul lavoro – ripete un altro collega della Labromare – era molto scrupoloso, ma come tutti noi. Perché l’azienda sulla sicurezza ci tiene.

Facciamo corsi di aggiornamento. Pensate che operazioni come quella dello svuotamento del silos vengono eseguite con una strumentazione particolare che misura anche le eventuali perdite di sostanze all’interno della cisterna. E quindi serve per capire quando gli operai sono in qualche modo in pericolo dando loro il tempo di mettersi in salvo». Un tempo che Lorenzo e Nunzio non hanno avuto.

La notizia della scomparsa dell’operaio è subito arrivata a Collesalvetti, dove l’amministrazione ha annullato tutte le iniziative pubbliche previste per oggi. «Nell’esprimere alle famiglie delle vittime e ai colleghi cordoglio e vicinanza in questo tragico momento – spiegano dal Comune – ha deciso di proclamare lutto cittadino congiunto in occasione delle esequie dei due caduti e di porre fin da subito le bandiere del Comune a mezz’asta e listate a lutto». Al dolore – prosegue il sindaco Lorenzo Bacci – si aggiunge dolore. Un abbraccio forte, a nome di tutto il Comune, alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari di Nunzio Viola nei confronti dei quali mi metto da subito a disposizione. Siamo sconvolti, non è ammissibile morire di lavoro nel 2018, chiediamo con forza alle autorità preposte che vengano accertate le cause di questo tragico incidente».

L’Amministrazione Comunale aderirà alla fiaccolata promossa dalle organizzazioni sindacali stasera alle 21 a Livorno con partenza da piazza della Repubblica e arrivo nella sede e dell’Autorità Portuale.